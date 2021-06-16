Стоимость обучения на контракте в украинских университетах: где самое дорогое высшее образование

Контракт в вузах Киева выше, чем в регионах.
В этом году выросла стоимость обучения в украинских университетах. В среднем цены за год обучения на контракте выросли на 10%. Дороже всего получать высшее образование в столичных учебных заведениях, а также на самых популярных специальностях. Меньше обойдется контракт в регинальних университетах.
ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в украинских университетах, которые в прошлом году были наиболее популярными среди абитуриентов.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
КНУ состоянию на 16 июня не обновил информации о стоимости обучения в университете в 2021-2022 годах. Контракт зависит от специальности. В прошлом году цены были такими:
- области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистики — от 31 тыс. грн.
- перевод с иностранных языков — 31,5 тыс. — 48,4 тыс.
- информационные технологии — от 35,3 тыс.
- журналистика — 48 тыс.
- право — 55,4 тыс.
- международные отношения — 57,4 тыс.
КПИ имени Игоря Сикорского
Средняя стоимость обучения в КПИ — 30,8 тыс. грн. Контракт в области естественных наук стоит меньше от 16 600 грн ("Физика и астрономия"). Самое дорогое — "Информационные технологии" (специальность "Инженерия программного обеспечения») — 45 000 грн.
Стоимость обучения:
- инженерия — 16000 грн — 25000 грн
- менеджмент — 34900 грн
- маркетинг — 34900 грн
- информационные технологии — 35000 грн — 45000 грн
- журналистика — 38500 грн
- право — 39500 грн
- иностранная филология — 40500 грн — 43800 грн
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Средняя стоимость обучения в ЛНУ — свыше 25 тыс. грн. Наименьшая стоимость обучения в области педагогики — от 23 642 грн. Дороже всего обойдется год контракта — специальность "Международное право" — 38 255 грн.
Стоимость обучения:
- естественные науки — 23 642 грн — 26 205 грн
- политология — 24942 грн
- психология — 28500 грн
- журналистика — 28500 грн
- иностранная филология — 30030 грн — 35195 грн
- право — 38255 грн
- международные отношения — 35195 грн — 38255 грн
- туризм — 28500 грн
- педагогика — 24942 грн
Национальный университет "Львовская политехника"
Стоимость обучения в политехническом отличается учитывая отрасль знать. Дешевле — по специальностям "Энергетической инженерии" — 13 500 грн. Больше всего стоит год обучения на "Информационные технологии" — 36 00.
Стоимость обучения:
- компьютерные науки — 35000 грн
- транспорт — 16900 грн
- международные отношения — 30060 грн
- филология — 32000 грн
- архитектура и строительство — 17900 грн — 30060 грн
- информационные технологии — 33000 грн — 36000 грн
- журналистика — 30060 грн
- право — 31000 грн
Киевский национальный торгово-экономический университет
Средняя стоимость обучения в КНТЭУ — 25 тыс. грн. Дешевле — 28820 грн — обойдется год контракта в области "Социальное обеспечение", "Информационные технологии", "Спортивный менеджмент" и "Пищевые технологии".
Стоимость обучения:
- компьютерные науки — 34050 грн
- политология — 34050 грн
- международные отношения — 34050 грн
- филология — 34050 грн
- туризм — 34050 грн
- маркетинг — 34050 грн
- журналистика — 30060 грн
- психология — 34050 грн
Национальный авиационный университет
Стоимость обучения в НАУ — 21 тыс. грн. Год контракта стартует от 17 тыс. грн на "Прикладная инженерии" и "Химия и биотехнологий" до 33 тыс. грн — "Международные отношения".
Стоимость обучения:
- компьютерные науки, кибербезопасность, информационные технологии — 26 000 грн
- транспортные технологии — 23000 грн
- авиационный транспорт — 20 00 — 30 000 грн.
- журналистика — 31000 грн
- международные отношения — 32 000 грн — 33 00
- право — 32000 грн
- психология — 26000 грн
- филология — 32000 грн
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Средняя стоимость обучения в КНЭУ — более 27 тыс. грн. Самые дешевые факультеты финансов, социологии, психологии — от 26 800 грн. Самые дорогие — международные отношения — 32 900 грн.
Стоимость обучения:
- управление и администрирование — 28200 грн
- менеджмент — 32900 грн
- журналистика — 26200 грн
- психология — 26200 грн
- международные отношения, кибербезопасность — 32900 грн
- право — 38200 грн
- компьютерные науки — 30000 грн
- филология — 32000 грн
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
В среднем год обучения на контракте в университете Каразина — более 19 тыс. грн. Дешевле — в образовательных программах "Математика и информатика", "Биоинженерия", "Физика", "Химия" — 12 580 грн.
Стоимость обучения:
- среднее образование — 16 670 грн
- менеджмент — 25550 грн
- журналистика — 25550 грн
- психология, туризм — 25550 грн
- международные отношения, кибербезопасность — 25550 грн
- право — 25550 грн
- иностранная филология — 25550 грн
- Украинская филология — 20740 грн
Киево-Могилянская академия
В среднем стоимость обучения в КМА стоит немного бильшн 38 тыс. грн. Самые дешевые — естественные науки от 23 тыс. грн. Дороже всего обойдется год обучения на международных отношениях — 62 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- естественные науки — 23 100 грн
- украинская филология — 36000 грн
- политология — 37000 грн
- психология — 37500 грн
- журналистика — 43000 грн
- иностранная филология — 50000 грн
- информационные технологии — 55 000 грн
- право — 61000 грн
- международные отношения — 62000 грн
Национальный медицинский университет имени А. Богомольца
Средняя стоимость обучения в медицинском университете — 29 тыс. грн. Дешевле обойдется контракт на "Физические терапии" — 18 832 грн.
- медицина — 40080 грн
- педиатрия — 31074 грн
- стоматология — 42000 грн
- фармация — 31074 грн
Стоимость обучения в университетах зависит от уровня инфляции и видов расходов на образовательный процесс. Ежегодно контракт растет на одну-две тысячи гривен. К слову, за получение высшего образования в вузе платят около 50% выпускников. Например, в прошлом году в Украине государственный заказ для бакалавров дневной и заочной формы составляло более 84 тысяч мест, а закончили обучение в школе — 222 тысяч учеников.
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