Столб пыли и грязи: в Запорожской области пронесся смерч

Обошлось без пострадавших и разрушений.
Жители Приморска (Запорожская область) сняли огромный смерч. Столб пыли и грязи достигал нескольких метров в диаметре. Бушевал он в поле, поэтому обошлось без пострадавших.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 6 июля.
Непогода накануне пронеслась центральными и южными областями. Обесточенными пока остаются четыре десятка населенных пунктов.
Ливни, шквальный ветер и даже град синоптики прогнозируют и на ближайшие два дня. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. Заливать будет Юг, Восток и Центр.
На остальной территории возможны кратковременные дожди. А уже с четверга антициклон принесет сухую и жаркую погоду. И задержится она до середины июля.
Напомним, 29 июня буря пронеслась над Запорожьем — ветер валил деревья, дождь заливал улицы, ко всему еще и выпал град. Левый берег города затопило — ливневки быстро забились мусором. На оживленных улицах машины едва передвигались в воде, образовались многочисленные пробки. Кроме этого, подтопило несколько торговых павильонов на одном из рынков города.