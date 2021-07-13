Стоимость обучения в университетах Одессы: сколько стоит контракт в местных вузах

Высокий контракт на журналистике, праве, менеджменте, а также на морском транспорте.
Стоимость обучения в университетах Одессы в этом году выросла так же, как в учебных заведениях в других регионов страны. В среднем цена контракта изменилась на 10%.
ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Одессы.
Одесский национальный университет имени Мечникова
Вуз — один из крупнейших в южном регионе. Готовит специалисты по более 40 специальностям. В университета действуют три учебно-научные институты и десять факультетов. Стоимость года обучения зависит от направления: самое дешевое — среднее образование — 16 628 грн.
Стоимость обучения:
- филология — 19370 -29990 грн
- журналистика — 29990 грн
- тризм — 29144 грн
- компьютерные науки — 29144 грн
- политология — 26524 грн
- право — 29990 грн
- международные отношения — 29990 грн
- экономика — 26524 грн
Одесский национальный медицинский университет
В вузе — семь факультетов и 60 кафедр. Стоимость обучения различается: самый дорогой контракт на стоматологии.
Стоимость обучения:
- стоматология — 43900 грн
- фармация — 32800 грн
- медицина — 41400 грн
Государственный университет "Одесская политехника"
Политехника — один из старейших заведений на юге страны. Готовит специалистов по более 30 специальностям.
Стоимость обучения:
- филология — 12800 грн
- психология — 12800 грн
- дизайн — 12800 грн
- экономика, менеджмент — 12800 грн
- торговля — 12 800 грн
- атомная энергетика — 12800 грн
- компьютерная инженерия — 16000 грн
- системный анализ — 16000 грн
- кибербезопасность — 16000 грн
Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского
Заведение готовит кадры, в частности, в области дошкольного и среднего образования, музыкального и хореографического образования.
Стоимость обучения:
- дошкольное образование — 7700 грн
- начальное образование — 7 1000 грн
- среднее образование — 7500 грн — 9663 грн
- хореография, музыкальное искусство — 7575 грн
- филология — 10750 грн
- право — 8770 грн
- политология — 8768 грн
- психология — 8775 грн
Национальный университет "Одесская юридическая академия"
Академия — одно из ведущих учреждений высшего юридического образования в Украине. Ее на бакалавриате предоставляют семь факультетов и институтов.
Стоимость обучения:
- право, международное право — 31050 грн
- журналистика — 31050 грн
- политология — 31050 грн
- компьютерные науки, кибербезопасность — 31050 грн
- филология — 31050 грн
Национальный университет "Одесская морская академия"
Вуз готовит высококвалифицированных специалистов для торгового флота. За четыре года обучения на бакалавриате в среднем придется заплатить 150 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- речной и морской транспорт — 38850 грн — 41050 грн
- право — 30630 грн
- менеджмент — 30630 грн
- автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии — 38850 грн
Одесская академия связи имени Попова
Технический вуз ориентирован на подготовку специалистов в области связи и телекоммуникаций. Стоимость контракта стартует от почти 16 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- государственный надзор, метрология — 15700 грн
- электроника и компьютерная
- диагностика автомобилей — 15700 грн
- менеджмент — 20920 грн
- экономика — 20920 грн
- компьютерные науки, кибербезопасность — 23000 грн
- журналистика — 20920 грн
Одесский государственный университет внутренних дел
Заведение — одно из ведущих вузов в системе МВД. В частности, готовит специалистов по праву и гражданской безопасности.
Стоимость обучения:
- право — 24150 грн
- правоохранительная деятельность — 18150 грн
Стоимость обучения в университетах Одессы традиционно зависит от специальностей: самое дорогое обучение на журналиста, юриста, стоматолога или переводчика. Кроме того, контрактное обучение дороге в морской академии. Впрочем, несмотря на это цены на несколько тысяч ниже, чем в столичных университетах.
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