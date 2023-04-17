Стоит ли украинцам во время войны обменивать гривны на доллары: ответ эксперта

Пока в Украине идет война, а курс доллара установлен на уровне 36,56 грн (он не менялся с 21 июля 2022 года — ред.) украинцев волнует вопрос: что делать со своими сбережениями в валюте.

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua ректор Международного института бизнеса Александр Савченко объяснил, что ситуация на валютном рынке зависит от двух факторов.

"Гривневые депозиты сейчас дают 15-16%, а долларовые максимум — 1-2%. То есть, каждый человек одновременно должен оценить для себя риск девальвации гривны. Если он будет больше 12-13%, то нужно менять, а если люди верят, что такой девальвации не будет, то обменивать на доллары не нужно, а что будет в реальности, зависит от двух важных факторов – международной помощи и наших успехов на фронте. Если Украина проведет успешное наступление и будет вероятно окончание войны в этом году, то гривна удержит свои позиции где-то около 37 гривен за доллар. А если будут какие-то неудачи или ошибки в экономической политике, популистские решения, то гривна может продолжить девальвацию", — сказал он.

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

Национальный банк Украины (НБУ) назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит в повестке дня.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

"Новости с фронта успокаивают экономику". Тимофей Милованов о курсе доллара

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