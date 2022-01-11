Стать патрульным полицейским в Украине: что для этого нужно, какие условия и уровень зарплаты

Стать патрульным полицейским в Украине: что для этого нужно, какие условия и уровень зарплаты

Чтобы стать патрульным полицейским, нужно собрать необходимые документы, пройти этапы поступления и полугодовую оплачиваемую учебу.

В Украине идет набор в ряды патрульной полиции. За 5 лет служить в патрульной полиции вызвались 19 тысяч человек. Подать заявление на службу можно каждый день, даже сейчас, говорят в департаменте.

ТСН.ua подробно рассказывает о требованиях к кандидатам, этапах вступления и условиях работы.

Требования

Для кандидатов есть ряд требований :

быть гражданином Украины;

быть совершеннолетним;

свободно владеть украинским языком;

иметь полное среднее образование;

иметь удостоверение водителя категории В (или готовность получить его самостоятельно к началу обучения);

не иметь судимостей;

быть сильным и выносливым (нормативы можно просмотреть здесь );

); быть физически здоровым (список ограничений здесь).

В департаменте патрульной полиции отмечают, что ищут тех, кто хочет жить и работать в Украине. Тех, кто хочет защищать права и оберегать жизнь.

Этапы вступления

Для поступления в ряды патрульных необходимо собрать документы, - это первый этап:

Шаг 1: подать заявление. Это займет 8-10 минут.

Понадобится:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (бывший ИНН).

Все данные сохранятся в личном кабинете.

Шаг 2: Необходимо дождаться дзвонка и получить электронное письмо-подтверждение.

После подачи заявления, по телефону позвонит сотрудник кадрового отдела. Также на электронную почту заявителю поступит письмо-подтверждение. В нем напишут следующие шаги, в частности о сроках и порядке представления документов.

После этого необходимо будет собрать такие документы:

паспорт гражданина Украины и РНОКПП (ИНН) (оригинал и копия всех заполненных страниц);

документ об образовании (оригинал и копия аттестата/свидетельства о среднем образовании + приложение. Если есть, то оригинал диплома о высшем образовании + приложение);

трудовая книжка (при наличии). Оригинал + копии заполненных страниц, если таковые имеются;

военный билет (оригинал и копия или удостоверение личности военнослужащего (для военнообязанных или военнослужащих), или копия свидетельства о приписке к призывному участку (для призывников);

1 фотография (9х12 см, анфас);

личная карточка определенного образца;

автобиография (написана от руки);

заполненная электронная декларация (печатать ее не нужно. Нужно заполни до собеседования).

После этого собранные документы необходимо подать к территориальному разделу.

Вторым этапом является отбор:

прохождение тестирования на общие навыки и знание законодательства;

медицинское обследование (перечень домументов для медицинского обследования здесь );

); демонстрация уровня физической подготовки;

собеседование (длится около 15 минут).

Третий этап – обучение:

Обучение будет длиться 6 месяцев с графиком 5 дней в неделю. Зарплата при обучении составит 7 тысяч гривен.

УНИАН

Условия работы

Зарплата от 11,200 грн/мес. Узнать зарплату в своем городе можно по ссылке здесь ;

; бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях МВД для патрульных и их родных;

рабочий график предусматривает 4 выходных дня;

компенсация за аренду жилья или финансовый лизинг.

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