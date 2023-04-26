Стоимость бензина может вырасти вдвое: эксперт рассказал, чего ожидать на рынке топлива

Украинцы волнуются: не подорожает ли в ближайшее время стоимость горючего, ведь рост цен традиционно ожидают весной, когда стартуют активные весенне-полевые работы и на топливо увеличивается спрос. К тому же все помнят прошлогодний топливный кризис, когда во время войны бензин и дизель исчезли с АЗС на длительное время. Чего сейчас ждать потребителям на рынке нефтепродуктов, сайту ТСН.ua рассказал Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".

Может подешеветь на 1-2 гривны

Действительно ли сейчас может увеличиться стоимость горючего в Украине из-за весенне-полевых работ? Существует ли такая опасность?

На самом деле, нет. Сейчас нет никаких опасений по поводу роста стоимости горючего в Украине. Его заготовили очень много. И это соответственно не позволяет ценам на него расти. Даже наоборот, мы видим, что каждую неделю или каждые десять дней – цена на топливо постепенно уменьшается. К примеру, проседает цена в опте, не на много, но все же – за неделю на 25-50 копеек. В розничной торговле тоже фиксируется уменьшение стоимости топлива – за две недели на 1 гривну. И я думаю, что еще есть потенциал для дальнейшего снижения цен на топливо. Думаю, на 1-2 гривны цены могут еще упасть, как на бензин, так и на дизель.

Акциз на бензин вырастет вдвое

Сейчас все говорят об 1 июля, когда должно резко подорожать горючее, из-за возврата размера НДС к довоенным параметрам. Говорят, что цены на все виды топлива очень резко подорожают, так ли это на самом деле?

Да. Речь идет о возврате налогов на довоенный уровень. И не только о НДС, который сейчас составляет 7%, а планируется в размере 20%, а также об увеличении акцизов на топливо. Из-за чего акциз на бензин вырастет вдвое, на дизельное топливо на 40%. Поэтому это действительно будет чувственно для потребителя. Если перечислить эти налоги и наложить их на цену, то выходит, что бензин подорожает на 10-11 гривен за литр, дизельное топливо на 7-8 гривен за литр, а сжиженный газ на 3,5 гривны.

Как остановить подорожание?

Что нужно сделать, чтобы избежать столь значительного подорожания и возможно ли его смягчить?

Следует реформировать систему налогообложения нефтепродуктов. Есть вполне реальные варианты смягчить рост цен и параллельно обеспечить поступление увеличенных налогов в бюджет. Потому что, к сожалению, у нас сейчас это совсем не так работает.

Особенно, что касается НДС, это очень большие риски, что 20-процентная ставка вернет на рынок массовые схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость — торговлю без кассовых аппаратов, неучтенную наличность, с использованием "налоговых ям", фиктивных документов и прочее .

К сожалению, у нас государство не умеет взимать НДС, однако, акцизный сбор собирается гораздо лучше. Поэтому сейчас обсуждается концепция, чтобы уровень НДС сохранить максимально низким. В нынешнем виде – 7%, он убил все теневые схемы на рынке. Теперь дельцам просто не выгодно этим заниматься, они ничего на этом не зарабатывают. Именно поэтому НДС нужно оставить таким, как сейчас, а задачу по наполнению бюджета решить за счет повышения акцизов.

Государству нужно урегулировать ситуацию с горючим – разделить налоговую нагрузку равномерно на всех потребителей. / Фото: Associated Press

Это можно сделать путем подбора и балансировки акцизов на сжиженный газ, дизельное топливо, бензин. Мы добьемся того же результата, как и за счет повышения НДС, но это будет более эффективно и меньше будет давить на цену. То есть это давление будет распределено по всем продуктам и не будет резких скачков цен на бензин, как ожидается — аж на 11 гривен.

Надеюсь, чиновники и нардепы изучат все варианты и применят такой подход, потому что он защитит потребителей и наполнит бюджет.

Цепная реакция и спекуляции на стоимости бензина

Некоторые эксперты отмечают, что рост стоимости горючего повлечет за собой цепную реакцию повышения цен на другие товары и услуги. Потому что все почему-то ориентируются по ценам на бензин. Так ли это?

Ну, на самом деле, существует очень много спекуляций по этому вопросу. Да, топливная составляющая присутствует во многих отраслях – это понятно. Но многие люди именно на этом спекулируют, то есть заявляя, что если растут цены на бензин, то непременно и на все остальное они будут расти. Но нужно понимать, что топливная составляющая не является критической в себестоимости, например, продуктов питания. Там эта составляющая может прибавить 1-2% к цене. А у нас разве что дорожает так? У нас сразу растет цена на десятки процентов.

Соответственно, государству нужно в первую очередь урегулировать ситуацию с горючим – разделить налоговую нагрузку равномерно на всех потребителей, а во вторых, тщательно заняться отслеживанием таких подозрительных "ценовых изменений", потому что там присутствует огромное количество злоупотреблений.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как могут измениться цены на горючее, если вернут НДС на все виды топлива.

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