Стать патрульным полицейским в Украине: что для этого нужно, какие условия и уровень зарплаты

Чтобы стать патрульным полицейским, нужно собрать необходимые документы, пройти этапы поступления и полугодовую оплачиваемую учебу.
В Украине идет набор в ряды патрульной полиции. За 5 лет служить в патрульной полиции вызвались 19 тысяч человек. Подать заявление на службу можно каждый день, даже сейчас, говорят в департаменте.
ТСН.ua подробно рассказывает о требованиях к кандидатам, этапах вступления и условиях работы.
Требования
Для кандидатов есть ряд требований :
- быть гражданином Украины;
- быть совершеннолетним;
- свободно владеть украинским языком;
- иметь полное среднее образование;
- иметь удостоверение водителя категории В (или готовность получить его самостоятельно к началу обучения);
- не иметь судимостей;
- быть сильным и выносливым (нормативы можно просмотреть здесь);
- быть физически здоровым (список ограничений здесь).
В департаменте патрульной полиции отмечают, что ищут тех, кто хочет жить и работать в Украине. Тех, кто хочет защищать права и оберегать жизнь.
Этапы вступления
Для поступления в ряды патрульных необходимо собрать документы, - это первый этап:
Шаг 1: подать заявление. Это займет 8-10 минут.
Понадобится:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (бывший ИНН).
Все данные сохранятся в личном кабинете.
Шаг 2: Необходимо дождаться дзвонка и получить электронное письмо-подтверждение.
После подачи заявления, по телефону позвонит сотрудник кадрового отдела. Также на электронную почту заявителю поступит письмо-подтверждение. В нем напишут следующие шаги, в частности о сроках и порядке представления документов.
После этого необходимо будет собрать такие документы:
- паспорт гражданина Украины и РНОКПП (ИНН) (оригинал и копия всех заполненных страниц);
- документ об образовании (оригинал и копия аттестата/свидетельства о среднем образовании + приложение. Если есть, то оригинал диплома о высшем образовании + приложение);
- трудовая книжка (при наличии). Оригинал + копии заполненных страниц, если таковые имеются;
- военный билет (оригинал и копия или удостоверение личности военнослужащего (для военнообязанных или военнослужащих), или копия свидетельства о приписке к призывному участку (для призывников);
- 1 фотография (9х12 см, анфас);
- личная карточка определенного образца;
- автобиография (написана от руки);
- заполненная электронная декларация (печатать ее не нужно. Нужно заполни до собеседования).
После этого собранные документы необходимо подать к территориальному разделу.
Вторым этапом является отбор:
- прохождение тестирования на общие навыки и знание законодательства;
- медицинское обследование (перечень домументов для медицинского обследования здесь );
- демонстрация уровня физической подготовки;
- собеседование (длится около 15 минут).
Третий этап – обучение:
Обучение будет длиться 6 месяцев с графиком 5 дней в неделю. Зарплата при обучении составит 7 тысяч гривен.
Условия работы
- Зарплата от 11,200 грн/мес. Узнать зарплату в своем городе можно по ссылке здесь ;
- бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях МВД для патрульных и их родных;
- рабочий график предусматривает 4 выходных дня;
- компенсация за аренду жилья или финансовый лизинг.
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