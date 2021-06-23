Столичная свинка Адель разгуливает на поводке и может претендовать на звание самой чистой и милейшей киевлянки

Столичная свинка Адель разгуливает на поводке и может претендовать на звание самой чистой и милейшей киевлянки

Адели 2,5 года. И она — дама своенравная.

Свинья в большом городе. По улицам Киева разгуливает свинка на поводке. Получает любовь всех вокруг, но все же требует внимания и выполнения правил ее содержания.

О домашней столичной свинке Адель — 23 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Адель начинает свое утро пробежкой в кафе. Ее здесь уже ждут с гостинцами: готовят смузи из моркови и яблочка. Кроме смузи лакомится грушей.

Адели 2,5 года. И она — дама своенравная.

"У нее есть разные тональности, различные виды "хрюков". Когда ей что-то не нравится, она начинает визжать — когда ее поднимают. Самые смешные вопросы — а она живая? А она настоящая? Вчера подошла женщина и говорит:"А она дома хрюкает?". Мы говорим: "Нет, дома мы ей не позволяем ", — рассказывает хозяйка свинки.

По словам женщины, свиньи очень умные.

"Она приносит невероятное количество радости. Когда я тренируюсь дома, она всегда не понимает, почему я поднимаю свою копыта и пытается прийти, помочь мне тренироваться. С ней легко, на самом деле. Это зависит от хозяина, есть своя специфика. Она не всегда считает, что нужно выполнять то, что ей говорят ", — делится женщина.

С мини пиґом гулять не обязательно, потому что в туалет она ходит дома. Девушки гуляют с Адель, чтобы та не скучала.

На улице большинство свинке радуются. Адель героически преодолевает препятствия. И под домом получает награду. Уже дома еще и кашу с ананасами и кефиром.

"Ей нельзя ни в коем случае соль, ей нельзя шоколад, свиньям не желательно есть капусту и нельзя свеклу. Основу рациона составляют различные кашки, миндальное молоко добавляется в кашу", — рассказывает хозяйка Адели.

Новости Украины: по улицам столицы разгуливает свинка на поводке

Мария говорит — они все же стараются не перекармливать свою любимицу. Обычно на весь уход идет по 500-700 гривен в месяц, летом — дешевле. И опровергают миф, что свинки грязные животные. Адель, скажем, очень любит мыться.

Из обязательного — срезать копытца у ветеринара, в рационе — витамины для щенков и Омега-3

А еще — массаж. И много вместе спать и обниматься.

"У нее есть свой, мы называем, свиншуй. Она мастер объятий, это правда. Закрываем глаза и нам хорошо. У нас свинолюбовь", — резюмирует Мария.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку