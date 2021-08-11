Стоимость аренды жилья: сколько стоит комната или квартира в Киеве, Львове и Харькове

За год цены на аренду жилья выросли более чем на 20%.

Цены на аренду квартир взлетели вверх: только в Киеве в июле стоимость выросла в среднем на 6%. Специалисты прогнозируют подорожание и дальше, что изрядно пугает, в частности, родителей будущих абитуриентов. Как известно, в студенческие общежития поселиться смогут не все желающие.

ТСН.ua промониторил цены на аренду жилья в Киеве, Львове и Харькове.

Аренда жилья: что важно

Сейчас снять квартиру — не большая проблема. Рынок переполнен различными предложениями: комнаты, квартиры или дома. Жилье на разный кошелек: полностью укомплектованы удобствами, бытовой техникой и мебелью, а есть варианты скромнее — с наиболее нужными вещами.

Обычно помещения выбирают учитывая финансовые возможности. Впрочем, критерии характерны для большинства работодателей:

размер помещения

инфраструктура

расстояние до метро или остановок общественного транспорта

панорама

стоимость коммунальных услуг

Стоит ли платить 50% за услуги риэлтора? Здесь каждый решает самостоятельно. Впрочем, пользуясь его услугами орендавець снимаете с себя обязанности по проверке квартиры. Этим, а также проверкой наличия всех необходимых документов на квартиру, занимаются риэлторы.

При аренде важно заключить письменный договор — без него трудно, при необходимости, отстоять свои права. В документе должны быть прописаны идентификационные данные сторон, адрес проживания, порядок оплаты, срок аренды, обязанности сторон, реквизиты. К слову, именно договор аренды поможет урегулировать возможные споры сторон в будущем. Например, по оплате или преждевременном прекращении его действия.

Стоимость аренды жилья в Киеве

Аренда жилья в Киеве самая дорогая. За год цены выросли более чем на 20%, а только за июль 2021 года — однокомнатные квартиры выросли в цене на 6,6%, двухкомнатные — на 4%, а трехкомнатные — на 6%. В Центре экономической стратегии пишут, что:

однокомнатная квартира в среднем стоит 11 843 грн

двухкомнатная — 19 971 грн

трехкомнатная — 37271 грн

На стоимость жилья в Киеве влияет:

район города

количество комнат

качество ремонта

инфраструктура

расстояние до метро

Сколько стоит аренда комнаты в Киеве

Аренда комнат стартует от тысячи гривен — речь идет о койке, когда в комнате будут жить по меньшей мере два человека.

Стоимость отдельной комнаты в квартирах — в среднем от 3,5 тыс. грн. Эта цифра примерно одинакова в разных районах Киева.

Комнаты с кондиционером, балконом или новым ремонтом достигают 5 тыс. грн выше. Квартиры рядом с метро — около 4 тыс. грн.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве

Самые дешевые однокомнатные квартиры — от 9 тыс. нрн можно снять в Святошинском, Соломенском районах, на Левобережке, Борщаговке или Академгородке.

Аренда квартиры на Оболони, Лукьяновке, Позняках, Осокорках, Лыбидской, ВДНХ, Дружбы народов — 10-12 тыс. грн. Квартиры с хорошим ремонтом и пешей доступности метро — более 13 тыс. грн.

Дороже квартиры на Печерске, Дворце Спорта, Льва Толстого и в центре — 15 тыс. грн и выше.

Аренда двухкомнатных квартир в столице

Найти квартиру на две комнаты можно минимум за 10-11 тыс. грн. Впрочем, такое жилье будет далеко от метро, а также будет немного устаревший ремонт.

Стоимость квартир с лучшими условиями — от 12 тыс. грн. Обычно они расположены в пешей доступности до метро, хорошо обустроены.

Квартиры с современным ремонтом, а также в новых жилых комплексах — значительно дороже. Например, на Лукьяновке, в Голосеево, на Печерске или в районе железнодорожного вокзала — в среднем от 17 тыс. грн. Аренда может достигать 30 тыс. грн.

Аренда трехкомнатных квартир

Цены на такое жилье начинаются от 15 тыс. грн — это самые дешевые варианты.

Квартиры в районе Оболони, Лукьяновке, Позняках, Осокорках, Лыбидской, ВДНХ, Дружбе Народов — 18-25 тыс. грн. Здесь опять же все зависит от условий проживания, локации и инфраструктуры вокруг.

Цена на аренду квартир на три комнаты составляет более 50 тыс. грн. Они расположены в новых жилых комплексах в центре — например, «Новопечерские Липки", "Французский квартал", Art Hall и тому подобное. Такие квартиры с современным ремонтом и всеми необходимыми удобствами, но и большие по площади — более 100 квадратов.

Стоимость аренды жилья во Львове

Спрос на жилье высок и во Львове. Впрочем, цены здесь значительно меньше, чем в столице. Дешевле обойдется аренда комнаты — в среднем 2 тыс. грн. обойдется подселения к кому. Съем отдельной комнаты — 3-4 тыс. грн.

Найти однокомнатную квартиру во Львове можно от 5-6 тыс. грн. Впрочем, такие помещения малы по площади, а также не всегда будут в хорошем состоянии — с качественным ремонтом.

7 тыс. грн можно арендовать квартиру в новостройке с хорошей мебелью и ремонтом. Такие цены преимущественно в Галицком, Шевченковском, Франковском, Железнодорожном районах. Квартиры в исторической части города — в среднем от 11 тыс. грн.

Аренда двухкомнатны хквартир стартует от 7-8 тыс. грн. Квартиры в новостройках, а также с хорошим ремонтом в среднем стоит 10 тыс. грн. В зависимости от комплектации и площади цена может достигать 15 тыс. грн.

Аренда трехкомнатных квартир стартует от 10 тыс. грн. — речь идет о жилье класса "стандарт". Квартиры с евроремонтом, а также бойлером или кондиционером будет дороже: от 13 тыс. грн и выше. Квартиры в районе центра или парковой зоны достигают 18 тыс. грн.

Стоимость аренды комнат и квартир в Харькове

Дешевле в Харокви обойдется аренда комнаты. Подселение к кому-то — стоит около 2 тыс. грн. Самостоятельный съем комнаты — от 3 тыс. грн. Цена зависит от места расположения дома, а также условий для проживания и в квартире, и в комнате.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры стартует от 5 тыс. грн. Впрочем, такие средства просят за квартиру со старым ремонтом, не новы мебелью. Квартиры с лучшими условиями в новостройках — от 8 тыс. грн. Стоимость проживания в центре Харькова или поблизости — около 10 тыс. грн.

Аренда двухкомнатных квартир начинается от 8 тыс. грн. Квартиры в пешей доступности до метро обойдется в среднем от 12 тыс. грн. На стоимость опять же влияет и состояние дома, и ремонт в квартире, и наличие мебели и техники. Именно поэтому цена может достигать 20 тыс. грн.

Аренда трехкомнатных квартир в городе стартует от 12-13 тыс. грн. Помещения, которые хорошо укомплектованы мебелью и техникой, а также расположены близко к метро и остановок общественного транспорта — более 15 тыс. грн.

Цены на аренду жилья в Украине растут, ведь за последний год на 20-25% увеличился и спрос на жилье. Впрочем, он до сих пор не достиг пиковых докоронавирусных показателей.

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