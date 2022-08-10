Столица Южной Кореи ушла под воду: фото и видео последствий потопа

Улицы, заблокированные разбитыми машинами и грудами мусора – Сеул приходит в себя после масштабного наводнения. Мощные ливни минувшей ночью накрыли столицу Южной Кореи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30 за 9 августа.

Таких наводнений город не видел несколько последних десятилетий. Известно о смерти восьми человек. В Сеуле затоплены сотни домов. Пострадавших горожан временно эвакуировали в организованные в школах приюты.

Вода вымыла на дороги кучу мусора. Потоки на своем пути сносили машины. Из-за наводнения пришлось перекрыть движение на полсотни дорог. Из-за ливней в Сеуле временно не работали объекты общественного транспорта, в том числе железная дорога и метро.

Местные говорят, что в последнее время дождей было очень мало. Впрочем, если уж шли – то похоже было на тропические ливни. В свою очередь метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды.