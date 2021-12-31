Стертая из памяти история "темных веков": в фильме "Таинственные манускрипты" воспроизвели Богоявленский собор

Правда об этом периоде скрывает факты, изменившие ход истории и объясняющие многие события современности.

Недавно на "1+1" состоялась премьера исторического детектива Акима Галимова "Таинственные манускрипты", ставшего продолжением документального цикла "Украина. Возвращение своей истории".

Его автор Аким Галимов и команда ученых в ходе исторического масштабного расследования открыли зрителям стертую из памяти историю так называемых "темных веков" — 400 лет украинской истории между татаро-монгольским нашествием и казацкими временами, которое раньше было принято считать "руиной". Создатели сделали сенсационные разоблачения и узнали, почему из поминальных книг Киево-Печерской Лавры было стерто имя великого правителя прошлого – Великого князя Литовского Витовта. Как, кем и почему фальсифицировалась украинская история.

"Существует миф, что монголы пришли и все выжгли, а лучшее пошло на север, где якобы и начала развиваться Русь, позже превратившаяся в Российскую империю. Это абсолютная неправда, и собственно об этом и фильм: об этом периоде, об этих 400 годах — "темные века". В Литве были найдены карты границ Великого княжества Литовского тех времен, и если всматриваться, то вся наша территория, особенно Волынь, просто "засеяна" замками. Это говорит о том, что здесь существовала элита – шляхта, которая никуда не исчезла после монгольского нашествия. Другими словами, на этой территории жили и развивались украинцы, для которых объединяющим фактором стала церковь. Именно поэтому мы и исследуем историю церкви", — комментируют создатели фильма.

В картине была воспроизведена церковь, которая связана с погребением Петра Сагайдачного. В рамках проекта "Таинственные манускрипты" команда вместе с учеными воспроизвела в 3D-модели Богоявленский собор, он находился на территории Братского монастыря, где был похоронен великий гетман. Уникальный памятник уничтожили большевики, чтобы скрыть правду о человеке, который ходил в военные походы против Москвы.

""Таинственные манускрипты" — это одно из наших самых масштабных исторических расследований. С нами работали около 30 историков, в течение 5 месяцев мы готовились к съемкам проекта: работали в библиотеках, изучали исторические исследования. Вышло действительно сенсационное расследование об истории Украины, но через призму истории церкви и так называемых "темных веков". Это связано с тем, что мы как государство в современном понимании сформировались именно благодаря церкви, после крещения Руси. Все, что происходило с историей Украины, связано с церковью и именно здесь можно найти ответы на вопросы прошлого", — прокомментировал автор фильма Аким Галимов.

Лишь несколько лет назад украинская церковь стала независимой. 6 января 2019 года из рук Вселенского патриарха Варфоломея метрополит Эпифаний получил томос – церковный манускрипт, подтверждающий это.

"Единомышленно провозглашаем, чтобы вся православная церковь, которая находится в пределах политически сформированного, независимого государства Украина, существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся", — говорится в переводе текста томоса.