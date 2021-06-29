Стоимость обучения в университетах Киева: в каких вузах самые дорогие специальности

В столичные высшие учебные заведения абитуриенты подают больше всего заявлений на поступление.

Ежегодно столичные вузы пользуются наибольшей популярностью среди абитуриентов, а потому и стоимость обучения в университетах Киева одна из самых высоких. К слову, в этом году цена на обучение на контракте выросла в среднем на 10%.

ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Киева, в которые в прошлом году абитуриенты подали наибольшее количество заявлений.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Средняя стоимость обучения в КНУ — более 42 тыс. грн. На естественных науках контракт дешевый — от 31,8 тыс. грн.

Wikimedia Commons

Стоимость обучения:

компьютерные науки, инженерия, кибербезопасность — 38000 грн

филология — 38000 грн — 49600 грн

журналистика — 49200 грн

маркетинг, менеджмент — 42000 грн

право — 56800 грн

туризм — 38200 грн

международные отношения — 56800 грн — 58800 грн

психология — 38000 грн

КПИ имени Игоря Сикорского

Средняя стоимость обучения в КПИ — 30,8 тыс. грн. Самые дешевые — естественные науки, а дороже всего стоит обучение на компьютерных специальностях.

Studway

Стоимость обучения:

инженерия — 16000 грн — 25000 грн

менеджмент — 34900 грн

маркетинг — 34900 грн

информационные технологии — 35000 грн — 45000 грн

журналистика — 38500 грн

право — 39500 грн

иностранная филология — 40500 грн — 43800 грн

Киевский национальный торгово-экономический университет

Средняя стоимость обучения в КНТЭУ — 25 тыс. грн. Контрак стартует от почти 29 тыс. грн — это обучение, в частности, в области "Пищевые технологии".

ТСН.ua

Стоимость обучения:

компьютерные науки — 34050 грн

политология — 34050 грн

международные отношения — 34050 грн

филология — 34050 грн

туризм — 34050 грн

маркетинг — 34050 грн

журналистика — 30060 грн

психология — 34050 грн

Национальный авиационный университет

Средняя стоимость обучения в НАУ — 21 тыс. грн. Цены контракта — от 17 до 33 тыс. грн.

Фото из открытых источников

Стоимость обучения:

компьютерные науки, кибербезопасность, информационные технологии — 26 000 грн

транспортные технологии — 23000 грн

авиационный транспорт — 20000 грн — 30000 грн.

журналистика — 31000 грн

международные отношения — 32 000 грн — 33 00

право — 32000 грн

психология — 26000 грн

филология — 32000 грн

КНЭУ имени Вадима Гетьмана

Средняя стоимость обучения в КНЭУ — более 27 тыс. грн. Самое дешевое обучение на факультетах психологии, социологии и финансов — от 26,8 тыс. грн.

Стоимость обучения:

управление и администрирование — 28200 грн

менеджмент — 32900 грн

журналистика — 26200 грн

психология — 26200 грн

международные отношения, кибербезопасность — 32900 грн

право — 38200 грн

компьютерные науки — 30000 грн

филология — 32000 грн

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова

В среднем стоимость года обучения — 18,5 тыс. грн. Цены различаются и зависят от выбранной специальности: самые дешевые — среднее образование и педагогика.

Стоимость года обучения (цены прошлого года):

педагогика, математика, среднее образование — 14,9 тыс.

физическое воспитание — 19,5 тыс. — 21, 9 тыс.

философия — 17,4 тыс.

хореография, музыкальное искусство — 18,3 тыс.

иностранная филология — 21,9 тыс. -26,1 тыс.

туризм — 22,8 тыс.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

В среднем год обучения в университете обойдется 24 тыс. грн. Меньше всего стоит "Дошкольное образование" — 18,5 тыс. грн.

Стоимость обучения:

филология — 19200 грн — 33547 грн

журналистика — 33547 грн

международные отношения — 33547 грн

психология — 33547 грн

право — 33547 грн

социальная работа — 20300 грн

Киево-Могилянская академия

В среднем стоимость обучения в КМА стоит чуть больше 38 тыс. грн. Самый дорогой контракт в университете — на международных отношениях — 62 тыс. грн.

УНИАН

Стоимость обучения:

естественные науки — 23 100 грн

филология — 36000 грн — 50000 грн.

политология — 37000 грн

психология — 37500 грн

журналистика — 43000 грн

информационные технологии — 55 000 грн

право — 61000 грн

международные отношения — 62000 грн

Киевский национальный лингвистический университет

Средняя стоимость обучения за год — более 32 тыс. грн. Дешевле обойдется год обучения на среднем образовании.

Стоимость обучения (один семестр):

психология — 13995 грн

филология — 13395 грн — 18695 грн

маркетинг — 13995 грн

среднее образование — 11 883 грн

туризм — 13995 грн

Национальный университет пищевых технологий

Стоимость года обучения в университете отличается и зависит от направления обучения. Так, самые дешевые специальности на "Механической инженерии" — более 16 тыс. грн.

Стоимость обучения:

пищевые технологии — 21800 грн

туризм, отельно-ресторанное дело — 26400 грн

банковское дело, менеджмент, экономика — 24500 грн

компьютерные науки — 24500 грн

журналистика — 27300 грн

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Цены на контракт в вузы стартуют от 15,5 тыс. грн. Дешевле всего обойдется год обучения на экологии.

Стоимость обучения:

экономика, маркетинг — 24000 грн

дизайн — 24000 грн

архитектура — 27000 грн

информационные системы, компьютерная инженерия — 24000 грн

землеустройстве, геодезии — 20000 грн

автомобильные дороги — 20000 грн

право — 24000 грн

Национальный медицинский университет имени А. Богомольца

Средняя стоимость обучения в медицинском университете — 29 тыс. грн. Стоимость контракта на бакалавриате самая дешевая на "Физической терапии" — более 18 тыс. грн.

Википедия

Стоимость обучения:

медицина — 40080 грн

педиатрия — 31074 грн

стоматология — 42000 грн

фармация — 31074 грн

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого

В среднем год обучения стоит 34 тыс. Грн. Цены на контракт стартуют от 38 тыс. грн — "Киноведение".

Стоимость обучения:

режиссура — 42000 грн — 45000 грн

актерское искусство театра и кино — 45000 грн

кинооператор — 42000 грн

диктор и ведущий — 45000 грн

звукорежиссер — 42000 грн

Стоимость обучения в университетах Киева высока, ведь в столице сконцетрована большое количество лучших учебных заведений, которые лидируют не только в украинских рейтингах, но и занимают позиции в международных. Кроме того, в вузы в столице абитуриенты подают больше заявлений на поступление. А как известно — есть спрос, значит будет и предложение.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку