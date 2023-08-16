Стекло застряло в стене над детской кроватью: как Львов, Днепр и Луцк приходят в себя от массированной атаки (фото, видео)

Россия 15 августа снова приготовила по Украине всем, чем есть — 28 ракет, 16 из них сбили защитники неба. Другие попали по детским садам, спорт-комплексам и жилым домам. Три человека погибли в Луцке, 19 ранены во Львове и три — в Днепре.

Как города пришли в себя от ракетного террора рассказали корреспонденты ТСН Анастасия Неверная, Маричка Кужик и Татьяна Хомич.

Львов

Во Львове — ликвидируют последствия ракетной атаки, которую россияне совершили накануне. Пострадали 19 человек, 40 домов повреждены. Враг выпустил по области семь ракет, одну удалось сбить силам ПВО. Попали во двор детского сада. Повезло, что на рассвете детей в заведении еще не было. Но ударной волной выбило окна и двери в домах густонаселенного района, а в многоэтажке загорелась крыша и верхние этажи.

Вырва во Львове в результате ракетного удара 15 августа / Фото: ТСН

"Воронка диаметром 20 метров, 9 метров глубина. Кроме самой территории садика получили повреждения дома, которые расположены рядом, большой дом ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома — ред.) на 70 жилищ", — рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.

Поврежден дом во Львове в результате ракетного удара 15 августа / Фото: ТСН

Пятиэтажный дом напротив садика принял ударную волну на себя. Вылетели окна и двери, загорелась кровля, из которой огонь перекинулся на квартиры верхних этажей. Четыре выгорели дотла.

Пострадал и частный дом рядом. Его жительница Татьяна Чабан показала последствия ракетных обстрелов — выбитые двери и окна, а до самого эпицентра взрыва — всего 12-15 метров.

Львовянка Татьяна Чабан / Фото: ТСН

В доме все усеяно стеклом, куски которого застряли в стене над детской кроватью, но семья убереглась, потому что при каждой тревоге спускалась в укрытие.

Жители поврежденных домов сразу принялись их расчищать и восстанавливать. Девятнадцать человек с порезами, ушибами и в шоковом состоянии осмотрели врачи. Из-за атаки россиян повреждены здания и во Львове, и в области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий / Фото: ТСН

"Есть шесть попаданий, одна ракета сбита, есть повреждения более 40 домов по городу Львову, а также по двум населенным пунктам", — рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

На восстановление зданий город планирует выделить 20 миллионов гривен. Людям, нуждающимся в жилье, его предоставят, уверяют в мэрии. А детям, посещавшим разрушенный садик, разрешат ходить в другие заведения города.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Попали во двор детского сада! Во Львове ликвидируют последствия ракетной атаки россиян"

Луцк

В Луцке враг двумя крылатыми ракетами попал в предприятие, производящее подшипники для автомобилей. Погибли трое работников. Самому молодому было 27, он только недавно создал семью. Еще 4 получили травмы. Одного спасателям пришлось извлекать из-под завалов.

Последствия ракетного удара по Луцку 15 августа / Фото: ТСН

Начальник управления здравоохранения Волынской военной администрации Юрий Легкодух / Фото: ТСН

"Им предоставлена специализированная медицинская помощь. Один пациент прооперирован. Состояние их удовлетворительное средней тяжести", — рассказал начальник управления здравоохранения Волынской военной администрации Юрий Легкодух.

Последствия ракетного удара по Луцку 15 августа / Фото: ТСН

Городские власти выделят семьям погибших по 200 000 гривен и оплатит лечение раненых. Военные 100-й бригады отдельной территориальной обороны, где воюют волыняне, уже подготовили россиянам месть за погибших земляков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Есть погибшие и раненые! Луцк приходит в себя после атаки россиянами"

Днепр

В Днепре также устраняют последствия вражеской атаки. 7 ракет ПВО удалось сбить, другие повлекли за собой разрушение. В спорткомплексе, где занимались сотни детей, выбиты окна, поврежден пластик, а рядом с входом — огромная воронка.

Последствия ракетного удара по Днепру 15 августа

Последствия ракетного удара по Днепру 15 августа / Фото: ТСН

Здесь проходили всеукраинские соревнования, рассказывает пловец юниорской сборной Украины Мария Дьяченко. Она с командой приехала тренироваться сюда из Полтавы, жила в комнатах спорткомплекса.

Плавня Мария Дьяченко / Фото: ТСН

"Мы услышали первый взрыв, нам осветило всю комнату. После первого взрыва нас подняли, мы побежали немедленно в подвал, пока собирались, услышали второй взрыв, все комнаты тряслись, было очень страшно. Когда спускались в подвал, услышали 3 взрыва", — рассказала пловец Мария Дьяченко.

Три человека получили ранения, 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Часть ракет попала по предприятию, вызвав возгорание. Второй раз полностью без окон остался волонтерский центр рядом со спорткомплексом.

Директор благотворительного фонда Павел Медведь / Фото: ТСН

"Разрушение связано с выбитыми стеклами, а также с испорченной продукцией гуманитарной помощи, которую должны были получать 50 семей", — рассказал директор благотворительного фонда Павел Медведь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Применили весь ракетный арсенал! Что происходит в Днепре после российской атаки?"

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