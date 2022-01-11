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Стать патрульным полицейским в Украине: что для этого нужно, какие условия и уровень зарплаты

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Стать патрульным полицейским в Украине: что для этого нужно, какие условия и уровень зарплаты

фото/Патрульная полиция Украины

Чтобы стать патрульным полицейским, нужно собрать необходимые документы, пройти этапы поступления и полугодовую оплачиваемую учебу.

В Украине идет набор в ряды патрульной полиции. За 5 лет служить в патрульной полиции вызвались 19 тысяч человек. Подать заявление на службу можно каждый день, даже сейчас, говорят в департаменте.

ТСН.ua подробно рассказывает о требованиях к кандидатам, этапах вступления и условиях работы.

Требования

Для кандидатов есть ряд требований :

  • быть гражданином Украины;
  • быть совершеннолетним;
  • свободно владеть украинским языком;
  • иметь полное среднее образование;
  • иметь удостоверение водителя категории В (или готовность получить его самостоятельно к началу обучения);
  • не иметь судимостей;
  • быть сильным и выносливым (нормативы можно просмотреть здесь);
  • быть физически здоровым (список ограничений здесь).

В департаменте патрульной полиции отмечают, что ищут тех, кто хочет жить и работать в Украине. Тех, кто хочет защищать права и оберегать жизнь.

Этапы вступления

Для поступления в ряды патрульных необходимо собрать документы, - это первый этап:

Шаг 1: подать заявление. Это займет 8-10 минут.

Понадобится:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (бывший ИНН).

Все данные сохранятся в личном кабинете.

Шаг 2: Необходимо дождаться дзвонка и получить электронное письмо-подтверждение.

После подачи заявления, по телефону позвонит сотрудник кадрового отдела. Также на электронную почту заявителю поступит письмо-подтверждение. В нем напишут следующие шаги, в частности о сроках и порядке представления документов.

После этого необходимо будет собрать такие документы:

  • паспорт гражданина Украины и РНОКПП (ИНН) (оригинал и копия всех заполненных страниц);
  • документ об образовании (оригинал и копия аттестата/свидетельства о среднем образовании + приложение. Если есть, то оригинал диплома о высшем образовании + приложение);
  • трудовая книжка (при наличии). Оригинал + копии заполненных страниц, если таковые имеются;
  • военный билет (оригинал и копия или удостоверение личности военнослужащего (для военнообязанных или военнослужащих), или копия свидетельства о приписке к призывному участку (для призывников);
  • 1 фотография (9х12 см, анфас);
  • личная карточка определенного образца;
  • автобиография (написана от руки);
  • заполненная электронная декларация (печатать ее не нужно. Нужно заполни до собеседования).

После этого собранные документы необходимо подать к территориальному разделу.

Вторым этапом является отбор:

  • прохождение тестирования на общие навыки и знание законодательства;
  • медицинское обследование (перечень домументов для медицинского обследования здесь );
  • демонстрация уровня физической подготовки;
  • собеседование (длится около 15 минут).

Третий этап – обучение:

Обучение будет длиться 6 месяцев с графиком 5 дней в неделю. Зарплата при обучении составит 7 тысяч гривен.

© УНИАН
УНИАН

Условия работы

  • Зарплата от 11,200 грн/мес. Узнать зарплату в своем городе можно по ссылке здесь ;
  • бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях МВД для патрульных и их родных;
  • рабочий график предусматривает 4 выходных дня;
  • компенсация за аренду жилья или финансовый лизинг.

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