Стоит ли сейчас покупать доллары и евро: экономисты объяснили

Экономисты объяснили, стоит ли сейчас покупать доллары и евро / © ТСН.ua

Реклама

Несмотря на пессимистические ожидания, курс доллара в Украине так и не пересек отметку в 45 гривен.

Экономисты в комментарии ТСН.uaобъяснили, стоит ли сейчас инвестировать в валюту.

Экономист считает, что ОВГЗ и гривневые депозиты более прибыльные

Экономист Олег Пендзин отмечает, что гривневые инструменты остаются лидерами по уровню доходности. По его словам, доходность наличного доллара пока является самой низкой среди популярных активов.

Реклама

ОВГЗ (облигации): 14% годовых.

Гривневые депозиты: около 7% (чистыми).

Наличный доллар: всего 4,7% годовых.

«Мои советы остаются актуальными: инвестиции в гривневые ОВГЗ и депозиты и в дальнейшем будут приносить хорошую прибыль. Курс даже не дошел до 45 гривен, поэтому гривна выигрывает», — считает Олег Пендзин.

Пока валюта дешевеет — время ее покупать

Андрей Шевчишин считает, что текущее удешевление валюты — это хороший момент для ее покупки. Он отмечает, что в условиях глобальной неизвестности и войны на Ближнем Востоке, девальвация мировых валют (и гривны в частности) является лишь вопросом времени.

«Валюта менее доходная, чем ОВГЗ, но сейчас важнее диверсификация. Если война затянется — выгоднее доллары, если быстро закончится — евро. Но иметь запас наличной валюты на руках сегодня необходимо», — говорит он.

Экономист объяснил, почему ОВГЗ более прибыльные

Эксперт Андрей Забловский считает, что ОВГЗ — лучший выбор. Чтобы доллар сравнялся с ними по доходности, его курс до конца года должен был бы составлять 50 грн/$, что маловероятно.

Реклама

«Важно понимать: чтобы наличный доллар сравнялся в доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составлять 50 грн/доллар. Считаю это маловероятным. Основная ценность валюты „под матрасом“ — доступность к ней в режиме 24/7, заработать на ней не удастся. Вывод: кто хочет заработать — пусть инвестирует в ценные бумаги, для кого важнее стопроцентно контролировать свои накопления — тому и доллары в руки. Сейчас они дешевеют, можно покупать», — сказал он.

