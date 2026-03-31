Стоит ли сейчас покупать доллары и евро: экономисты объяснили

Во что стоит инвестировать: доллар, ОВГЗ или депозиты? Прогнозы Олега Пендзина, Андрея Шевчишина и Андрея Забловского относительно курса валют и доходности гривны.

Несмотря на пессимистические ожидания, курс доллара в Украине так и не пересек отметку в 45 гривен.

Экономисты в комментарии ТСН.uaобъяснили, стоит ли сейчас инвестировать в валюту.

Экономист считает, что ОВГЗ и гривневые депозиты более прибыльные

Экономист Олег Пендзин отмечает, что гривневые инструменты остаются лидерами по уровню доходности. По его словам, доходность наличного доллара пока является самой низкой среди популярных активов.

  • ОВГЗ (облигации): 14% годовых.

  • Гривневые депозиты: около 7% (чистыми).

  • Наличный доллар: всего 4,7% годовых.

«Мои советы остаются актуальными: инвестиции в гривневые ОВГЗ и депозиты и в дальнейшем будут приносить хорошую прибыль. Курс даже не дошел до 45 гривен, поэтому гривна выигрывает», — считает Олег Пендзин.

Пока валюта дешевеет — время ее покупать

Андрей Шевчишин считает, что текущее удешевление валюты — это хороший момент для ее покупки. Он отмечает, что в условиях глобальной неизвестности и войны на Ближнем Востоке, девальвация мировых валют (и гривны в частности) является лишь вопросом времени.

«Валюта менее доходная, чем ОВГЗ, но сейчас важнее диверсификация. Если война затянется — выгоднее доллары, если быстро закончится — евро. Но иметь запас наличной валюты на руках сегодня необходимо», — говорит он.

Экономист объяснил, почему ОВГЗ более прибыльные

Эксперт Андрей Забловский считает, что ОВГЗ — лучший выбор. Чтобы доллар сравнялся с ними по доходности, его курс до конца года должен был бы составлять 50 грн/$, что маловероятно.

«Важно понимать: чтобы наличный доллар сравнялся в доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составлять 50 грн/доллар. Считаю это маловероятным. Основная ценность валюты „под матрасом“ — доступность к ней в режиме 24/7, заработать на ней не удастся. Вывод: кто хочет заработать — пусть инвестирует в ценные бумаги, для кого важнее стопроцентно контролировать свои накопления — тому и доллары в руки. Сейчас они дешевеют, можно покупать», — сказал он.

