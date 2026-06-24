Стоимость проезда в Киеве: когда метро может "взлететь" до 30 гривен и почему назревает бунт

Стоимость проезда в Киеве — в Киевсовете хотят остановить рост цен до 30 гривен

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Против роста стоимости проезда в общественном транспорте выступили в Киевсовете. Депутаты зарегистрировали соответствующий проект решения, которым хотят остановить «космическое» удорожание стоимости проезда от 8 до 30 гривен. Рассмотреть проект решения должны 9 июля, а по планам КГГА рост стоимости проезда запланирован с 15 июля.

Проект решения об отмене запланированного подорожания стоимости проезда подготовил депутат Киевсовета Леонид Емец. Он говорит, что против повышения стоимости проезда выступают и другие депутаты.

Тарифы на проезд: требования Киевсовета и обещание отменить решение

«В проекте решения есть три позиции. Первая — поскольку Киевсовет сам по закону не может формировать тарифы, потому что это полномочия исключительно КГГА, мы рекомендуем чиновникам прислушаться к мнению общественности, а это несколько петиций против поднятия тарифов и не поднимать их до 30 гривен за поездку. И я уверен, что уже готовое решение еще можно пересмотреть», — рассказывает ТСН.ua Леонид Емец.

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Также депутаты Киевсовета требуют от профильных департаментов обосновать: почему именно на такую цифру в 30 гривен они вышли. И предоставить альтернативные варианты компенсации метрополитену средств из городского бюджета, необходимых для функционирования без возложения дополнительных расходов на пассажиров.

«И третье — мы напоминаем должностным лицам КГГА, что депутаты не могут влиять на формирование тарифов на проезд, но мы имеем право по закону отменять решения исполнительного органа после того, как они вступят в силу. То есть, если к нам не прислушаются, депутаты будут отменять принятие этого решения. В этом меня поддерживает значительное количество коллег», — говорит Леонид Емец.

Общественный транспорт после подорожания станет роскошью

Он добавляет, что ни один метрополитен мира не является коммерчески выгодным предприятием, и поднимая тариф на проезд в четыре раза, город отнюдь не поддерживает интересы выступающих против этого граждан.

«Община Киева, особенно та, ее часть, регулярно пользующаяся метрополитеном и наземным транспортом, она просто не сможет платить 30 гривен за поездку, если скажем нужно делать три пересадки по дороге на работу и в обратном направлении. Если человек нуждается в пользовании транспортом дважды в день — на работу и домой, то ему придется тратить в месяц тысячи гривен только на проезд. А если есть необходимость совершать ежедневно 3-4 поездки, то это еще больше», — отмечает Леонид Емец.

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К этому он добавляет, что для киевских учителей, медиков, социальных работников, которые получают зарплату в районе 15–20 тысяч, общественный транспорт вообще станет недоступным, потому что не каждый сможет позволить себе проездной за почти 5 тысяч гривен.

Стоимость проезда: действительно ли киевляне богаче жителей Лондона?

«При этом людям не дают никакой альтернативы. Поэтому мы требуем от Департамента экономики и инвестиций КГГА предоставить полное обоснование новых тарифов. Ведь киевляне не могут отдавать всю свою зарплату только на проезд в транспорте. На самом деле альтернатив по вариантам стоимости проезда может быть много. Их следует рассматривать, а не принимать решение о повышении тарифов в четыре раза, потому что это для большинства горожан просто закончится финансовой катастрофой», — говорит Емец.

По его словам, из-за противостояния центральных и местных властей, когда из бюджета города забрали 8 миллиардов гривен, а затем еще 10 миллиардов, сейчас пытаются покрыть «недостачу» за счет киевлян.

«Это, по-моему, не совсем справедливо, потому что в стране война. Если мы рассмотрим коэффициент или соотношение средней заработной платы Лондона и Киева со стоимостью метро, то получим ситуацию, при которой жители Лондона платят меньше за пользование метро по своим зарплатам, чем киевляне. Киевляне что, богаче жителей Лондона? Между тем Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, среди прочего повысивший тарифы на общественный транспорт, сейчас уходит в отставку, потому что британцам это не понравилось», — отмечает Леонид Емец.

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Новые троллейбусы как предвестники роста стоимости проезда

Тем временем в Киеве киевлянам начали демонстрировать новые троллейбусы, которые закупил город и выпускает на маршруты перед подорожанием стоимости проезда. Также активизировались разговоры о закупке новых поездов для метрополитена. А все это — средства.

«Очевидно, что в городе есть где найти деньги, чтобы покрыть эти расходы, которые хотят перебросить на плечи и кошельки киевлян. Просто нужно лучше поискать. Лично я считаю, что в Киеве нужно оставить стоимость проезда на том уровне, который есть сейчас, — 8 гривен. Она должна оставаться такой до конца войны. Как только боевые действия прекратятся, мы можем перейти к пересмотру стоимости проезда. А сейчас из-за таких расходов люди просто перестанут ездить на метро. И что им делать: брать кредиты, чтобы покупать авто, а потом еще кредит, чтобы купить бензин?», — отмечает депутат.

Стоимость проезда — все решится в Киевсовете

По мнению Леонида Емца, у Киева достаточно ресурсов, чтобы не увеличивать тарифы на проезд. По его словам, вопрос тарифов будет рассматриваться на сессии Киевсовета 9 июля, и это станет своеобразным днем «Х».

«Я думаю, что нам удастся не допустить увеличения тарифа. Если киевляне в этот день придут под Киевсовет, чтобы сказать „нет“ новым тарифам, будет легче убедить власть этого не делать. Понимаете, Киев, не поднимая тарифы, выдержит. Я имею в виду и метрополитен, и «Киевпасстранс». Они выдержат на этих восьми гривнах за поездку, на которых держались более четырех лет войны, а вот киевляне не выдержат. Поэтому нужно искать ресурсы, а к вопросу повышения тарифов возвращаться сразу после окончания войны», — заключает Леонид Емец.

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Дата публикации 22:00, 24.05.26 Количество просмотров 253 Цены на проезд-х4! Вот куда пойдут эти деньги!

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