"Стив Джобс в юбке": как самая молодая миллиардерша мира Элизабет Холмс оказалась на скамье подсудимых

"Стив Джобс в юбке": как самая молодая миллиардерша мира Элизабет Холмс оказалась на скамье подсудимых

Холмс обвиняют в обмане инвесторов и мошенничестве.

В США на скамье подсудимых оказалась бизневумен Элизабет Холмс, которую называли "Стивом Джобсом в юбке". Предпринимательница обещала человечеству прибор, способный диагностировать заболевания только по капле крови из пальца.

Ее компанию оценивали в 9 миллиардов долларов, пока не стало известно, что технология не работает. Какой приговор грозит одной из самых известных женщин Америки — 9 сентября говорится в сюжете ТСН 19:30.

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Сквозь толпу журналистов Элизабет Холмс приходится буквально продираться. Внимание Америки к судебному процессу над ней понятно — эта женщина годами была на экранах телеканалов и на обложках модных журналов — в роли основателя успешного стартапа.

Студентка одного из самых престижных вузов страны, Стэндфордского университета, бросила учебу, чтобы создать уникальный медицинский прибор. Только по одной капле крови он должен был диагностировать широкий перечень болезней, в частности рак и ВИЧ.

Холмс любила сравнивать себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Такая же как у него черная водолазка стала частью ее имиджа.

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Бизнесвумен казалась искренней — откровенно рассказывала, что на разработку прибора ее вдохновил страх сдавать кровь из вены и делилась личными причинами заняться медицинскими разработками.



"В детстве я проводила каждое лето и праздники у своего дяди — я помню, как он любил кроссворды, пазлы, пытался научить нас играть в футбол, я помню, как он любил пляж, и я помню, как я любила его. Однажды ему диагностировали рак кожи..." - вспоминала американка.

Чтобы разработать дизайн своего устройства, Холмс даже пригласила сотрудников Apple. В конце концов, имидж начал работать на нее — в проект поверили.

В Сети начали появляться фотографии женщины с уже бывшим президентом США Биллом Клинтоном и основателем одного из крупнейших интернет-магазинов мира Джеком Ма. Впоследствии Холмс представила свой проект тогда вице-президенту США Джо Байдену.

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Когда ее компания начала получать деньги, Элизабет Холмс впервые решилась на серьезную ложь — рассказала сетям аптек и супермаркетов, что ее изобретение уже использует американская армия — хотя там с ним просто знакомились. В то время компания получила нового руководителя — бизнесмена Рамеша Балвани, и у них с Элизабет завязался роман.



Правда всплывает, когда главный технолог компании кончает жизнь самоубийством. Изобретение Холмс просто не работает, одной капли крови для таких анализов мало. А сотрудников компании много лет запугивали и заставляли подделывать результаты исследований — об этом говорилось в расследовании журналиста The Wall Street Journal.

От технологии пострадало несколько человек — им ошибочно диагностировали рак и ВИЧ. На компанию начали сыпаться судебные иски.

Впрочем, несколько лет Элизабет удавалось избегать тюрьмы. Суд над ней и ее партнером начался только сейчас — по обвинению в обмане инвесторов и мошенничестве. Компания получила от них более одного миллиарда долларов, но так и не вернула.

Сейчас Элизабет Холмс грозит до 20 лет за решеткой. Впрочем, ее адвокаты уже рассказали, что бизнесвумен попытается переложить вину на своего партнера — мол, тот оказывал на нее психологическое давление, подвергал сексуальным издевательствам и заставлял лгать инвесторам.

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