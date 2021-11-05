Столица переезжает: в Египте построили суперсовременный и "умный" город для власти и элиты

Столица переезжает: в Египте построили суперсовременный и "умный" город для власти и элиты

Планируется, что в новой столице построят самый высокий в мире небоскреб, который опередит здание Бурдж-Халифа в Дубае.

В Египте правительство и высшая власть начинают фактический переезд в новую административную столицу (НАС), расположенную в 45 км к востоку от нынешней столицы Каира. Испытательный срок нового города начнется уже 1 декабря этого года и продлится шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

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"Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал правительству начать фактический переход в правительственный район в новой административной столице, начиная с декабря на испытательный период в шесть месяцев", — пишет информагентство.

Associated Press

Почему Киев решили заменить

Действующая столица Египта, Каир, шестой по величине мегаполис в мире. Там живет 22 миллиона человек, что составляет пятую часть населения всей страны. Предполагается, что за предстоящие 40 лет это количество вырастет вдвое.

В результате в городе просто не хватает жилья для всего количества людей. И хотя ВВП на душу населения Египта в последние годы показал невиданные ранее цифры, 30% египтян по-прежнему живут за чертой бедности.

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По данным ВОЗ, выброс в атмосферу диоксида азота, представляющий наибольшую опасность для здоровья, достигает в Каире рекордных отметок. В городе сконцентрировано большое количество предприятий тяжелой промышленности, что влечет за собой увеличение и без того рекордных отметок отходов, складывающихся прямо на городской территории.

К тому же, Каир постоянно стоит в пробках. Природные условия – сильная жара, отсутствие дождей и ветра, песок из окружающей пустыни – привели к тому, что Каир стал городом с самой плохой в мире экологией.

Все это побудило к тому, что правительство Египта в 2015 году решило не искоренять многочисленные проблемы столицы, а просто построить новую. Об этом заявил тогдашний министр жилищного строительства Египта Мустафа Мадбули на Конференции по экономическому развитию Египта 13 марта 2015 года.

Associated Press

Общий бюджет, выделенный на строительство нового города, по разным источникам колеблется от 45 до 300 миллиардов долларов. В 2015 году частично финансировать проект взялись Объединенные Арабские Эмираты, но почти сразу же отменили свое решение. После этого все расходы на первый этап строительства взяли на себя военные и правительство Египта. Еще $25 миллиардов — внебюджетные инвестиции, иностранные займы и финансирование.

Как оказывается, проект будет практически недоступен для большинства египтян. Двухкомнатная квартира в новой столице Египта обойдется в сумму от 62 тысячи долларов. Это скорее привлечет более богатые слои населения, поддержкой которых и обручилась действующая власть, поскольку выручка от покупки квартир у НАС полностью покрывает расходы на их строительство. Это лишило Египет потребности в иностранных инвестициях.

"Забудьте о числах, они не важны. У нас есть мечта, и мы строим ее сейчас", — сказал представитель проекта Халед Эль-Хусейни в 2018 году на вопрос о доступном жилье в новом городе. Позже он сообщил, что социальное жилье в городе всё же будет.

Associated Press

"Умная" столица для элиты

Очевидно, новая административная столица Египта нацелена улучшить жизнь именно элиты страны. Планы Египта относительно нового города были очень амбициозными еще в 2015-м, а с появлением новых технологий изменилось и виденье новой столицы.

Предполагается, что новый город будет размещаться на 700 кв. км, что почти вдвое больше Каира и чуть меньше Киева. Это позволит разместить более 6 миллионов граждан страны в 25 жилых районах. Отмечают, что на каждого жителя города будет выделено 15 кв. м. зеленых насаждений.

Планы также предусматривают полный перенос парламента страны, министерств и посольств иностранных стран, а также строительство нового административно-делового центра, который будет содержать тематический парк "в четыре раза больше "Диснейленда".

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Власти Египта планируют также выделить около 90 кв. км. для "солнечных ферм" — электростанций, получающих энергию от солнечного света.

В городе также будет построен международный аэропорт, а в направлении Каира будет курсировать электричка.

Интересно, что в городе уже начали возведение самой высокой в Африке башни — Iconic Tower, высотой 385 метров. В 2026-м в НАС также планируют начать строительство километрового небоскреба Oblisco Capitale, опередившего самое высокое в мире ныне здание Бурдж-Халифа в Дубае.

По замыслу новая столица будет "умной", в частности общедоступный Wi-Fi будут распространять фонарные столбы. Для жителей создадут единое мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах в разные службы. Автоматизированные центры управления будут контролировать инфраструктуру и безопасность. Планируется, что новейшие технологии искоренят "человеческий фактор", то есть минимизируют ошибки и ускорят темпы обработки информации.

На строительство НАС, которое получило немало критики со стороны граждан Египта, повлияла пандемия коронавирса — темпы возведения административных сооружений затянулись.

Фото: Twitter / CSCEC EGYPT

И пока в новой столице возводят здание парламента, офис МИД и другие админсооружения, руководство страны думает, что делать со старыми, которые опустошатся уже совсем скоро.

"У нас нет плана по тому, как инвестировать в эти здания, но мы это исправим и разберемся", — сказал представитель проекта Халед Эль-Хусейни на пресс-конференции еще в 2018 году. Предполагается, что их превратят в отели.

Напомним, до 18 ноября 2021 года на специальном сайте комитет по интеллектуалам и писателям Египта будет принимать предложения по названию новой столицы Египта, а также ее логотипу, лозунгу и визуальной айдентике.

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