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Стоимость обучения в университетах Харькова: какая цена контракта в популярных вузах

Стоимость обучения в университетах Харькова: какая цена контракта в популярных вузах

ТСН

Местные учебные заведения популярны среди абитуриентов из разных регионов Украины.

В этом году в Украине выросли цены на контракт в высших учебных заведениях: изменилась стоимость обучения в университетах Харькова. К этому городу-миллионнику едут абитуриенты со всех регионов страны, ведь здесь сконцентрированы различные типы вузов: и классические, и профильные. В частности, медицинские, технические, аграрные, педагогические.

ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Харькова.

Харьковский национальный университет имени Каразина

Местный университет популярный среди украинских абитуриентов: в прошлом году сюда подали почти 28 тыс. заявлений. В среднем год обучения на контракте стоит более 19 тыс. грн.

© Харьковский национальный университет имени Каразина
Харьковский национальный университет имени Каразина

Стоимость обучения:

  • среднее образование — 16 670 грн
  • менеджмент — 25550 грн
  • журналистика — 25550 грн
  • психология, туризм — 25550 грн
  • международные отношения, кибербезопасность — 25550 грн
  • право — 25550 грн
  • иностранная филология — 25550 грн
  • Украинская филология — 20740 грн

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Вуз — одним из профильных университетов Украины. Состоит из 7 факультетов, 33 кафедр. В среднем стоимость обучения на контракте достигает почти 19 тыс. грн.

© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Стоимость обучения:

  • компьютерные науки — 21900 грн
  • кибербезопасность — 19900 грн
  • электроника, метрология — 16000 грн
  • телекоммуникации и радиотехника — 16 000 грн
  • издательство и полиграфия — 16000 грн
  • экономика — 19900 грн

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Вуз популярен среди поступающих из разных регионов Украины: готовит специалистов в области права.

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Стоимость обучения:

  • право — 29925 грн
  • международное право — 29925 грн
  • экономика — 29925 грн

Харьковский национальный медицинский университет

Медицинское учебное заведение состоит из семи факультетов и имеет более 70 кафедр. Стоимость обучения на контракте в год в среднем обойдется в 30 тыс. грн, но цена зависит от направления. 

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Стоимость обучения:

  • медицина — 44000 грн
  • педиатрия — 44000 грн
  • стоматология — 47600 грн
  • медсестринство — 29800 грн

Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца

Учебное заведение готовит специалистов по экономике, бизнесу, менеджменту, маркетингу, международных экономических отношений и компьютерных наук. Год обучения в среднем — это 20 тыс. грн.

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Стоимость обучения:

  • менеджмент — 26450 грн
  • международная торговля — 26950 грн
  • туризм — 27950 грн
  • банковское дело, таможенное дело — 26 200 грн
  • журналистика — 26950 грн
  • международные отношения — 26950 — 27950 грн
  • компьютерные науки — 25950 грн
  • кибербезопасность — 26450 грн
  • право — 25950 грн

Национальный фармацевтический университет

Вуз популярен среди как среди абитуриентов из региона, так и из-за его пределов. Год обучения в среднем стоит 22 тыс. грн.

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Стоимость обучения:

  • физическая терапия — 28500 грн
  • лабораторная диагностика — 20900 грн
  • фармация — 19900 грн
  • медицина — 19900 грн
  • медсестринство — 19900 грн

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Кожедуба

Университет — научное учреждение Вооруженных Сил Украины, которое готовит готовит военных и гражданских специалистов. Стоимость обучения в среднем стоит 15 тыс. грн.

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Стоимость обучения:

  • авионика — 14000 грн
  • телекоммуникации и радиотехника — 14 000 грн
  • компьютерная инженерия — 14000 грн
  • авиационный транспорт (обслуживание воздушных судов) — 14 000 грн
  • авиационный транспорт (летная эксплуатация воздушных судов) — 20 000 грн

Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды

Заведение готовит будущих учителей по различным образовательным направлениям. Цены стартуют от 14 тыс. грн — самые дешевые в вузе естественные специальности.

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Стоимость обучения:

  • дошкольное образование, начальное образование — 14 920 грн
  • филология — 14920 — 24830 грн
  • физическая культура — 14010 грн
  • политология, право, психология — 24830 грн
  • математика, информатика, химия — 14 010 грн

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Вуз готовит специалистов, в частности, для железнодорожного транспорта и транспортного строительства. В заведении есть шесть факультетов.

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Стоимость обучения:

  • строительство и гражданская инженерия — 16400 грн
  • финансы, банковское дело и страхование — 14 348 грн
  • железнодорожный транспорт — 13900 — 19168 грн
  • телекоммуникации и радиотехника — 19 168 грн
  • менеджмент — 15700 грн
  • компьютерная инженерия — 13800 грн

Стоимость обучения в университетах Харькова различается: традиционно зависит и от вуза, и от выбранной специальности. Самые высокие цены на контракт, в частности, в медицинском и экономическом университетах, а также университетах Каразина и Ярослава Мудрого.

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