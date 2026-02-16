Стоит ли покупать доллары и евро: экономисты дали советы, в какой валюте лучше делать сбережения

Экономисты дали советы по сбережениям / © ТСН

Экономисты Олег Пендзин, Андрей Забловский и Андрей Шевчишин рассказали, в какой валюте и как лучше хранить свои сбережения, чтобы не потерять деньги.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

ОВГЗ — «вне конкуренции»

Экономист Олег Пендзин убежден, что на сегодня самым выгодным инструментом остаются вложения в национальную валюту, а именно — в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Олег Пендзин, экономист: «Гривневые ОВГЗ остаются вне конкуренции. Средний доход достигает 16% годовых. Главное преимущество — в отличие от депозитов, этот доход не облагается налогом. Ни одна валюта не даст такого результата, потому что курс доллара на конец года вряд ли превысит 45 грн, а это доходность лишь на уровне 4,5%. Кроме того, из ОВГЗ можно выйти в любой момент, продав их, тогда как депозиты часто имеют фиксированный срок».

Диверсификация сбережений

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин советуют не ставить все на один инструмент, а разделять сбережения. Даже если это принесет меньше прибыли, такая стратегия обеспечивает лучшую защиту.

Андрей Забловский, финансовый эксперт: «Очевидно, что при диверсификации прибыль окажется ниже. Но если средства понадобятся „здесь и сейчас“, финансовая подушка будет очень кстати. Поэтому на минимумах курса стоит покупать наличную валюту. Продавать ее следует только в двух случаях: для реинвестирования или при крайней необходимости».

Валютные депозиты как страховка от девальвации

Андрей Шевчишин обращает внимание на новые предложения банков, которые делают валютные вклады более привлекательными, чем раньше.

Андрей Шевчишин, финансовый эксперт: «Несколько популярных банков позволяют открыть вклады под 3,7% в долларах и 2,8% в евро — это вдвое больше рыночной нормы. Учитывая, что курс доллара до конца года может вырасти выше 44 грн, а евро — выше 52 грн, общая доходность будет сопоставима с гривневыми депозитами. Это хорошая страховка от обесценивания гривны».

Наличные — для полного контроля

Тем, для кого приоритетом является не заработок, а стопроцентный контроль над собственными деньгами в формате 24/7, эксперты советуют держать определенную часть сбережений в наличной валюте (доллар или евро). Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения в жизни или экономике без зависимости от работы банковских систем.

