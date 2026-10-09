Сто погибших за 5 дней: Россия устроила кровавый террор в Украине — страшные удары и сожженные города

Последствия атаки на Прилуки / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Реклама

В Прилуках в Черниговской области простились с семьёй Иванченко. Машиниста «Укрзализныци», его жену, дочь и сына убила российская ракета. Она попала в многоэтажный дом и разрушила два подъезда. В результате удара погибли 22 человека, среди них — пятеро детей. Еще более полусотни получили ранения, 15 человек удалось спасти из-под завалов. Из семьи Иванченко никто не выжил.

Попрощаться с семьей пришли сотни горожан. В Прилуках признаются: трагедия стала для всех шоком, ведь столько мирных жителей до этого здесь не гибло ни во время одного обстрела.

Реклама

В целом на протяжении этой недели Россия нанесла несколько кровавых ударов по украинским городам, в результате чего погибли почти сотня человек, ещё около 400 получили ранения. Подробности очередной недели российского террора собрал корреспондент ТСН Александр Романюк.

Реклама

Понедельник: коварный двойной удар по Харькову

Жилые дома, магазины, транспорт — оккупанты целенаправленно наносят удары по мирным жителям. Враг нанес удар по спальному району Харькова, когда люди уже спали в своих квартирах. Жители вздрогнули от пронзительного свиста и мощной взрывной волны. И как только горожане начали выводить родных из разрушенных квартир, россияне нанесли повторный удар.

«Первый взрыв — девочка ещё спала, ей 6 лет. Дочь быстро укутала её в одеяло и вывела на лестницу в коридор. И как только они вышли — второй взрыв», — вспоминает харьковчанка Екатерина.

От большого числа погибших спасло то, что удар пришелся по дороге. Взрыв убил 42-летнего водителя, который в момент атаки проезжал мимо. Пассажирка автомобиля получила тяжкие травмы. Когда на место прибыли экстренные службы и патрульные экипажи, враг атаковал снова — ранения получили двое полицейских.

Вторник: авиаудары по Запорожью и атака на Харьков

Во вторник россияне обстреляли многоэтажный дом в Запорожье. Жители верхних этажей успели выбежать из горящих квартир.

Реклама

«Мне позвонила мама, моя сестра, и сказала, что что-то прилетело. Я в том, что было на мне, прибежала сюда. Она говорит, что прямо в их кухню… У неё рука сильно повреждена, а отца увезли в больницу», — рассказывает Людмила, тётя пострадавшей жительницы Запорожья.

В результате удара 5 человек получили ранения. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по мостам в Запорожье: двое человек получили ранения, их автомобиль сгорел.

В тот же день враг вновь обстрелял Харьков ракетами «КАБ» сразу по нескольким объектам. Двое человек погибли рядом со своим домом, более полусотни (в том числе трое детей) — пострадали. Оккупанты также поразили складские помещения и СТО — огонь охватил почти 15 тысяч квадратных метров.

«Как раз собиралась выйти на улицу. Бог меня, наверное, уберег. Взрыв был очень сильный. Если бы он произошёл с этой стороны, то это был бы настоящий кошмар — смерть, просто смерть», — делится харьковчанка Валентина.

Реклама

Среда: массовое убийство в Прилуках и разгромленный Кременчуг

В Кременчуге российская ракета разрушила целый квартал. Погибли два человека, более 40 получили ранения, среди них — дети. Разрушено полтысячи квартир, повреждены гимназия, администрация района и дом культуры.

В Прилуках Черниговской области враг выпустил шесть крылатых ракет Х-101. Одна из ракет разрушила сразу два подъезда многоэтажного дома: 22 погибших (из них 5 детей) и полсотни раненых. Взрыв был такой силы, что из домов вынесло одежду и бытовую технику и разбросало их по деревьям через дорогу. Из-под руин спасатели извлекли 15 человек. Самой младшей спасённой девочке — 5 лет.

Как враг выбирает в качестве мишеней мирные объекты, собственными глазами увидел и министр иностранных дел Великобритании, который вместе с Владимиром Зеленским посетил пострадавших.

Прилуки / © Управление ДСНС в Черниговской области

Четверг: сожженные автобусы в Краматорске и удары по столице

В четверг в стране объявили траур, однако враг продолжал наносить удары. Утром оккупанты сбросили авиабомбу на Краматорск. В эпицентре взрыва оказались два пассажирских автобуса, которые сгорели дотла. 30 человек погибли, ещё 18 получили ранения. Из-за прицельных ударов в Краматорске и Славянске остановили общественный транспорт, ведь вражеские дроны охотились на мирных жителей и спасателей.

В Киеве ударный беспилотник попал в 4-этажное здание магазина, погибли три человека: 36-летняя женщина и двое мужчин (43 и 55 лет). А в Вышгородском районе реактивный «Шахед» попал на территорию детского сада.

Нападение на Краматорск / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Пятница: FPV-дрон врезался в маршрутку в Запорожье и нападение на Ивано-Франковск

В пятницу враг вновь атаковал Запорожье, сбросив 6 авиабомб на жилые дома и нанеся удар с помощью FPV-дрона по маршрутке. Ранения получили 12 человек, среди которых 14-летняя девочка. Есть погибший.

«Я только услышала „бах“ и что-то вроде гула, и ногу мне немного задело. Было темно, я посветила фонариком телефона: ну и ну, вся рама здесь», — рассказывает пострадавшая Нина Григорьевна.

Кроме того, в пятницу россияне впервые нанесли удар с помощью реактивного беспилотника по Ивано-Франковску, в результате чего погиб 67-летний мужчина.

В целом за неделю оккупанты убили около сотни украинцев и ранили почти 400, в очередной раз доказав, что их единственная цель — террор против гражданского населения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев парализован КОЛАПСОМ! Новые переговоры в США с Украиной! | ТСН 20:00 9 октября

Новости партнеров

Новости партнеров