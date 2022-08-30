Стоимость арбузов в разгар сезона бьет рекорды: фермеры рассказали, будут ли дешеветь ягоды

Херсонщина, которая обеспечивала половину украинского рынка бахчевых, под оккупацией. Николаевщина – под постоянными обстрелами, часть Запорожской области тоже захвачена, или под вражеским огнем. Остался единственный южный регион – Одесщина, где тоже традиционно выращивали арбузы, говорится в ТСН.

Сорт арбузов «Крымсон Мир» — представители голландской селекции всегда были популярны среди украинцев – их родило много, они вкусные, большие, а главное доступные по цене. В прошлом году с поля эти ягоды продавали по 5 гривен за кило, сейчас по 25. Фермеры объясняют, что виновата война.

«Очень многие фермеры не рискнули вкладывать средства в условиях полномасштабных военных действий. Это повышение цены закупочных материалов. Это семена, удобрения это топливо смазочные материалы, этот год снова стал засушливым, техническая вода выросла в три-четыре раза в этом году», — говорит председатель ассоциации овощеводов пригородных районов Одессы Денис Ткаченко.

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Фермеры, которые в этом году рискнули посадить больше арбузов изменили географию продаж. «Этот год конечно, что полностью оккупирована Херсонщина, оно отметилось, большой дефицит продукции на рынке и конечно везут там, где лучшая цена. Если цена в Киеве будет лучше и выше, даже чем здесь, на месте продажи, конечно продукция поедет туда», — добавляет Ткаченко.

На столичных базарах они соперничают с азербайджанскими и турецкими. И порой дороже импортных. И, конечно же, цена значительно выше, чем на поле, поэтому покупатели часто проходят мимо. Продавцы советуют не крутить носом, потому что более дешевых отечественных арбузов в этом году не будет. Да и эти скоро закончатся, потому что с объемами временно оккупированной Херсонщины, Одесщина не сравнится.

Арбуз может обойтись и в 400 гривен. Абсолютный ценовой рекорд установил в этом году 9 килограммовый херсонский арбуз. Ягоду смогли вывезти из оккупации и продали на благотворительном аукционе в городе Южный – его продали за 2000 гривен.

Средства от продажи этой ягоды прибавили к ста тысячам собранных на аукционе. Их передадут на нужды 28 бригад. Она, в частности, отвоевывает Херсонщину, чтобы в следующем году вся Украина снова имела в изобилии своих столь долгожданных арбузов.

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