Стоимость обучения в университетах Харькова: какая цена контракта в популярных вузах

Местные учебные заведения популярны среди абитуриентов из разных регионов Украины.
В этом году в Украине выросли цены на контракт в высших учебных заведениях: изменилась стоимость обучения в университетах Харькова. К этому городу-миллионнику едут абитуриенты со всех регионов страны, ведь здесь сконцентрированы различные типы вузов: и классические, и профильные. В частности, медицинские, технические, аграрные, педагогические.
ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Харькова.
Харьковский национальный университет имени Каразина
Местный университет популярный среди украинских абитуриентов: в прошлом году сюда подали почти 28 тыс. заявлений. В среднем год обучения на контракте стоит более 19 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- среднее образование — 16 670 грн
- менеджмент — 25550 грн
- журналистика — 25550 грн
- психология, туризм — 25550 грн
- международные отношения, кибербезопасность — 25550 грн
- право — 25550 грн
- иностранная филология — 25550 грн
- Украинская филология — 20740 грн
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Вуз — одним из профильных университетов Украины. Состоит из 7 факультетов, 33 кафедр. В среднем стоимость обучения на контракте достигает почти 19 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- компьютерные науки — 21900 грн
- кибербезопасность — 19900 грн
- электроника, метрология — 16000 грн
- телекоммуникации и радиотехника — 16 000 грн
- издательство и полиграфия — 16000 грн
- экономика — 19900 грн
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Вуз популярен среди поступающих из разных регионов Украины: готовит специалистов в области права.
Стоимость обучения:
- право — 29925 грн
- международное право — 29925 грн
- экономика — 29925 грн
Харьковский национальный медицинский университет
Медицинское учебное заведение состоит из семи факультетов и имеет более 70 кафедр. Стоимость обучения на контракте в год в среднем обойдется в 30 тыс. грн, но цена зависит от направления.
Стоимость обучения:
- медицина — 44000 грн
- педиатрия — 44000 грн
- стоматология — 47600 грн
- медсестринство — 29800 грн
Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца
Учебное заведение готовит специалистов по экономике, бизнесу, менеджменту, маркетингу, международных экономических отношений и компьютерных наук. Год обучения в среднем — это 20 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- менеджмент — 26450 грн
- международная торговля — 26950 грн
- туризм — 27950 грн
- банковское дело, таможенное дело — 26 200 грн
- журналистика — 26950 грн
- международные отношения — 26950 — 27950 грн
- компьютерные науки — 25950 грн
- кибербезопасность — 26450 грн
- право — 25950 грн
Национальный фармацевтический университет
Вуз популярен среди как среди абитуриентов из региона, так и из-за его пределов. Год обучения в среднем стоит 22 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- физическая терапия — 28500 грн
- лабораторная диагностика — 20900 грн
- фармация — 19900 грн
- медицина — 19900 грн
- медсестринство — 19900 грн
Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Кожедуба
Университет — научное учреждение Вооруженных Сил Украины, которое готовит готовит военных и гражданских специалистов. Стоимость обучения в среднем стоит 15 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- авионика — 14000 грн
- телекоммуникации и радиотехника — 14 000 грн
- компьютерная инженерия — 14000 грн
- авиационный транспорт (обслуживание воздушных судов) — 14 000 грн
- авиационный транспорт (летная эксплуатация воздушных судов) — 20 000 грн
Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды
Заведение готовит будущих учителей по различным образовательным направлениям. Цены стартуют от 14 тыс. грн — самые дешевые в вузе естественные специальности.
Стоимость обучения:
- дошкольное образование, начальное образование — 14 920 грн
- филология — 14920 — 24830 грн
- физическая культура — 14010 грн
- политология, право, психология — 24830 грн
- математика, информатика, химия — 14 010 грн
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
Вуз готовит специалистов, в частности, для железнодорожного транспорта и транспортного строительства. В заведении есть шесть факультетов.
Стоимость обучения:
- строительство и гражданская инженерия — 16400 грн
- финансы, банковское дело и страхование — 14 348 грн
- железнодорожный транспорт — 13900 — 19168 грн
- телекоммуникации и радиотехника — 19 168 грн
- менеджмент — 15700 грн
- компьютерная инженерия — 13800 грн
Стоимость обучения в университетах Харькова различается: традиционно зависит и от вуза, и от выбранной специальности. Самые высокие цены на контракт, в частности, в медицинском и экономическом университетах, а также университетах Каразина и Ярослава Мудрого.
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