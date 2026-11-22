Остановка заводов Kernel и блокировка портов: почему дефицита масла в Украине не будет, но грозит падение ВВП на 3% / © Freepik

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Стоит ли украинцам немедленно запасаться растительным маслом после заявлений крупнейшего производителя в Украине, что он остановил все свои мощности. Из-за обстрелов, в т.ч. Действительно ли нам грозит дефицит, а государству потеря лидерства в мировом экспорте?

Об этом говорится в сюжете ТСН.Недели.

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Полупустые полки с подсолнечным маслом журналисты ТСН сняли буквально вчера. Подобная ситуация была и в остальных магазинах города. Люди стали активнее скупать подсолнечное масло, когда услышали, что все заводы по его производству стали.

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«Из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности „Кернел“ остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов. В результате попадания повреждены производственные здания, оборудование и резервуары. Также остановлены все закупки семян», — сообщил крупный украинский агрохолдинг Kernel.

Чтобы понять, будет ли дефицит подсолнечного масла в Украине, стоит взглянуть на проблему прямо у ее корней — у семена.

Все, что собрал фермер Александр на своем поле, лежит в закромах. Такого, говорит, к концу ноября еще никогда не было.

«Это пшеница вся собрана, немного мы раздали людям. Машины 2 мы успели продать по контракту», — рассказывает фермер Александр.

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Следующий закром — 300 тонн сои. Один закром пуст. Там должна быть кукуруза. Она еще вся на поле. Собирать ее фермер не собирается.

«А зачем? Никому не нужно! Зачем ее собирать, нести новые расходы, не понимая, что они покроются», — говорит аграрий.

То есть, во все, во что уложился и трудом, и гривной фермер Александр, как и сотни его коллег, лежит в закромах. Хотя давно должно быть продано. В чем причина? Прежде всего, цена.

Цена подсолнечника где-то была дошла до 14-14,5 с половиной тысяч гривен по НДС. Затем после организованного закрытия производства цена снова пошла вниз.

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Сейчас цена за тонну подсолнечника снизилась до 12 тысяч гривен. Давайте посчитаем, выгодна ли это цена?

Чтобы вырастить гектар подсолнечника, фермер вкладывает в среднем 35-40 тысяч гривен. С гектара получают в среднем 2,5 тонны урожая. 12 умножаем на 2,5 получаем 30 тысяч гривен.

То есть фермер не то что не зарабатывает, он даже в ноль не выходит. Так что же значит — подсолнечник лежит, крупные заводы стоят, а масла никто не производит?

Это небольшое производство масла в Черкасской области. Здесь в сутки производят около 5 тонн. По технологии, которая забирает парафин из масла, говорит руководитель хозяйства Михаил.

«Мы забираем парафин, это концерогенное, это горькие жиры, кислые. Поэтому мое масло может храниться 2-3 года», — рассказывает владелец.

Из-за того, что крупные заводы приостановили производство и прием семян, на таких небольших масличницах стало больше работы.

«Из района привозят люди, привозят сюда, сдают и получают продукцию», — отмечает Михаил.

А дальше продают на базарах района. Вот что мы видим в таких вот бутылках на рынках — преимущественно производят на небольших предприятиях. И они сейчас будут загружены максимально. А это значит, что растительное масло будет.

«Страна производит 4 млн тонн растительного масла в год. „Кернел групп“ производит 3,1 млн тонн. Внутреннее потребление составляет 370 тысяч тонн. Тех запасов масла, которые есть сейчас, это более 1,5 млн, нам хватит на 3 года», — успокаивает экономист Олег Пендзин.

Украина — крупнейший производитель подсолнечного масла в мире. Это и преимущество, и наша ловушка. Из-за блокирования россией наших портов масло течет тонкой струйкой на экспорт — железной дорогой, автотранспортом, баржами через Дунай. Но это не те объемы, которые можно вывезти через порты. И ситуация хуже, чем в 2022 году.

«К сожалению, по политическим соображениям ни поляки, ни румыны, дополнительных мощностей по транзиту не дают. У них выборы на следующий год, а у них аграрии достаточно серьезно влияют на распределение политических сил», — объясняет Олег Пендзин.

«Мир не получает продукцию в виде того же масличного или кукурузы, а Украина не получает валютной выручки», — добавляет Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Поэтому тоненький обратный ручеек валюты в Украине и является главной проблемой Украины.

«Минус 3 миллиарда долларов поступлений только по „Кернелу“. Минус 3 процента украинского ВВП», — счел Пендзин.

Есть большая угроза, что в следующем году мы недополучим урожай подсолнечника. Ведь у фермеров будет меньше средств на посевную.

«Мы получаем меньше засеянных полей. Уже сегодня констатируется цифра, что может быть порядка 6-6,5 миллиона гектаров незасеяны», — говорит Марчук.

А это около 40 процентов.

«Мы говорим об убытках, которые будет нести громада, в которой он работает в виде отсутствия неуплаты налогов», — добавляет он.

Так что без масла мы не останемся — это точно. А вот экспортная составляющая и кошелек страны — в тяжелейшем положении. Профильные ассоциации и сами фермеры просят народных избранников временно снять экспортную пошлину в 10% на продажу семян подсолнечника. И хотя бы помочь аграриям. В парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект.

Дата публикации 22:27, 22.11.26 Количество просмотров 5 Полки с маслом пустеют! Украинцы не верят, что дефицита не будет! ТСН всё выяснила!

Ранее финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ объяснил, будет ли дефицит подсолнечного масла и что будет с ценами.

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