Стихия и политика: как наводнение в Германии пошатнуло позиции преемника Меркель

Поведение преемника Меркель на пост канцлера, на фоне катастрофических наводнений, может стоить ему должности.

Разрушительные наводнения, которые прокатились западными регионами Германии, буквально стерли с лица земли целые города. Число жертв приближается к 200, более 750 получили ранения, пропавшими без вести считаются более 1300 человек. Точных цифр нет ни у кого, потому что пострадавшие районы до сих пор отрезаны от связи. Правительство заявляет о выделении помощи на 400 млн евро. Однако этого недостаточно — убытки на миллиарды.

Общественное недовольство растет. Метеорологи говорят, что предупреждали центральное правительство о стихии, но Берлин не принял достаточных мер. В городе Гюкесваген вследствие разлива нефтепродуктов загрязненная вода попала в водохранилища. В районе Хайнсберг на реке Рур прорвало дамбу, хотя о необходимости ремонта местная власть предупреждала еще с 2011 года.

В эпицентре непогоды оказалась земля Северный Рейн-Вестфалия. Премьером там Армин Лашет — кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС. Стихия уже пошатнула его рейтинги. Но дальнейшее поведение Лашета может и вовсе стоить ему должности.

ТСН. ua узнавал, как западные регионы ФРГ оправляются от самого мощного за последнее столетие наводнения, почему центральная власть подверглась критике и как все это повлияет на парламентскую избирательную кампанию.

Циклон "Бернд"

Такие критические отметки в реках западных регионов Германии фиксируют лишь несколько раз в столетие. Мощные ливни и ураганы, прокатившиеся Германией, перекинувшись на Бельгию, Швейцарию, Нидерланды и Австрию, по словам метеорологов, более характерны для зимнего времени года. Но климатические изменения сделали свое дело: повышение температуры воздуха, что способно удерживать гораздо больше влаги, потом "выливается" в виде невиданных дождей с ураганами.

Инфраструктура некоторых немецких городков разрушена настолько, что люди будут отрезаны от питьевой воды в течение нескольких недель, а то и месяцев. Улицы городов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия скорее напоминают поле боя. Местные называют это наводнение крупнейшей природной катастрофой со времен Второй мировой.

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Исторического центра 18-тысячного города Бад-Мюнстерайфель больше нет. То, что произошло, местные называют апокалипсисом. Водой смыло мосты, машины попереворачивало, опрокинуло на крышу и унесло течением. Все дома затоплены. Первые часы наводнения люди пытались откачать воду насосами. Но, когда провал свет, стало понятно, что надо выбираться. Некоторых пожарных из бурных водных потоков, в которые превратились улицы, вытаскивали местные. Людей с особыми потребностями и пожилого возраста эвакуировали вертолетами.

В некоторых немецких деревнях уровень воды достиг вторых этажей. Людям пришлось вылезти на крыши и оставаться там в ожидании спасателей без еды и питьевой воды почти сутки. Так произошло в общинах Альтенар (где проживает менее 2 тыс. человек) и Шульд (почти 750 человек) у реки Ар (долина известна своими виноградниками) к югу от Кельна. По словам местных, сначала все выглядело, как обычный дождь. Однако моментально река вышла из берегов и превратилась в бурный поток воды, деревьев и всего, что он сносил на своем пути.

DPA

В 50-тысячном городе Эрфтштадт, также неподалеку от Кельна, произошел масштабный оползень. Жилые дома и исторический замок снесло в пропасть, потому что огромный поток воды направлялся к гравийному карьеру ниже. Сейчас там огромный кратер, а геологи продолжают изучать края оползня. Точное количество жертв местные власти до сих пор не могут назвать.

В наиболее пострадавшие регионы Бундесвер направил свои силы и военную технику. Мало кто знает, что маленьким муниципалитетам очень дорого содержать свои спасательные части, которые есть преимущественно в городах с населением более 100 тыс. В селах и небольших городках работают добровольцы, которые в свободное от работы время проходят специальное обучение, а затем приступают к ликвидации пожаров, последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Политический хаос

Катастрофа, вызванная наводнением, поссорила всех. Люди обвиняют политиков в халатности. Мол, муниципалитеты не предупредили жителей разрушенных районов о непогоде. Политики переводят стрелки, обвиняя друг друга. На гоночной трассе Нюрбургринг организовался целый волонтерский городок. Люди свозят сюда все: продукты, питьевую воду, одежду. Именно здесь с 16 по 18 июля должен был состояться очередной этап чемпионата Европы по гонкам грузовых автомобилей.

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Немцы критикуют канцлера Ангелу Меркель, что на пике наводнения, когда люди ждали спасателей на деревьях и крышах домов, она поехала с визитом в Вашингтон. Лишь в воскресенье, 18 июля, Меркель приехала в землю Рейнланд-Пфальц. Увиденное канцлер описала, как "сюрреалистические, жуткие картины". Находясь в коммунах Шульд и Аденау Ангела Меркель сказала: "В немецком языке не хватает слов, чтобы описать вызванное здесь опустошение".

Хотя именно во время визита в США в пятницу, 16 июля, 17-тысячный город Зинциґ в устье реки Ар ушел под воду. В частности, здесь были мастерские агентства по социальной реабилитации и трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Из 34 человек, которые жили в интернате, удалось спасти 22. Но также стоит отметить, что жители многих маленьких городков просто пренебрегли рекомендациями спасателей покинуть свои дома.

Под шквал сокрушительной критики попал министр внутренних дел Хорст Зеегофер. Мол, именно его ведомство не обеспечило надлежащего предупреждения и превентивной защиты населения. Зеегофер в свою очередь обвиняет местную власть. Мол, его ведомство разослало предупреждения, а на местах их проигнорировали. К этому добавляется разгар предвыборной кампании. Новый состав Бундестага немцы будут выбирать уже в сентябре. Эпоха 16-летнего правления Ангелы Меркель подходит к концу.

Земля Северный Рейн-Вестфалия пострадала больше всего. Ее премьер Армин Лашет прервал свой предвыборный тур по стране и отправился в пострадавшие от стихии регионы. Но, вместо слов поддержки, жители увидели, как он смеется и говорит с другими людьми на фоне благодарностей президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в адрес спасателей.

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Армин Лашет уже извинился. Но еще больше критики вызвало его телевизионное интервью, где он призвал построить дополнительные дамбы и усилить способность местных общин бороться со стихиями. Однако отнюдь не стал говорить о необходимости радикальных шагов в борьбе с изменениями климата. Ведь именно на его премьерство в земле Северный Рейн-Вестфалия пришлось развитие угольной промышленности, от которой страна уже отказывается. И ранее, на фоне представления Еврокомиссией новой климатической программы (которая предусматривает прекращение продажи новых машин с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года), Армин Лашет сказал, что не задача политиков определять даты.

Такие действия правящей партии уже привели к повышению рейтингов "Зеленых". Bloomberg пишет, что разрушительные наводнения вообще пошатнули динамику предвыборной гонки. Нет, они еще не вырвались в лидеры, как это было в начале июня, когда "Зеленые" опередили блок ХДС/ХСС на 2%. Из-за громкого скандала вокруг плагиата и несколько прикрашенного резюме кандидата на пост канцлера от "Зеленых" Анналены Бербок, их рейтинги пошатнулись. Однако, на фоне масштабного наводнения, а климатическая политика является движущей силой "Зеленых", они могут улучшить свое положение.

Эксперты напоминают, что десять лет назад партия "Зеленых" смогла показать хороший результат, потому что на фоне ядерной катастрофы на Фукусиме в Японии многие немцы выступали за отказ от ядерной энергетики. Уже в среду, 21 июля, правительство может принять масштабный пакет помощи пострадавшим. Политики говорят, что на восстановление могут уйти не просто месяцы — годы. Что тоже может сказаться на итоге выборов в Бундестаг.

Мощное наводнение накрыло Европу: какая сейчас ситуация в Германии

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