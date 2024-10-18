Стихийная непригодность накрыла Украину: сколько стоят липовые отсрочки

Схемы, которые медики оттачивают для тех, кто не хочет служить в армии, правоохранители разоблачают одну за другой. И все они, оказывается, имеют общую формулу.

Как же налажено подполье медицинских справок для военнообязанных? Сколько стоят липовые отсрочки? И работают ли подобные методы за границей, корреспонденты ТСН узнавали.

Спрос на инвалидность. Стихийная непригодность покрыла Украину. А вслед за ней к схемщикам наведались правоохранители. Вот на взятке в 10 тысяч долларов задержали главу Фастовской межрайонной МСЭК. А это так же с поличным поймали членов ВЛК в Черкассах. У рядового врача нашли 54 тысячи долларов наличными. И еще 60 тысяч долларов следователи изъяли во время обысков в домах и служебных кабинетах МСЭК, ВЛК и ТЦК на Волыни.

Стихийная негодность накрыла Украину/Скриншот из сюжета ТСН

Схема общая и тянется крепкой, тщательно переплетенной цепью, которая начинается еще с первичной медицины.

Вот один из последних скандалов в Харьковской области. В октябре стало известно, что тринадцать медработников списали более 400 мужчин с военного учета. В числе соучастников и депутат горсовета. Он же по совместительству семейный врач.



Медики – это основа подобных преступлений. Но у организаторов наживы в половине разоблаченных схем есть совсем другие должности и профессии, объясняют в ДБР.



"То есть человек, который ищет, так сказать, клиентов или пациентов, который имеет знакомство с государственными учреждениями, но в государственном учреждении, скорее всего, он не работает", — рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.



Ценники таких схемщиков колеблются от пятисот долларов до 20 тысяч долларов за услугу. Прайс может различаться в зависимости от региона и группировок.



“Они учитывают статус человека, его материальное положение, уровень безопасности, то есть по возможности доверять гражданину безусловно, если он не позвонит в полицию или ДБР. За третий год войны все осторожничали», — говорит Татьяна Сапьян.

Татьяна Сапьян/Скриншот из сюжета ТСН



Потому и гремят взяточники обычно с поличным. При получении очередного транша. Тогда доказать их причастность к коррупции легче всего, объясняют правоохранители.

Возможно ли подобное за границей, мы спросили юриста в Нидерландах. В своем ответе он категоричен.



У нас этих предохранителей не существовало до сих пор. Поэтому схема непригодности выглядит так. Организаторы предлагают фиктивные медсправки и обследования. На основе которых оформляется инвалидность. И как следствие снимают военнообязанного с учета.

Только за полномасштабную войну правоохранители зафиксировали 255 уголовных производств. 188 человек получили подозрение. Предусмотрено наказание: от штрафа до 10 лет лишения свободы. Но за решетку никто так и не попал.

Так что же нужно изменить, чтобы инвалидность перестала быть товаром? Ответ на этот вопрос, говорят, знают в Минздраве. Министр отчитался: МСЭК реформируют.

Стихийная негодность накрыла Украину/Скриншот из сюжета ТСН

“Мы до сих пор живем по старому законодательному принципу, то есть у нас установление инвалидности происходит по документам ну почти советского образца. Или начала двухтысячных. То есть очень устаревший", — рассказал исполнительный директор ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков.

Соответствующий законопроект об изменениях в работе МСЭК в Верховной Раде готовят ко второму чтению. Нардепы планируют новшества. В частности, хотят ввести электронный документооборот, разрешить видеосъемку и создать спецорган, где решение МСЭК можно будет обжаловать.

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