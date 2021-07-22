Стоимость частных детсадов в Киеве: сколько и за что придется заплатить родителям

Посещение детского сада — важный этап в жизни каждого малыша.

Часто у родителей возникает вопрос, какой садик выбрать для своих малышей — государственный или частный, чем они отличаются и сколько стоит частный детский сад. Чтобы найти ответ, важно не только знать — в чем заключается их различие, но и быть готовым выложить немалую сумму за пребывание в негосударственном дошкольном учебном заведении.

ТСН.ua собрал актуальную информацию и промониторил цены на детсады в Киеве.

Частный детсад vs государственный детсад

Финансирование в частных заведениях осуществляется за счет средств родителей воспитанников: ежемесячной платы, а также вступительного взноса. Отдельно в учреждениях родители могут оплачивать стоимость питания, изучение иностранного языка или дополнительных занятий — например, с логопедом или с учителем. Это — один из основных критериев, который отличает такие дошкольные учреждения от государственных. Впрочем, они хоть и считаются бесплатными, но родителям платить все же приходится — за питание или, например, проведение ремонтных работ.

Отличаются частные сады и наполненностью групп. В зависимости от возрастной категории в них могут находиться от 5 детей. В среднем — это 10-12 воспитанников. Маленькие группы — ясельках, куда принимают детей от 18 месяцев до 3 трех лет. Больше детей — в средних и старших группах — дети 3-7 лет.

Значительным плюсом в частных детсадах является то, что для малышей могут разработать специальное меню. Например, если у них проблемы со здоровьем или непериносимисть продуктов, глютена или лактозы. К сожалению, в государственных детсадах меню стандартное, а потому готовка отдельных блюд для детей-аллергиков пока не предусмотрена.

Важным фактором также является то, что частные детсады обычно имеют закрытую территорию, которая находится под охраной, а также круглосуточным видеонаблюдением. Иногда попасть на территорию можно только с электронной карточкой.

Характеризуются некоторые частные детсады и не классической моделлю образования, которая характерна для государственных садов. Так, частные могут иметь различные системы воспитания и методики обучения малышей: иностранные языки, методиками Монтессори, Домана или, например, методы Вальдорфской педагогики.

Стоимость частных садов

Стоимость частных детсадов отличается и зависит от нескольких факторов: полный или неполный день, количество дней в неделе, а также язык общения.

Существуют детские сады, в которых работают по системе образования разных стран. Обучение в таких заведениях обычно происходит или полностью иностранными языками, или частично — на украинском. Среди иностранных языков самые популярные — это английский, французский, немецкий, итальянский. Стоимость таких детсадов одна из самых высоких — от 12 до 15 тыс. грн в месяц — за полный день. Цена за пол дня или двух-трехдневной недели будет меньше.

Высокая цена и детсадов, которые используют нетрадиционные методики воспитания. Самые популярные сейчас — это методики Монтессори, которая характеризуется принципом самостоятельности и свободы ребенка, а также Вальдорфская педагогика — когда детсады практикуют подход непринужденно к развитию ребенка. Посещение таких заведений усередньму около 10 тыс. грн. Впрочем, есть сады, стоимость которых достигает 20 тыс. грн.

Если сравнивать стоимость детских садов в районах Киева, то она одинакова в тех же садах, а разнится — от вида учреждения.

Что входит в стоимость детсадов

Перед приемом ребенка в садик родители должны заплатить вступительный взнос — это 40-50% от месячной платы, а иногда — 100%. На своей страницах в Интернете заведения пишут, что эти средства идут канцилярське принадлежности, ремонт помещения или детских площадок, покупку мебели или игрушек, покупку детских подарков на праздника, а также на различные украшения или материалы для праздничных утренников.

Обычно в месячную плату за пребывание малыша в детском саду входит обеспечение учебно-воспитательного процесса, все необходимые учебники и дидактические материалы, игрушки, пятиразовое питание, а также медицинское наблюдение.

Впрочем, иногда родители должны отдельно платить за питание детей. День обходится от 150 до 200 грн. Зависит от количества приемов пищи, а также разнообразия меню.

В некоторых дошкольных учреждениях родителям приходится доплачивать за услуги психолога или логопеда. Час занятий стоит от 300 до 500 грн. В некоторых садах работа с этими специалистами входит в месячную плату.

Часто по желанию можно оплачивать занятия по английскому языку: групповые -120-150 грн, индивидуальный — около 300 грн. Подготовка к школе обойдется в среднем 200 грн. Немного дешевле — 120-150 грн придется заплатить за кружки по рисованию, лепке или пения.

Как видим, стоимость частных детских садов отличается и зависит от ряда факторов. В дорогих — в месячную плату обычно входят и дополнительные занятия или кружки, в более дешевых — за это придется доплачивать. В среднем месяц пребывания ребенка в детском саду обойдется в 15 тыс. грн. Тогда как в государственном — в разы меньше. Стоит ли переплачивать — прежде всего зависит от желания и возможностей родителей.

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