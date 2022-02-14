Стефанчук заявил, что "продуктивная часть Рады" готова работать 24/7

Сейчас важно, чтобы украинцы сохраняли спокойствие и были едины.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что парламент готов к любому развитию ситуации в связи с обострением ситуации вокруг Украины из-за агрессии России.

Об этом глава ВРУ сказал во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на телеканале 1+1.

"Основное, с чем я всегда обращаюсь, это выражение, которое основывается на той информации, которая есть у меня, которую мы сегодня все получили. Дело в том, что есть две важные вещи, которые мы должны донести каждому гражданину Украины: спокойствие и единство. Все остальное будет — расшатывать психику, нацию, экономическую ситуацию", — отметил Стефанчук.

Спикер парламента напомнил, что сегодня, 14 февраля, было большое совещание и отметил, что ни один из представителей фракций не вышел оттуда в панике.

"Напротив, мы получили информацию, которая дала возможность более трезво оценить происходящие вещи. Понять, насколько Украина сейчас готова к развитию разных сценариев. Что касается парламента, мы готовы к любому развитию ситуации. Депутаты находятся в Киеве и готовы работать 24 /7. Не все, но я отвечаю за эту продуктивную часть парламента, которая сейчас в Украине", — заверил Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал распространенную в СМИ информацию о выезде некоторых дипломатов и бизнесменов из Украины на фоне роста напряженности вокруг Украины из-за агрессии РФ. Также Зеленский возразил сообщение об отъезде жены и детей за границу.

Также Владимир Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину.

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