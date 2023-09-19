Стоимость квартир в Киеве продолжает стремительно расти: риелтор рассказал почему и чего ждать дальше

Стоимость аренды жилья в Киеве продолжает стремительно расти. Так, по данным аналитиков Bird, в сентябре медиана цены на однокомнатную квартиру у увеличилась на 18%, и теперь составляет 13 000 грн, на двухкомнатную на 19% (19 100 грн) и на трехкомнатную на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом.

Риелтор Александр Бойко в комментарии сайту ТСН.ua объяснил, что рост цен связан с инфляцией, сезонным ростом спроса и ограничением предложения.

Почему дорожает аренда квартир в Киеве

Увеличенная конкуренция между арендаторами привела к повышению арендных ставок, говорит риелтор. С ростом спроса владельцы недвижимости начали повышать цены, поскольку увеличилось количество арендаторов, конкурирующих за доступное жилье. Это привело к увеличению общих цен на аренду жилья в Киеве.

“Начало учебного процесса повлияло на рынок аренды жилья в конце лета и начале осени. В прошлом году, во время периода дистанционного обучения, многие студенты и семьи, возможно, отложили или прекратили поиск жилья. Это привело к уменьшению спроса на аренду жилья в Киеве и, соответственно, к снижению арендных цен”, – рассказал ТСН.ua Александр Бойко.

В Bird также объясняют это "феноменом вымывания дешевых квартир". В связи с повышенным спросом больше людей активно ищут жилье, и как результат, дешевые и доступные варианты недвижимости быстро "вымываются" с рынка, поскольку их покупают или арендуют.

Что будет с ценами дальше

Прогнозировать, продолжат ли цены на аренду расти и дальше трудно, говорит Александр Бойко. По словам риелтора, это будет зависеть от нескольких факторов: опять-таки инфляции, хода войны, политических и экономических изменений, других факторов спроса и предложения.

“Возможно, цены продолжат расти, но они могут также стабилизироваться или уменьшиться при улучшении экономической ситуации и увеличении предложения на рынке. Очевидно, рынок недвижимости в Киеве остается динамичным и подвержен влиянию разных факторов”, – рассказал ТСН.ua риэлтор.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве

По словам Александра Бойко, по состоянию на середину сентября 2023 года средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 11 000 – 13 000 грн. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стоят 15 000 – 20 000 грн.

Данные портала m2bomber, анализирующего все объявления в Сети, свидетельствуют, что за год средняя цена аренды выросла на 40,25% (до 17 000 грн). При этом за шесть месяцев – почти на 42%. За последний месяц цена выросла на 16,53% (с 14 589 до 17 000 грн).

Стоимость аренды в объявлениях в разных районах столицы сильно разнится. Так, в Деснянском районе средняя цена составляет 9 500 грн. В то же время в Соломенском – 17 250 грн. В других районах цены сейчас таковы:

Голосеевский район – 19 631

Дарницкий район – 14 000

Днепровский район – 14 500

Оболонский район – 14 250

Печерский район – 30 000

Подольский район – 12 500

Святошинский район – 12 000

Шевченковский район – 25 000

Что с ценами на покупку квартир

Александр Бойко говорит, что после того, как цены на недвижимость в Киеве достигли своего минимума весной 2023 года, они начали меняться значительно в сторону повышения. По словам риелтора, это связано с государственными программами кредитования, которые могут стимулировать спрос на покупку жилья.

"Доступность кредитов с низкой процентной ставкой привела к увеличению количества людей, которые готовы и могут позволить себе приобрести недвижимость в кредит", — рассказал риелтор.

Еще один фактор, влияющий на рост спроса, – это переселение жителей из других городов или регионов. Александр Бойко говорит, что владельцы недвижимости начали использовать этот спрос для повышения цен, поэтому по сравнению с весной они выросли.

По данным m2bomber, стоимость м² на вторичном рынке сейчас составляет 52 763 грн (или 1 429 долл). За последние шесть месяцев цена в гривне выросла на 5,81%.

Стоимость аренды выросла не только в столице

Стоимость аренды во Львове также существенно выросла за последний месяц. Медиана однокомнатной квартиры увеличилась на 2%, двухкомнатной и трехкомнатной на 11%, сообщает Bird. Причины те же.

Так, средняя цена однокомнатной квартиры на западе Украины превышает столичную и составляет 15 300 грн. Двухкомнатные квартиры во Львове сдают по 17 800 грн, трехкомнатные – 21 000 грн.

Что было раньше

Как сообщал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита, уже осенью снимать жилье станет дороже на 10–15%. В то же время, цены на покупку жилья остаются примерно на одном уровне.

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