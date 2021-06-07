Старый знакомый под алкоголем: киевская заложница рассказала подробности нападения на нее в собственной квартире

Мужчина вел себя неадекватно из-за сильного алкогольного опьянения.

В Киеве мужчина залез в квартиру на 9 этаже через окно и взял ее владелицу в заложники. Как рассказала женщина ТСН, это был ее старый знакомый.

«Человек из окна подъезда вскочил на балкон, разбил балкон, я спала. Затем удерживал меня несколько часов с ножом у горла и полиция боялась штурмом брать квартиру, потому что он угрожал убить меня и выпрыгнуть в окно», — рассказывает уже в присутствии следователей женщина.

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Соседи говорят, что мужчина ранее часто наведывался в эту квартиру и сама женщина это подтверждает. Но уверяет, что мужчина был очень пьяным и вел себя неадекватно.

«Человек в состоянии алкогольного опьянения. Он был неадекватен. Кроме угроз жизни, больше ничего .... Я не была склонна к диалогу, очень испугана была», — добавляет освобождена заложница.

Известно, что мужчина задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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