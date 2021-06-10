"Ставим максимально амбициозные планы": в Минздраве рассказали, как происходит открытие Центров вакцинации и сколько уже запустили

Сейчас в Центрах вакцинации украинцев прививают CoronaVac.

В Украине для увеличения количества вакцинированных от коронавируса запустили на выходных большие Центры иммунизации, которые функционируют уже две недели. К концу лета Минздрав намерен вакцинировать 5 млн украинцев.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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Кузин уточнил, что в эти выходные будут работать около 30 таких центров в Украине. Их запуск он назвал "хорошей практикой".

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"Мы фокусируемся на том, чтобы к концу лета вакцинировать 5 млн людей, о чем заявил министр здравоохранения. Следующие раунды будут откорректированы в зависимости от поставок вакцины. Сейчас ставим максимально амбициозные планы", — сказал он.

Кузин пояснил, что Центры массовой вакцинации открывают, если есть согласие или инициатива местных властей. По его словам, в таком случае Минздрав помогает открыть его нормативно документально, проводит обучение.

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"То есть сделает все возможное, чтобы Центр работал максимально эффективно. Если сначала было три-четыре крупных города, то сейчас — это уже 30-40. Если на первом этапе запуска Центров были очереди, то сейчас урегулировали этот вопрос и записаться можно на удобный время ", — отметил Кузин.

Впрочем, если в городе такого Центра еще нет и не выходит записаться через "Дію", то можно стать в очередь через своего семейного врача. Тогда прививку пациент получит в рутинном порядке через кабинеты вакцинации. Также можно записаться и через горячую линию Минздрава.

"В массовых Центрах вакцинируют CoronaVac. Затем мы сможем в центрах провести ревакцинацию, то есть человек сможет получить вторую дозу препарата. Впоследствии будут в массовых центрах доступны другие вакцины AstraZeneca и Pfizer", — подытожил главный санврач.

Напомним, на 10 июня 2021 в Украине от коронавируса уже привито 1 545 019 человек.

Как сообщалось, в Украине на выходных, 12-13 июня, более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 городах и Киеве.

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