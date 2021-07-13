Стоимость обучения в университетах Одессы: сколько стоит контракт в местных вузах

Высокий контракт на журналистике, праве, менеджменте, а также на морском транспорте.

Стоимость обучения в университетах Одессы в этом году выросла так же, как в учебных заведениях в других регионов страны. В среднем цена контракта изменилась на 10%.

ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Одессы.

Одесский национальный университет имени Мечникова

Вуз — один из крупнейших в южном регионе. Готовит специалисты по более 40 специальностям. В университета действуют три учебно-научные институты и десять факультетов. Стоимость года обучения зависит от направления: самое дешевое — среднее образование — 16 628 грн.

Фото из открытых источников

Стоимость обучения:

филология — 19370 -29990 грн

журналистика — 29990 грн

тризм — 29144 грн

компьютерные науки — 29144 грн

политология — 26524 грн

право — 29990 грн

международные отношения — 29990 грн

экономика — 26524 грн

Одесский национальный медицинский университет

В вузе — семь факультетов и 60 кафедр. Стоимость обучения различается: самый дорогой контракт на стоматологии.

Стоимость обучения:

стоматология — 43900 грн

фармация — 32800 грн

медицина — 41400 грн

Государственный университет "Одесская политехника"

Политехника — один из старейших заведений на юге страны. Готовит специалистов по более 30 специальностям.

Стоимость обучения:

филология — 12800 грн

психология — 12800 грн

дизайн — 12800 грн

экономика, менеджмент — 12800 грн

торговля — 12 800 грн

атомная энергетика — 12800 грн

компьютерная инженерия — 16000 грн

системный анализ — 16000 грн

кибербезопасность — 16000 грн

Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского

Заведение готовит кадры, в частности, в области дошкольного и среднего образования, музыкального и хореографического образования.

Стоимость обучения:

дошкольное образование — 7700 грн

начальное образование — 7 1000 грн

среднее образование — 7500 грн — 9663 грн

хореография, музыкальное искусство — 7575 грн

филология — 10750 грн

право — 8770 грн

политология — 8768 грн

психология — 8775 грн

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

Академия — одно из ведущих учреждений высшего юридического образования в Украине. Ее на бакалавриате предоставляют семь факультетов и институтов.

Стоимость обучения:

право, международное право — 31050 грн

журналистика — 31050 грн

политология — 31050 грн

компьютерные науки, кибербезопасность — 31050 грн

филология — 31050 грн

Национальный университет "Одесская морская академия"

Вуз готовит высококвалифицированных специалистов для торгового флота. За четыре года обучения на бакалавриате в среднем придется заплатить 150 тыс. грн.

Стоимость обучения:

речной и морской транспорт — 38850 грн — 41050 грн

право — 30630 грн

менеджмент — 30630 грн

автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии — 38850 грн

Одесская академия связи имени Попова

Технический вуз ориентирован на подготовку специалистов в области связи и телекоммуникаций. Стоимость контракта стартует от почти 16 тыс. грн.

Стоимость обучения:

государственный надзор, метрология — 15700 грн

электроника и компьютерная

диагностика автомобилей — 15700 грн

менеджмент — 20920 грн

экономика — 20920 грн

компьютерные науки, кибербезопасность — 23000 грн

журналистика — 20920 грн

Одесский государственный университет внутренних дел

Заведение — одно из ведущих вузов в системе МВД. В частности, готовит специалистов по праву и гражданской безопасности.

Стоимость обучения:

право — 24150 грн

правоохранительная деятельность — 18150 грн

Стоимость обучения в университетах Одессы традиционно зависит от специальностей: самое дорогое обучение на журналиста, юриста, стоматолога или переводчика. Кроме того, контрактное обучение дороге в морской академии. Впрочем, несмотря на это цены на несколько тысяч ниже, чем в столичных университетах.

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