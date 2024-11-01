Сто часов до выборов в США: обнародованы возможные сценарии решения судьбы войны в Украине (видео)

Эксперты назвали вероятные сценарии в случае победы Камалы Харрис, а также рассказали, что ждет Украину, если триумфатором станет Дональд Трамп.

Судьба войны в Украине решится через 100 часов! 5 ноября состоится решающее событие – выборы президента США. Эксперты назвали вероятные сценарии в случае победы Камалы Харрис, а также рассказали, что ждет Украину, если триумфатором станет Дональд Трамп. Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Выборы президента США

Через пять дней состоится определяющее событие, которое способно кардинально решить судьбу войны России против Украины. Что именно и когда может измениться для Украины после выборов президента США – об этом свое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил политолог Владимир Фесенко.

"Официальных решений ждать стоит только после того, как победитель выборов станет президентом США. А это уже после 20 января. После инаугурации, не раньше", – говорит он.

Что будет, если победит Трамп?

В то же время политолог заявил – если победит Трамп, то он обещает и, скорее всего, попытается это сделать – может начать переговоры о завершении войны между Россией и Украиной, не ожидая вступления в должность.

"Другое дело – эти переговоры могут быть только неофициальными, неформальными. Я не ожидаю быстрого результата, но сам процесс может начаться уже в ноябре или начале декабря. Это весомо", – говорит он.

По словам Фесенко, Трамп может повлиять на то, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

"Что он может сделать, если станет президентом? Приблизительно очевидно, что он сможет сделать предложение фактически заморозить эту войну по линии фронта. Очень вероятно, что будет требование к нам отказаться от вступления в НАТО, но речь не будет о том, чтобы мы признали оккупированные территории российскими. Даже Джей Ди Вэнс (может стать вице-президентом, если победит Трамп) это понимает", – отметил он.

Что будет, если победит Камала Харрис?

А вот если президентом станет Камала Харрис, то существенных изменений не произойдет, говорит Фесенко. Тем более – в переходный период.

"Здесь главное на самом деле по Камале Харрис, и по Трампу, это будет очевидно уже в декабре-январе, кого будут назначать на ключевые должности. Речь идет о государственном секретаре, помощнике по вопросам национальной безопасности, министре обороны, директоре ЦРУ. Кто будет этими людьми, которые будут определять политику нацбезопасности в США и, соответственно, влиять на политику по отношению к Украине", – говорит Фесенко.

По словам политолога, например, для Трампа это важно, потому что в республиканской партии есть очень разные лагеря.

Однозначно решающее событие

Станут ли выборы в США не только внутренним процессом, но и действительно ключевым событием, которое определит судьбу Украины — на этот вопрос Фесенко ответил так: "Безусловно, будет. Из всех международных событий этого года, из всех событий конца этого года — это определяющее. потому, что это будет влиять на уровень и формат поддержки Украины Со стороны США и отношений президента США и Конгресса США. США имеют определяющее значение.

Переговоров не будет?

Тем временем в Институте изучения войны заявили, что прекращение огня путем переговоров при нынешних обстоятельствах пойдет только в пользу России. Аналитики отметили, что российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах, поскольку стремится полностью уничтожить Украину как государство.

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится добиться своей цели – уничтожить украинскую государственность", – говорится в сообщении Института изучения войны.

Таким образом, они прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучич во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине.

Кроме того, аналитики напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только в пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным – время на отдых и возобновление, вероятно, перед предстоящим наступающим на Украину", – подытожили в Институте изучения войны.

Условия завершения войны

Напомним, на днях стало известно, что Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов урегулирования войны при соблюдении международного права и уважения ее территориальной целостности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, также он написал об этом в колонке для одного из финских изданий. По словам чиновника, хотя "формула мира", предложенная президентом Владимиром Зеленским, устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства "должны активно участвовать в разработке основы мира". Он убежден, что реализация этих принципов "может и должна" корректироваться и дополняться. Как подчеркнул Ермак, "демократии должны лидировать".

Глава Офиса президента также отметил, что благодаря прогрессу, достигнутому после первого Саммита мира в июне, Украина готова говорить о "мирных рамках" на втором саммите. Ермак подчеркивает, что для войны демократические страны должны признать силу международных прав. Это, по его мнению, будет миру не только в Украине, но и во всем мире. Он отметил, что Хельсинки как одна из демократических стран может сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.

Международные усилия и решительность союзников

По словам Ермака, несмотря на все тяготы войны, Украина продолжает борьбу, а ее союзники из Европы, Америки и других регионов сохраняют решительность в поддержке. Он отметил, что прилагает усилия по обеспечению соблюдения международных соглашений во время конфликта, и активность в экономических процессах продолжается, несмотря на непрерывные военные операции.

Ермак подтвердил готовность Украины обсудить разные варианты мирового урегулирования, однако с соблюдением норм международных прав и сохранением нерушимости границ Украины. В Офисе президента также рассматривается возможность проведения второго саммита для обсуждения мировых норм, которые должны обеспечить постоянный мир для всех стран. Также в своей колонке для финского издания Андрей Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем".

Завершение горячей фазы войны

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение Россией ударов по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом говорится на страницах Financial Times.

Президент добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом в деэскалации конфликта. Зеленский говорил об этом в свете атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Мирные рамки

Более того, руководитель Офиса Президента отметил, что Украина уже готова согласовать мирные рамки во время второго саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому Ермак также призвал союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

Ранее сообщалось о том, что если в ближайшие месяцы не будет решений, ситуация достигнет точки невозврата.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сто часов до решения судьбы войны в Украине: эксперт назвал возможные сценарии

Читайте также: