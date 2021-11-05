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Столица переезжает: в Египте построили суперсовременный и "умный" город для власти и элиты

Столица переезжает: в Египте построили суперсовременный и "умный" город для власти и элиты

Associated Press

Планируется, что в новой столице построят самый высокий в мире небоскреб, который опередит здание Бурдж-Халифа в Дубае.

В Египте правительство и высшая власть начинают фактический переезд в новую административную столицу (НАС), расположенную в 45 км к востоку от нынешней столицы Каира. Испытательный срок нового города начнется уже 1 декабря этого года и продлится шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал правительству начать фактический переход в правительственный район в новой административной столице, начиная с декабря на испытательный период в шесть месяцев", — пишет информагентство.

© Associated Press
Associated Press

Почему Киев решили заменить

Действующая столица Египта, Каир, шестой по величине мегаполис в мире. Там живет 22 миллиона человек, что составляет пятую часть населения всей страны. Предполагается, что за предстоящие 40 лет это количество вырастет вдвое.

В результате в городе просто не хватает жилья для всего количества людей. И хотя ВВП на душу населения Египта в последние годы показал невиданные ранее цифры, 30% египтян по-прежнему живут за чертой бедности.

По данным ВОЗ, выброс в атмосферу диоксида азота, представляющий наибольшую опасность для здоровья, достигает в Каире рекордных отметок. В городе сконцентрировано большое количество предприятий тяжелой промышленности, что влечет за собой увеличение и без того рекордных отметок отходов, складывающихся прямо на городской территории.

К тому же, Каир постоянно стоит в пробках. Природные условия – сильная жара, отсутствие дождей и ветра, песок из окружающей пустыни – привели к тому, что Каир стал городом с самой плохой в мире экологией.

Все это побудило к тому, что правительство Египта в 2015 году решило не искоренять многочисленные проблемы столицы, а просто построить новую. Об этом заявил тогдашний министр жилищного строительства Египта Мустафа Мадбули на Конференции по экономическому развитию Египта 13 марта 2015 года.

© Associated Press
Associated Press

Общий бюджет, выделенный на строительство нового города, по разным источникам колеблется от 45 до 300 миллиардов долларов. В 2015 году частично финансировать проект взялись Объединенные Арабские Эмираты, но почти сразу же отменили свое решение. После этого все расходы на первый этап строительства взяли на себя военные и правительство Египта. Еще $25 миллиардов — внебюджетные инвестиции, иностранные займы и финансирование.

Как оказывается, проект будет практически недоступен для большинства египтян. Двухкомнатная квартира в новой столице Египта обойдется в сумму от 62 тысячи долларов. Это скорее привлечет более богатые слои населения, поддержкой которых и обручилась действующая власть, поскольку выручка от покупки квартир у НАС полностью покрывает расходы на их строительство. Это лишило Египет потребности в иностранных инвестициях.

"Забудьте о числах, они не важны. У нас есть мечта, и мы строим ее сейчас", — сказал представитель проекта Халед Эль-Хусейни в 2018 году на вопрос о доступном жилье в новом городе. Позже он сообщил, что социальное жилье в городе всё же будет.

© Associated Press
Associated Press

"Умная" столица для элиты

Очевидно, новая административная столица Египта нацелена улучшить жизнь именно элиты страны. Планы Египта относительно нового города были очень амбициозными еще в 2015-м, а с появлением новых технологий изменилось и виденье новой столицы.

Предполагается, что новый город будет размещаться на 700 кв. км, что почти вдвое больше Каира и чуть меньше Киева. Это позволит разместить более 6 миллионов граждан страны в 25 жилых районах. Отмечают, что на каждого жителя города будет выделено 15 кв. м. зеленых насаждений.

Планы также предусматривают полный перенос парламента страны, министерств и посольств иностранных стран, а также строительство нового административно-делового центра, который будет содержать тематический парк "в четыре раза больше "Диснейленда".

Власти Египта планируют также выделить около 90 кв. км. для "солнечных ферм" — электростанций, получающих энергию от солнечного света.

В городе также будет построен международный аэропорт, а в направлении Каира будет курсировать электричка.

Интересно, что в городе уже начали возведение самой высокой в Африке башни — Iconic Tower, высотой 385 метров. В 2026-м в НАС также планируют начать строительство километрового небоскреба Oblisco Capitale, опередившего самое высокое в мире ныне здание Бурдж-Халифа в Дубае.

По замыслу новая столица будет "умной", в частности общедоступный Wi-Fi будут распространять фонарные столбы. Для жителей создадут единое мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах в разные службы. Автоматизированные центры управления будут контролировать инфраструктуру и безопасность. Планируется, что новейшие технологии искоренят "человеческий фактор", то есть минимизируют ошибки и ускорят темпы обработки информации.

На строительство НАС, которое получило немало критики со стороны граждан Египта, повлияла пандемия коронавирса — темпы возведения административных сооружений затянулись.

Фото: Twitter / CSCEC EGYPT / ©
Фото: Twitter / CSCEC EGYPT

И пока в новой столице возводят здание парламента, офис МИД и другие админсооружения, руководство страны думает, что делать со старыми, которые опустошатся уже совсем скоро.

"У нас нет плана по тому, как инвестировать в эти здания, но мы это исправим и разберемся", — сказал представитель проекта Халед Эль-Хусейни на пресс-конференции еще в 2018 году. Предполагается, что их превратят в отели.

Напомним, до 18 ноября 2021 года на специальном сайте комитет по интеллектуалам и писателям Египта будет принимать предложения по названию новой столицы Египта, а также ее логотипу, лозунгу и визуальной айдентике.

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