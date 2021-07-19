Стихия собирает смертельную жатву в Европе: число жертв достигает двух сотен

Сколько людей из-за наводнения пропали без вести, неизвестно.

Вызванное проливными дождями разрушительное наводнение после Германии, Бельгии и Нидерландов докатилась до ближайших соседей Украины — Польши и Чехии. Убытки от непогоды в Евросоюзе еще не подсчитывали, но, по предварительным оценкам страховщиков, речь идет о миллиардах евро. Число жертв стихийного бедствия достигает 200 человек, однако, учитывая сотни пропавших без вести, эта цифра еще может возрасти.

Об этом говорится 19 июля в сюжете ТСН.19:30.

Больше всего жертв наводнений — в Германии, пострадавшей от стихии. На теперь здесь погибли более 160 человек. Спасатели предполагают, что эта цифра будет расти, ведь до сих пор нет точных данных, сколько человек пропали без вести.

Убытки от непогоды еще даже не начинали считать, однако немецкое правительство уже выделило жителям пострадавших районов 300 миллионов евро.

"Это какая-то сюрреалистическая и призрачная ситуация. Это шокирует. Я бы даже сказала, что в немецком языке не хватает слов, чтобы описать все эти разрушения ", — отреагировала на масштабы катастрофы канцлер ФРГ Ангела Меркель, посетив зону стихийного бедствия.

Похожая ситуация в Нидерландах — там под водой до сих пор остаются целые города. В местности, где наводнение понемногу сходит, люди поражены последствиями непогоды.

В бельгийском городе Пепенстер спасатели занимаются поисками людей под завалами домов, разрушенных большой водой. "Мы утром получили сообщение от местных жителей, которые слышали какой-то шум и голоса. Мы делаем все, чтобы спасти людей, которые там, возможно, еще остаются ", — сказал спасатель Оливье Гиюст.

Между тем наводнение накрыло Австрию, где в городе Галляйн пришлось эвакуировать несколько десятков человек. За считанные секунды здешние улицы стали бурными реками.

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Мощные ливни наделали также вреда в Чехии и Польше. Вблизи Кракова затопило сразу несколько сел. Воды было столько, что спасателям пришлось вытаскивать людей из окон. Десятки домов остались без электричества. Разрушены два моста. Из берегов вышла река Глогочувка, которая затопила трассу, ведущую в курортный город Закопане.

Непогода добралась также в Италию — над Сицилией пронесся ураган. В Палермо потоками воды смывало машины. К счастью, здесь обошлось без жертв.

Новости мира: до сих пор неизвестно, сколько именно человек пропали без вести после наводнений в Европе

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