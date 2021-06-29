Стоимость обучения в университетах Киева: в каких вузах самые дорогие специальности

В столичные высшие учебные заведения абитуриенты подают больше всего заявлений на поступление.
Ежегодно столичные вузы пользуются наибольшей популярностью среди абитуриентов, а потому и стоимость обучения в университетах Киева одна из самых высоких. К слову, в этом году цена на обучение на контракте выросла в среднем на 10%.
ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Киева, в которые в прошлом году абитуриенты подали наибольшее количество заявлений.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Средняя стоимость обучения в КНУ — более 42 тыс. грн. На естественных науках контракт дешевый — от 31,8 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- компьютерные науки, инженерия, кибербезопасность — 38000 грн
- филология — 38000 грн — 49600 грн
- журналистика — 49200 грн
- маркетинг, менеджмент — 42000 грн
- право — 56800 грн
- туризм — 38200 грн
- международные отношения — 56800 грн — 58800 грн
- психология — 38000 грн
КПИ имени Игоря Сикорского
Средняя стоимость обучения в КПИ — 30,8 тыс. грн. Самые дешевые — естественные науки, а дороже всего стоит обучение на компьютерных специальностях.
Стоимость обучения:
- инженерия — 16000 грн — 25000 грн
- менеджмент — 34900 грн
- маркетинг — 34900 грн
- информационные технологии — 35000 грн — 45000 грн
- журналистика — 38500 грн
- право — 39500 грн
- иностранная филология — 40500 грн — 43800 грн
Киевский национальный торгово-экономический университет
Средняя стоимость обучения в КНТЭУ — 25 тыс. грн. Контрак стартует от почти 29 тыс. грн — это обучение, в частности, в области "Пищевые технологии".
Стоимость обучения:
- компьютерные науки — 34050 грн
- политология — 34050 грн
- международные отношения — 34050 грн
- филология — 34050 грн
- туризм — 34050 грн
- маркетинг — 34050 грн
- журналистика — 30060 грн
- психология — 34050 грн
Национальный авиационный университет
Средняя стоимость обучения в НАУ — 21 тыс. грн. Цены контракта — от 17 до 33 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- компьютерные науки, кибербезопасность, информационные технологии — 26 000 грн
- транспортные технологии — 23000 грн
- авиационный транспорт — 20000 грн — 30000 грн.
- журналистика — 31000 грн
- международные отношения — 32 000 грн — 33 00
- право — 32000 грн
- психология — 26000 грн
- филология — 32000 грн
КНЭУ имени Вадима Гетьмана
Средняя стоимость обучения в КНЭУ — более 27 тыс. грн. Самое дешевое обучение на факультетах психологии, социологии и финансов — от 26,8 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- управление и администрирование — 28200 грн
- менеджмент — 32900 грн
- журналистика — 26200 грн
- психология — 26200 грн
- международные отношения, кибербезопасность — 32900 грн
- право — 38200 грн
- компьютерные науки — 30000 грн
- филология — 32000 грн
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
В среднем стоимость года обучения — 18,5 тыс. грн. Цены различаются и зависят от выбранной специальности: самые дешевые — среднее образование и педагогика.
Стоимость года обучения (цены прошлого года):
- педагогика, математика, среднее образование — 14,9 тыс.
- физическое воспитание — 19,5 тыс. — 21, 9 тыс.
- философия — 17,4 тыс.
- хореография, музыкальное искусство — 18,3 тыс.
- иностранная филология — 21,9 тыс. -26,1 тыс.
- туризм — 22,8 тыс.
Киевский университет имени Бориса Гринченко
В среднем год обучения в университете обойдется 24 тыс. грн. Меньше всего стоит "Дошкольное образование" — 18,5 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- филология — 19200 грн — 33547 грн
- журналистика — 33547 грн
- международные отношения — 33547 грн
- психология — 33547 грн
- право — 33547 грн
- социальная работа — 20300 грн
Киево-Могилянская академия
В среднем стоимость обучения в КМА стоит чуть больше 38 тыс. грн. Самый дорогой контракт в университете — на международных отношениях — 62 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- естественные науки — 23 100 грн
- филология — 36000 грн — 50000 грн.
- политология — 37000 грн
- психология — 37500 грн
- журналистика — 43000 грн
- информационные технологии — 55 000 грн
- право — 61000 грн
- международные отношения — 62000 грн
Киевский национальный лингвистический университет
Средняя стоимость обучения за год — более 32 тыс. грн. Дешевле обойдется год обучения на среднем образовании.
Стоимость обучения (один семестр):
- психология — 13995 грн
- филология — 13395 грн — 18695 грн
- маркетинг — 13995 грн
- среднее образование — 11 883 грн
- туризм — 13995 грн
Национальный университет пищевых технологий
Стоимость года обучения в университете отличается и зависит от направления обучения. Так, самые дешевые специальности на "Механической инженерии" — более 16 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- пищевые технологии — 21800 грн
- туризм, отельно-ресторанное дело — 26400 грн
- банковское дело, менеджмент, экономика — 24500 грн
- компьютерные науки — 24500 грн
- журналистика — 27300 грн
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Цены на контракт в вузы стартуют от 15,5 тыс. грн. Дешевле всего обойдется год обучения на экологии.
Стоимость обучения:
- экономика, маркетинг — 24000 грн
- дизайн — 24000 грн
- архитектура — 27000 грн
- информационные системы, компьютерная инженерия — 24000 грн
- землеустройстве, геодезии — 20000 грн
- автомобильные дороги — 20000 грн
- право — 24000 грн
Национальный медицинский университет имени А. Богомольца
Средняя стоимость обучения в медицинском университете — 29 тыс. грн. Стоимость контракта на бакалавриате самая дешевая на "Физической терапии" — более 18 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- медицина — 40080 грн
- педиатрия — 31074 грн
- стоматология — 42000 грн
- фармация — 31074 грн
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого
В среднем год обучения стоит 34 тыс. Грн. Цены на контракт стартуют от 38 тыс. грн — "Киноведение".
Стоимость обучения:
- режиссура — 42000 грн — 45000 грн
- актерское искусство театра и кино — 45000 грн
- кинооператор — 42000 грн
- диктор и ведущий — 45000 грн
- звукорежиссер — 42000 грн
Стоимость обучения в университетах Киева высока, ведь в столице сконцетрована большое количество лучших учебных заведений, которые лидируют не только в украинских рейтингах, но и занимают позиции в международных. Кроме того, в вузы в столице абитуриенты подают больше заявлений на поступление. А как известно — есть спрос, значит будет и предложение.
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