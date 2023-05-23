Стоимость аренды квартир во Львове превзошла Киев: эксперт объяснил, что происходит на рынке

Стоимость аренды квартир во Львове продолжает оставаться рекордно высокой по сравнению с киевскими ценами на аналогичное жилье. А жилье в новостройках Львова и западного региона – дорожает на глазах.

Риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения Сергей Куоганов, рассказал сайту ТСН.ua, что происходит на рынке недвижимости и аренды жилья Киева и Львова во время войны.

Стоимость аренды во Львове, как квартиры в Киеве возле метро

По словам эксперта, стоимость аренды жилья в туристических городах, таких как Львов и Одесса, трудно сравнивать с Киевом. У таких городов обычно существует две цены – зимняя и летняя. Во Львове относятся с большим уважением к новогодним праздникам, поэтому цены зимой очень отличаются от летних. В Одессе – наоборот, летом стоимость аренды выше, а зимой ниже. И на эту тенденцию не влияет даже война.

"Если рассматривать среднестатистическую квартиру во Львове, когда люди используют ее исключительно для проживания, то аренда помещения, расположенного подальше от исторического центра, в среднем будет по такой же цене, как квартира в спальном районе Киева. Так было раньше. Сейчас эти квартиры по стоимости, как жилье возле метро в Киеве, а это около 9 тысяч гривен. Стоимость зависит от нескольких важных факторов – наполнения квартиры, ее состояния и возраста дома. Конечно, есть варианты аренды дешевле и дороже. Но если говорить о средневзвешенной стоимости, то цены такие", — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Курганов.

Оживление рынка аренды в Киеве

Показательно, что сейчас наблюдается тенденция, когда многие снова возвращаются в Киев. Люди увидели, как надежно работает наша ПВО, поэтому принимают решение вернуться.

"Сейчас наблюдается оживление на рынке аренды жилья в Киеве. Запросов от клиентов стало значительно больше и объем рынка аренды жилья увеличился. Это свидетельствует о том, что город надежно оберегает наше ПВО. Люди, выехавшие раньше за границу и на Запад страны, видят, что происходит, и решают возвращаться в Киев. Подчеркиваю, что стремительного спроса на рынке нет, но есть небольшое оживление. Хотя две последние недели показали, что опасно везде, по всей стране", — добавляет Сергей Курганов.

Когда началась война, люди выезжали на запад Украины, в том числе и во Львов. Там был огромный спрос на аренду жилья. За неимением предложений, цены тогда пошли вверх. Сейчас тенденция поменялась. Частично люди вернулись в Киев, хотя многие работники, которые могут трудиться удаленно, уже обжились на новом месте, и пока не планируют возвращаться в Киев.

Высокий спрос на аренду побуждает к росту цен

Сергей Курганов добавляет, что сравнивать стоимость аренды жилья в Киеве и во Львове не совсем уместно, поскольку объем львовского рынка гораздо меньше.

"Когда в такой город как Львов приезжает лишняя тысяча человек, то это сразу всплеск на местном рынке аренды — повышается спрос, а имеющийся объем рынка не может обеспечить количество запросов аренды. Из-за этого и растут цены. Это сейчас наблюдается не только во Львове, а в большинстве городов Закарпатья. В городах на Прикарпатье, например, аренда квартир подорожала вдвое. Там уже арендуют однокомнатные квартиры в пределах 13 тысяч гривен в месяц, что значительно превышает киевские цены на аренду", — рассказывает Сергей Курганов.

Обычно самый большой спрос на аренду однокомнатных квартир. На втором месте двух и трехкомнатных квартир они одинаковы по популярности. Трехкомнатные дешевле снимать, если там живут двое или трое студентов или коллег.

С началом войны во Львове возрос спрос на аренду жилья. Конечно, он то спадает, то снова поднимается, потому что напрямую зависит от событий в стране. К примеру, летом прошлого года люди вернулись в Киев, тогда спрос на аренду квартир во Львове спал, но в октябре, когда начались массированные обстрелы столицы – он снова вырос.

Что с покупкой и продажей жилья в новостройках

Что касается купли-продажи недвижимости, то во Львове цены на жилье отличаются, ведь там есть историческая, советская и современная застройка. Конечно, жилье в современной застройке будет дороже, но не настолько, как в исторической части города – там она всегда выше.

"В Киеве рабочий диапазон стоимости жилой недвижимости – около 1 тысячи долларов за квадратный метр. Во Львове цена может быть такой же, но в некоторых районах она на 10-15% больше, чем в Киеве. Это связано исключительно с войной и намерением людей иметь собственное жилье в безопасном месте", — рассказывает эксперт.

Сейчас на западе страны наблюдается высокий спрос на новостройки. Квартиры покупают вынужденные переселенцы, которые убегают от войны и имеют необходимые средства.

"На западе Украины, в отличие от Киева, строительство жилья не остановилось – все активно строится. В Киеве немало проблем с объектами "Киевгорстроя", где практически не ведется строительство. Стоят замороженными и другие новостройки. Также следует помнить, что первичный и вторичный рынки недвижимости между собой тесно связаны – чтобы купить жилье, скажем во Львове, люди продают свои квартиры в Киеве. Цены на жилье во львовских новостройках достигли стоимости от 1 тысячи долларов за квадратный метр и выше. Но цена зависит от того, на какой стадии находится строительство, чем ближе к его завершению – тем она еще больше", — добавляет Сергей Курганов.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам.

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