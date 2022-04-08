Столица приходит в себя от ужаса войны: как оживают улицы Киева

Столица приходит в себя от ужаса войны: как оживают улицы Киева

На въезде в Киев снова появились транспортные пробки, которых в мегаполисе не было с начала вторжения РФ.

Каждый день на улицах Киева становится все больше прохожих, понемногу возобновляют работу торговые заведения и сферы предоставления услуг. Предприниматели подсчитывают ущерб, нанесенный обстрелами оккупантов.

О том, как понемногу оживает столица Украины, говорится в ТСН.

Шок от ужаса войны медленно проходит. На въезде в Киев снова появились пробки, о которых мегаполис уже и забыл. На улицах каждый день становится больше людей, начинает оживать малый бизнес.

В торговом центре в одном из спальных районов Киева владелец кафе Максим Прищепа осматривает уничтоженное после обстрела заведение. Дверь этого кафе выбило взрывной волной. Но этому заведению еще повезло. Внутри все уцелело.

“Мы работали первые три дня, а потом уехали. Решили возвращаться, потому что нужно было как-то восстанавливать экономику. И как-нибудь отвлечься от этих ужасных новостей”, — рассказывает он.

Пока клиентов еще очень мало, потому что люди выехали из жилого комплекса.

По его подсчетам, для того чтобы восстановить вход в кафе нужно около 40 тысяч гривен. А потери прибыли за полтора месяца составляют 70-80 тысяч.

Не выезжавшие из столицы жители микрорайона возвращению Максима очень рады, ведь его работа это ниточка к мирной жизни.

Станцию метро Лукьяновка разворотило после взрыва, как и все вокруг. Но рынок, расположенный рядом, уже начинает работать. Каждый день здесь все больше людей.

Продавщица Жанна рассказывает, что хоть ей и страшно, но выходить на работу надо. “У нас было много товара. Что осталось – раздали, а что-то сгнило и пропало. Сейчас нужно восстанавливать, работать, потому что не за что жить”, — говорит она.

На прилавке перед ней – свежие овощи, фрукты, а также клубника, завезенная из Греции. Стоит даже дешевле, чем до войны. Люди приходят, чтобы купить овощи, первый весенний урожай.

Но не все лотки на рынке уцелели, много разбитых. Впереди еще – ремонт крыши самого рынка.

Вблизи столичной телебашни, куда тоже попали российские ракеты, теперь тоже бурлит жизнь. Здесь открылась, в частности, палатка с шаурмой, вокруг которой больше всего людей, соскучившихся по любимой уличной еде.

Продавец говорит, что решили открываться, чтобы не так чувствовалась война. Потери бизнеса ощутимы – и в деньгах, и в продуктах. Поэтому немного цены подняли – на 5-10 гривен.

Начала работать и расположена рядом парикмахерская. Мастер говорит, что в течение месяца стоял на блокпосте, а теперь снова работает. Хоть и страшновато выходить на работу, ведь и сюда долетали российские снаряды.

Киевляне тянутся к таким островкам мирной жизни — в частности, сегодня в парикмахерской было 30 человек. И каждый день в столице появляются новые вывески – мы работаем! Жизнь возвращается, вместе с неутомимым украинским трудолюбивым нравом.

Украинский бизнес в столицах починает оживати

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