"Стекло посыпалось, упал потолок": жители Сумщины чудом уцелели после того, как их дом обстреляла Россия

В Сумской области в Ворожбе ликвидируют последствия обстрелов. Оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт: попали по железной дороге, жилым домам. Поврежден также газопровод и электросети.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также оккупанты попали в жилой дом. Люди чудом не пострадали, хотя в тот момент находились в квартире. Вера Ивановна – одна из жителей этого многоквартирного дома. Она испугана и вместе со спасателями обследует свое жилье. А ведь накануне российский снаряд прилетел прямо в квартиру женщины, когда она с внуком была в соседней комнате.

"Внук мой говорит: бабушка, стекло посыпалось. А тогда как выглянули, а оно или дым или песок – потолок обвалился. Ужас, ужас", — сказала жительница Ворожбы Вера Бахина.

Россияне открыли огонь из ствольной артиллерии, говорит мэр. Целили в центр — где железная дорога и жилищный сектор. В этом районе разорвалось 10 снарядов. Под обстрелы попал и многоквартирный дом на 4 семьи.

"После обеда РФ был обстрелян наш город. Это уже седьмой обстрел. В этом доме было около 10 человек", – говорит городской голова Андрей Дружченко.

Вера еще не отошла от пережитого. Она говорит, что ее семья чудом уцелела.

"Я не знаю, мы чудом уцелели. Чудом", – говорит женщина.

Местные жители говорят, что они не понимают, почему обстреляли их город, ведь здесь нет военной инфраструктуры. Российские снаряды разбили хозяйственные помещения – у кого-то разрушена летняя кухня, у кого-то сарай, баня или гараж.

"На месте происшествия работают спасатели из Ворожбы, Белополья, а также областного центра. Непрерывно проводятся аварийно-восстановительные работы, спасатели разбирают строительные конструкции", — говорит спикер ГСЧС Сумщины Олег Стрелка.

Вокруг обстрелянного дома уже разобрали все завалы, натянули на крышу защитную пленку. Вскоре совместными усилиями планируют восстановить разрушенные квартиры, чтобы люди, которых приютили соседи, снова вернулись в свои дома.

Обстрел Сумщины: что известно

Российские террористы от 24 февраля 2022 обстреливают Украину ракетами и другими видами вооружения, убивая украинцев.

23 января 2023 российские террористы обстреляли Сумщину. Под обстрел попало село Кучеровка Сумской области. Там российские террористы обстреляли жилой дом многодетной семьи. На месте трагедии погибла мать двоих детей, еще трое ранены. Все они – члены одной семьи.

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