Стажеры за 50: 1+1 media продолжает свою социальную кампанию "Забыть о возрасте"

Два месяца в компании стажировку 12 участников проекта против ейджизму.

В среднем с возрастной дискриминацией в Украине можно столкнуться уже в 49 лет. Для таких кандидатов на рынке труда почти не существует вакансий. И чтобы противодействовать эйджизму, 1+1 media продолжает свою социальную кампанию "Забыть о возрасте". Бывшие инженеры, пиарщики и продавцы начинают стажировку на телевидении.

Об этом 12 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

За плечами Юлии Перловой 37 лет стажа. Но, говорит, работодателей сейчас интересует совсем другая цифра в резюме:

"Отбор такой, фильтр, если тебе больше 50, то тебя даже не приглашают на собеседование".

В прошлом она пиар-директор. Последние 12 лет работает сама на себя — Юлия профессиональный коуч, то есть наставник. Кроме того, участвует в фотосессиях, играет в театре, недавно закончила курсы по стилю, а еще бывает и на подиум выходит.

"Мне, конечно, хочется быть в ногу со временем, чтобы в "Инстаграм" снимать какие-то видео, давать информацию с помощью средств массовой информации, но современных. И конечно, проект "Забыть о возрасте" на канале "1+1" для меня это возможность, шанс попробовать себя", — говорит стажерка Юлия Жемчужная.

Она — одна из 12 стажеров проекта "Забыть о возрасте". Сегодня их первый день в новом статусе.

"Забыть о возрасте" — социальная кампания по противодействию эйджизма. Проведенное 1+1 media исследование показало: не только работодатели дискриминируют кандидатов по возрасту, часто те сами боятся отправлять свои резюме.

"Мы хотим показать, чтобы люди откликались на вакансии. Когда мы проанализировали отзывы на наши вакансии, лишь 5 процентов составляют люди элегантного возраста. Мы хотим, чтобы люди не боялись", — говорит HR-директор 1+1 media Ольга Мусийко.

Новости Украины: 1+1 media продолжает кампанию " Забути про вік", противодействующую ейджизму

Не побоялась и прошла на стажировку и Марина Страшко. Почти всю жизнь она работает в торговле.

"Хотела пойти учиться чуть дальше. Или заместителем управляющего магазином, ну, чуть выше. Не продавец-кассир, а чуть выше. Мне сразу дали понять, что в таком возрасте об этом думать нечего", — рассказывает стажер Марина Страшко.

После этого она без раздумий отправила резюме на стажировку. Когда-то так же стажером в 1+1 media пришел ее сын — Антон Страшко. С тех пор прошло уже 7 лет и в настоящее время он специальный корреспондент ТСН.

"Я научусь. Я в этом возрасте встала на коньки, мечтала всю жизнь кататься на коньках. Я в этом возрасте получила права", — говорит Марина Страшко.

Стажироваться Марина Страшко будет в департаменте персонала. Вместе с ней здесь еще двое стажеров. К примеру, Елена в прошлом проектировала улицы и дороги, теперь учиться работать с документами.

Кроме инспектора по кадрам, для стажеров еще подготовили вакансии редактора сайта, режиссера монтажа, пиарщика и менеджера соцсетей. И чтобы освоить новую для себя профессию, у стажеров будет два месяца.

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