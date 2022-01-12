Стоимость яиц растет: почему они стали деликатесом и что будет с ценами дальше

Стоимость яиц растет: почему они стали деликатесом и что будет с ценами дальше

Десяток стоит 45 гривен.

Яйца стали деликатесом. Новогодние праздники завершились, а цены на базовый для украинцев продукт растут и дальше.

Почему яйца дорожают и что будет дальше с ценами в сюжете Сніданку з 1+1.

Цены на яйца впечатляют: десяток стоит 45 грн. Тем временем в соседней Польше десяток стоит 28 грн, а в Испании – 34 грн. "И до нового года, и после нового года цена на яйца очень высокая. Это в первую очередь обусловлено фактическими затратами на производство этой продукции", — говорит экономист Олег Пендзин.

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Влияет на цену еще и сезонность, подъем цен на зерновые, а также цены на газ. "Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию", — подчеркивает эксперт.

В конце декабря Ассоциация птицеводов Украины уже уведомила правительство о критической ситуации. Однако надежда на то, что они получат дотации, появилась.

"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов. Но мы надеемся, что правительство будет способно хотя бы на три-четыре месяца. запустить механизм", — говорит исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

По его словам, если птицеводов услышат, то снижение цен на яйца украинцы увидят уже в феврале.