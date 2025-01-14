Стоит ли большой ценой удерживать Курахово и другие города: ответ военного

Украинские защитники пытаются удержать те рубежи, где есть такая возможность.

Здесь и сейчас не всегда понятно, насколько важно сохранить контроль над тем или иным населенным пунктом, в частности, Курахово. Но там, где есть возможность удержать позиции, это нужно делать.

Такое мнение высказал волонтер и главный сержант 46-й бригады ДШВ в программе "Наблюдательный пост" на канале ТСН.ua.

"На самом деле сложно сказать сейчас, важно это [удерживать Курахово – ред.] или нет. С одной стороны это неважно, потому что стоим ли мы на сто метров впереди, или на сто метров сзади, как бы неважно. Но с другой стороны, смотрите: сегодня здесь у нас домика не осталось, завтра там, а послезавтра что – Днепропетровская область?" – сказал военный.

Он добавил, что украинские защитники пытаются удержать те рубежи, где есть такая возможность.

"Так оно складывается, что на данном этапе мы находимся там. Как будет дальше ситуация развиваться – увидим, а пока да", – отметил главный сержант.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КУРАХОВОЕ было ПРИВРЕЧЕНО! Людей не хватало! СЛЕДУЮЩАЯ — ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА?

Напомним, по словам военного, непосредственно участвующего в обороне Курахового, ВСУ пока удерживают часть города. Впрочем, враг не прекращает попыток захватить город, а недостаток личного состава в украинских подразделениях усложняет оборону.

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