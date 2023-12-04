Сто лет там не было людей: во Франковске открыли 300-летние подземелья с "привидениями" (фото, видео)

Впервые в истории в Ивано-Франковске для туристов открыли подземелье Ратуши. Экскурсии водят по подвалам, где в древности была городская тюрьма. 300-летние стены видели и пытки опришков Довбуша, и городских "ведьм" перед казнью.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.

"Гуцул без головы" — призрак Ратуши Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске подземелья Ратуши были закрытыми аж 100 лет, с тех пор как отсюда забрали тюрьму. Местные говорят, что здесь есть также и "призраки". Один из них - это "гуцул без головы". Он поселился в этих стенах четверть века назад. Вреда не делает, только иногда пугает ночных охранников краеведческого музея, расположенного в Ратуше. На глаза людям выходит еще реже, последний раз почти четверть века назад.

"Когда в 1999 году покрывали позолотой купол Ратуши, те мастера, которые были сверху, увидели там гуцула с головой в руках", - говорит экскурсовод Татьяна Воскобойникова.

Подземелье в Ивано-Франковске

Это - призрак разбойника Василия Баюрака, который возглавил восстание против шляхты после гибели Довбуша. Поляки его поймали, посадили в это подземелье, а затем - казнили.

"25 апреля 1754 года прилюдно еще живому Баюраку отрубили руки в локтях, голову. Тело четвертовали и вывесили те части на дорогах, которые вели в Станиславов, чтобы напугать людей, чтобы не шли в опришки", - говорит Татьяна Воскобойникова.

Несчастливая история "ведьмы"

В одной из этих камер, говорят исследователи, сидела ведьма. Так тогдашние судьи окрестили 32-летнюю продавщицу госпожу Звизчинскую. Краеведы, изучив документы, говорят - единственными ее чарами были красота и женственность.

"Она почему-то очень привлекала молодых парней. Когда-то 32 - это уже была пожилая женщина. Поэтому и не могли понять, как в нее влюбляются молодые ребята, которым было 19-20 лет. 18 августа 1719 года госпожа Звизчинская была сожжена на площади Рынок", - говорит экскурсовод Кристина Тимошев.

Подземелье в Ивано-Франковске

Что известно о старинных подземельях

Ратуша на несколько лет моложе Ивано-Франковска, она возведена в 1669 году. Эти подземные своды никогда не перестраивали. Во многих местах сохранилась старинная кладка, каменные скамьи для заключенных и даже таинственные ходы.

Пока для посетителей открыли лишь треть старинных подземелий Ходы пока не изучены. Ведь попасть туда непросто. И даже опасно, потому что во многих местах они аварийные, или вообще засыпаны. Поэтому за их исследование возьмутся уже после победы.

Подземелье в Ивано-Франковске

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