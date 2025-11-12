Стерненко рассказал о большой проблеме на фронте из-за коррупции: "Россия масштабирует успехи, Украина — нет"

Сергей Стерненко / © ТСН

Если в целом говорить о FPV, то Украина сейчас где-то соизмерима с армией РФ. Но проблема в том, что россияне быстро развиваются.

Об этом в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной рассказал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко.

«И я думаю, что если мы не изменим свои подходы, не начнем действовать более системно на государственном уровне, а не только за счет отдельных инициатив, в том числе волонтерских, то россияне могут очень существенно опередить технологически уже в течение следующего года», — говорит Сергей Стерненко.

По его словам, россияне быстро масштабируют свои успехи на уровне государства.

«А у нас так не будет… И из-за конкуренции, и, к сожалению, из-за коррупции в том числе. Я могу сказать, что сейчас государство закупает дроны типа FPV, абсолютно неэффективные. Подразделения их выбрасывают. Или приходят к нам и просят переработать их, модернизировать. Я об этой проблеме уже сообщил всем, кому мог, но ситуация не меняется. Почему дураки — потому что бедные, почему бедные — потому что дураки, как говорится. Мы во многом сами виноваты в тех проблемах, которые у нас есть. Мы можем масштабировать успешный опыт, который у нас есть, но для этого нужна системная работа именно со стороны государства», — рассказал волонтер.

Сергей Стерненко приводит пример российского центра «Рубикон»:

«Это гражданско-военная организация, по работе которой велика политическая воля Министерства обороны Российской Федерации. И вот они как раз этим и занимаются. Они находят новые тактики применения. Они работают с новыми экспериментальными средствами. Когда им удается, они ездят по линии боевого столкновения и делятся своим опытом с другими операторами.

В следующем году, по словам Сергея Стерненко, мы будем иметь очень ощутимые негативные последствия из-за такой их деятельности. В то же время, по его мнению, это то, что должны делать и мы.

«Нет распространения тактик применения нового опыта на все наши войска. Если говорить о тех же подразделениях Сил беспилотных систем, там иногда бывает такое, что подразделения не делятся друг с другом инновациями. Не делятся друг с другом информацией об обнаруженных целях. Не делятся друг с другом информацией о том, какое средство сейчас появилось лучше или там прошивка и так далее. Почему? Потому что они конкурируют между собой и хотят урвать себе больше баллов. Так происходит», — рассказывает волонтер.

