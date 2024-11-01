Сто часов до решения судьбы войны в Украине: эксперт назвал вероятные сценарии

Через 5 дней, во вторник, 5 ноября состоится определяющее событие, способное кардинально решить судьбу войны России против Украины. Что именно и когда может измениться для Украины после выборов президента США — об этом свое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил политолог Владимир Фесенко.

"Официальных решений ждать стоит только после того, как победитель выборов станет президентом США. А это уже после 20 января. После инаугурации, не раньше", — говорит Владимир Фесенко.

Если победит республиканец Дональд Трамп

"Если победит Трамп (он делал заявление о том, что сможет завершить войну через 24 часа путем требований к Путину и Зеленскому — Ред.), то он обещает и, скорее всего, попытается это сделать — может начать переговоры о завершении войны между Россией и Украиной, не ожидая вступления в должность. Другое дело — эти переговоры могут быть только неофициальными, неформальными. Я не ожидаю быстрого результата, но сам процесс может начаться уже в ноябре или в начале декабря. Это весомо", — говорит политолог.

И продолжает: "Что он может сделать, если станет президентом? Приблизительно очевидно, что он сможет сделать предложение фактически заморозить эту войну по линии фронта. Очень вероятно, что будет требование к нам отказаться от вступления в НАТО, но речь не будет идти о том, чтобы мы признали оккупированные территории российскими. Даже Джей Ди Венс (может стать вице-президентом, если победит Трамп — Ред.) это понимает".

Если победит демократ Камала Харрис

"Если победу одержит Камала Харрис, то я не думаю, что произойдут принципиальные изменения. Тем более — в переходный период. Здесь главное на самом деле по Камале Харрис, и по Трампу, это будет очевидно уже в декабре-январе, кого будут назначать на ключевые должности. Речь идет о государственном секретаре, помощнике по вопросам национальной безопасности, министре обороны, директоре ЦРУ. Кто юудет этими людьми, которые будут определять политику нацбезопасности в США, и, соответственно, влиять на политику касательно Украины", — предполагает Владимир Фесенко.

По словам политолога, например, для Трампа это важно, потому что в республиканской партии есть очень разные лагеря.

"Есть сторонники Украины и противники поддержки Украины. Поэтому именно кадровый вопрос является ключевым", — говорит эксперт.

Однозначно решающее событие

Станут ли выборы в США будут не только внутренним процессом, но и действительно ключевым событием, которое определит судьбу Украины — на этот вопрос Фесенко отвечает так: "Безусловно, будет. Из всех международных событий этого года, из всех событий конца этого года — это определяющее. В частности, потому, что это будет влиять на уровень и формат поддержки Украины со стороны США. С точки зрения даже отношений президента США и Конгресса США. С такой проблемой мы уже сталкивались год назад. С точки зрения того, как и когда начнутся переговоры. Поэтому выборы в США имеют определяющее значение".

До выборов в США все ускоряется! Сценарии для Украины

Ранее сообщалось о том, что если в ближайшие месяцы не будет решений, ситуация достигнет точки невозврата.

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