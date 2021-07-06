Стоимость обучения в университетах Харькова: какая цена контракта в популярных вузах

Местные учебные заведения популярны среди абитуриентов из разных регионов Украины.

В этом году в Украине выросли цены на контракт в высших учебных заведениях: изменилась стоимость обучения в университетах Харькова. К этому городу-миллионнику едут абитуриенты со всех регионов страны, ведь здесь сконцентрированы различные типы вузов: и классические, и профильные. В частности, медицинские, технические, аграрные, педагогические.

ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Харькова.

Харьковский национальный университет имени Каразина

Местный университет популярный среди украинских абитуриентов: в прошлом году сюда подали почти 28 тыс. заявлений. В среднем год обучения на контракте стоит более 19 тыс. грн.

Харьковский национальный университет имени Каразина

Стоимость обучения:

среднее образование — 16 670 грн

менеджмент — 25550 грн

журналистика — 25550 грн

психология, туризм — 25550 грн

международные отношения, кибербезопасность — 25550 грн

право — 25550 грн

иностранная филология — 25550 грн

Украинская филология — 20740 грн

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Вуз — одним из профильных университетов Украины. Состоит из 7 факультетов, 33 кафедр. В среднем стоимость обучения на контракте достигает почти 19 тыс. грн.

Фото из открытых источников

Стоимость обучения:

компьютерные науки — 21900 грн

кибербезопасность — 19900 грн

электроника, метрология — 16000 грн

телекоммуникации и радиотехника — 16 000 грн

издательство и полиграфия — 16000 грн

экономика — 19900 грн

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Вуз популярен среди поступающих из разных регионов Украины: готовит специалистов в области права.

Стоимость обучения:

право — 29925 грн

международное право — 29925 грн

экономика — 29925 грн

Харьковский национальный медицинский университет

Медицинское учебное заведение состоит из семи факультетов и имеет более 70 кафедр. Стоимость обучения на контракте в год в среднем обойдется в 30 тыс. грн, но цена зависит от направления.

Стоимость обучения:

медицина — 44000 грн

педиатрия — 44000 грн

стоматология — 47600 грн

медсестринство — 29800 грн

Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца

Учебное заведение готовит специалистов по экономике, бизнесу, менеджменту, маркетингу, международных экономических отношений и компьютерных наук. Год обучения в среднем — это 20 тыс. грн.

Стоимость обучения:

менеджмент — 26450 грн

международная торговля — 26950 грн

туризм — 27950 грн

банковское дело, таможенное дело — 26 200 грн

журналистика — 26950 грн

международные отношения — 26950 — 27950 грн

компьютерные науки — 25950 грн

кибербезопасность — 26450 грн

право — 25950 грн

Национальный фармацевтический университет

Вуз популярен среди как среди абитуриентов из региона, так и из-за его пределов. Год обучения в среднем стоит 22 тыс. грн.

Стоимость обучения:

физическая терапия — 28500 грн

лабораторная диагностика — 20900 грн

фармация — 19900 грн

медицина — 19900 грн

медсестринство — 19900 грн

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Кожедуба

Университет — научное учреждение Вооруженных Сил Украины, которое готовит готовит военных и гражданских специалистов. Стоимость обучения в среднем стоит 15 тыс. грн.

Стоимость обучения:

авионика — 14000 грн

телекоммуникации и радиотехника — 14 000 грн

компьютерная инженерия — 14000 грн

авиационный транспорт (обслуживание воздушных судов) — 14 000 грн

авиационный транспорт (летная эксплуатация воздушных судов) — 20 000 грн

Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды

Заведение готовит будущих учителей по различным образовательным направлениям. Цены стартуют от 14 тыс. грн — самые дешевые в вузе естественные специальности.

Стоимость обучения:

дошкольное образование, начальное образование — 14 920 грн

филология — 14920 — 24830 грн

физическая культура — 14010 грн

политология, право, психология — 24830 грн

математика, информатика, химия — 14 010 грн

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Вуз готовит специалистов, в частности, для железнодорожного транспорта и транспортного строительства. В заведении есть шесть факультетов.

Стоимость обучения:

строительство и гражданская инженерия — 16400 грн

финансы, банковское дело и страхование — 14 348 грн

железнодорожный транспорт — 13900 — 19168 грн

телекоммуникации и радиотехника — 19 168 грн

менеджмент — 15700 грн

компьютерная инженерия — 13800 грн

Стоимость обучения в университетах Харькова различается: традиционно зависит и от вуза, и от выбранной специальности. Самые высокие цены на контракт, в частности, в медицинском и экономическом университетах, а также университетах Каразина и Ярослава Мудрого.

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