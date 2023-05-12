Стесняется славы и насмешек односельчан: герой клипа Imagine Dragons собственноручно строит дом, а мечтал о мотоцикле

Видеоклип на песню Crushed, известной американской группы Imagine Dragons, бьет просмотры в Сети. Клип о войне в Украине, снятый американским волонтером и фотографом Тай Арнольдом. Он рассказывает реальную историю 14-летнего мальчика по имени Саша, проживающего на Николаевщине, в селе недалеко от линии фронта. Оно было оккупировано россиянами в течение пяти месяцев, пока населенный пункт не освободили украинские военные. Клип снимали в ноябре, сразу после освобождения населенного пункта, говорится в ТСН.

Село Новогригоровка, на границе Николаевской и Херсонской областей, здесь во время активных боевых действий пролегала линия фронта. Здесь ни одного целого дома и это увидел весь мир. Группа Imagine Dragons спела о разрушенной, но несокрушимой Украине. Главный герой клипа – местный паренек Саша и его родная деревня, находившаяся в русской оккупации 5 месяцев. Война в клипе изображена такой, как она есть.

Соседи Сашей гордятся, но сам парень к такому вниманию не привык, стесняется. “На улицу вышел, люди все – привет, привет, дай автограф! Как у нас в селе любят. Я не знаю, как себя вести, стыжусь этого, не знаю почему. Необычно то, что ты здесь спишь-спишь, а к утру ты проснулся и звездой стал”, — говорит юноша.

Саша говорит, кроме как шуток односельчан, в его жизни кардинально пока ничего не изменилось. Единственное, что клип с его участием за сутки набрал более полутора миллионов просмотров и стал четвертым по популярности во всем мире — парень то и делает, что встречает местных депутатов, представителей ООН и журналистов. Рассказывает: сниматься в клипе – решение было быстрым. “У меня шапка была, я еще и так одет был, они приехали так неожиданно. Говорит, если хочешь, можешь сняться в клипе, твое село покажут, как она разрушена. И я согласился”, — рассказывает Саша.

Снимали у него дома, где упало несколько российских мин – выбило стену, вынесло все в середине. “Снарядами побило крышу, все. Клип мы снимали внутри также. Окно, где-то за метр к нему был прилет, в осколках все. Я был здесь, когда уже прилеты были рядом, у двора, к дяде Андрею. Клип снят на его руинах — американцы назвали "Измельченный" и рассказали об этом мире”, — добавляет мальчик.

Живет парень с мамой, он – старший в семье и избитый россиянами дом отстраивает собственными руками. “Сам. Кто из друзей помогает там. Одно окно – это волонтеры дали. А те, что закупили — на складе там еще в огороде. А это профнастил, лес на весь дом”, — показывает Саша и говорит, что ждет строителей.

Хозяйство, из которого его семья жила разбили, остался только крольчатник, а существуют теперь из волонтерской помощи. “Куры были, свиньи были здесь. Все разлетелось, ничего нет. Кур вероятно собаки поели”, — добавляет ребенок.

Пока будет отстраиваться, Саша с мамой живут в соседском доме. Он тоже на этой улице, но его задело меньше. Хозяева уехали в Польшу и пустили временно пожить.

Саша – девятиклассник, но школу тоже разбилии ныне обучение у него дистанционное. Но какие там уроки? Жизнь в селе и до этого была непростой, а ныне кроме ежегодных сельских хлопот, нужно помогать маме зарабатывать на жизнь. Раньше я мечтал мотоцикл купить, что-то такое. А сейчас – чтобы дом отремонтировать. Что было где жить? А так, например, приедут друзья из-за границы, скажут: "все, уезжайте", а куда? Некуда, так за это время до осени нужно успеть дом отремонтировать”, — убеждает Саша.

Он уже несколько раз просматривает клип и радуется – село понемногу, но оживает: “Когда снимали – человек восемь жило. А сейчас 70 где-то”.

Завершается клип кадром со словами: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь". Саша, его мама, односельчане и тысячи таких как они по всей Украине. «Надеемся, наверное, чтобы скорее мир наступил! А так мы все руки не опускаем! Восстанавливаем все и думаем и дальше здесь жить, в своем селе”, — добавляет мама мальчика.

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