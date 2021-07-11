Столица — в осаде: в столице воспроизвели бой между воинами Киевской Руси и печенегами

Столица — в осаде: в столице воспроизвели бой между воинами Киевской Руси и печенегами

Об исторической битве под стенами Киева узнали из "Повести временных лет".

В Киеве воссоздали исторический бой 969 года между воинами Киевской Руси и печенегами. Те подошли к стенам Киева, когда город был ослаблен — князья с войсками были в походах. Как русичи победили и кто надел воспроизведены костюмы той эпохи, — говорилось в сюжете ТСН.19 30 10 июля.



К примеру, Владимир Нечипоренко, по специальности — колорист — сегодня воевода Претич. Этот исторический герой — сыграл одну из ключевых ролей в снятии осады печенегов. В тяжелых доспехах от палящего солнца прячутся другие воины. Их лица закрыты кольчугой — в современных реалиях пандемии — все правила защиты. А наконечники стрел закрыты пробками от вина.

Об исторической битве под стенами Киева мы узнали из "Повести временных лет".

В реконструкции взяло немногие. Исторически — печенегов больше, но обманные маневры русичей и желание отстоять свою столицу побеждают. Воины в исторических доспехах, но победу в бою участники и зрители приветствуют современным лозунгом: "Слава Украине, героям слава!".

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