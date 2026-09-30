Стоит ли запасаться продуктами на зиму: что будет с ценами и уничтожат ли россияне все запасы продовольствия

Экономисты объяснили, что будет с ценами на продукты

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Запасаться на месяц вперёд не нужно, но небольшой набор продуктов всё же лучше иметь. В правительстве уверяют: несмотря на российские обстрелы, уничтожение складов и предприятий, украинцы голодными не останутся. Украина— аграрное государство, которое не только удовлетворяет собственные потребности, но и экспортирует многое. Тем более в этом году удалось собрать неплохой урожай овощей.

А вот по каким ценам мы будем покупать продукты — об этом корреспондентка ТСН Елена Лоскун поинтересовалась у продавцов на рынке и у экономистов.

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Сколько стоят овощи и фрукты в Украине

Покупатели на оптовых рынках оценивают цены и закупают овощи мешками.

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«И картошку, и лук хочу посмотреть, и все овощи. У нас картошка на рынке по 25 гривен, а здесь нужно брать оптом — тогда по 12–13 гривен», — рассказывает покупательница Раиса Николаевна.

Другая покупательница, Ольга Ивановна, уже купила 50 килограммов картофеля за 600 гривен и говорит, что этого должно хватить до весны.

По словам продавцов, цены на картофель сейчас стабильны, а лук даже немного подешевел. И это при том, что стоимость дизельного топлива, необходимого для транспортировки продукции, достигает высоких отметок.

«Вот фура лука из Одессы — 50 тысяч гривен только за доставку. А ещё же нужно продать, аренда места — тысяча гривен в день. Топливо дорогое, всё должно окупиться», — сетуют торговцы.

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Стабильные цены на овощи в настоящее время сохраняются благодаря неплохому урожаю и стремлению фермеров побыстрее всё распродать, чтобы потом не тратиться на хранение, объясняют эксперты. Если овощи начнут заготовлять и хранить в хранилищах, стоимость автоматически повысится примерно на 10–15%.

«Хранилище требует очень больших затрат электроэнергии. Соответственно, именно поэтому мы и наблюдаем в осенне-зимний период подорожание овощей отечественного производства: якобы собрали хороший урожай, но они остаются дорогими», — объясняет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Что будет с ценами на мясо и рыбу

Цены на энергоносители и топливо влияют на стоимость всей потребительской корзины. Продавщица Лариса отмечает, что свинина, привезенная из Черкасской области, недавно подорожала примерно на 5–10 гривен за килограмм.

«Задняя часть свинины стоит 240 грн, яблочко и почки — 240 грн, лопатка — 230 грн. Есть ребрышки по 270 грн, шейка — 360 грн», — приводит цены Лариса.

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А вот что будет с ценами на мясную продукцию в дальнейшем, прогнозировать сложно. Если из-за российских обстрелов будут возникать перебои с электричеством, предпринимателям придется запускать мощные генераторы, работающие на топливе.

«Если производители и переработчики будут вынуждены переходить на выработку электроэнергии, это обойдётся очень дорого. К тому же сегодня цены на дизельное топливо достигают высоких отметок, а у них установлены мощные системы производства электроэнергии. Это генераторы, которые потребляют порой от 150 до 200 киловатт в час — это очень большой расход», — отмечает Денис Марчук.

На рыбную продукцию и её стоимость влияют и другие факторы: вынужденное изменение логистических цепочек, смена поставщиков и постоянные обстрелы.

«Мы чаще меняем поставщиков, переходим на более выгодных, которые быстрее справляются с доставкой продуктов. На речную рыбу очень сильно сказываются обстрелы: рыбаки не выходят, потому что постоянно звучат тревоги. Из-за этой ситуации цены выросли на 10 процентов», — рассказывают на рынке.

Нападения на склады и формирование запасов

К ценовым факторам добавляется и целенаправленное уничтожение россиянами складских помещений. Из-за массированных атак на склады периодически возникают всплески продуктовой паники, когда с полок временно исчезают соль, мука и крупы, а торговые сети вынуждены вводить ограничения на продажу в одни руки.

Сейчас ажиотаж улегся, а полки супермаркетов заполнены необходимым ассортиментом: от консервов и белковых продуктов (сардины, тунец, скумбрия, паштеты) до сублимированных продуктов.

Впрочем, некоторые покупатели предпочитают иметь готовый план действий. 25-летняя киевлянка Ангелина Лысак делится в соцсетях своей стратегией: дома всегда должен быть запас продуктов на месяц-полтора.

«Мы смотрим на это с точки зрения организации и собственного спокойствия — чтобы были продукты на завтрак, чтобы всегда была еда для приготовления обеда. Для нас это действенный подход. Мы любим иметь план „Б“, любим, когда всё организовано», — рассказывает Ангелина.

Эта привычка появилась ещё в начале полномасштабного вторжения, когда полки в магазинах опустели. Список необходимых вещей Ангелина ведёт вместе с мужем в чётко структурированной таблице. Помимо продуктов питания, в него входят газовые баллончики, средства гигиены и лекарства. В целом на такую подготовку к зимнему периоду семья потратила около 15 тысяч гривен на продукты и ещё около 5 тысяч гривен на предметы гигиены и сопутствующую технику.

Позиция профильного министерства

В Министерстве аграрной политики и продовольствия уверяют: оснований для паники или накопления чрезмерных запасов нет. Если кто-то хочет создать запас для собственного спокойствия, достаточно продуктового набора на неделю-две.

«Ситуация остается прежней. В дальнейшем возможны краткосрочные перебои с ежедневными поставками всей номенклатуры, но в течение нескольких дней всегда можно будет найти соответствующую базовую продукцию», — подчеркивает министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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