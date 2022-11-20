Столицу не оставят без новогоднего настроения: какие развлечения и где планируются

Киевлян и гостей города не оставят без традиционной елки, катка и глинтвейна.

Праздничных мероприятий в этом году будет однозначно в разы меньше и из-за требований безопасности, и из-за экономии электричества. Но все же в столице будут места, где можно будет почувствовать хоть немного праздничного настроения.

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)

Здесь уже готовятся принять гостей традиционной "Зимы на ВДНХ". Но сразу предупреждают — новых аттракций здесь не будет. Не главная привлекательность – каток.

Каток и горка провели все военное лето под открытым небом, неразобранными, это позволило сэкономить средства. Елка, резиденция Санта Клауса, каток, горка и фудкорты будут ждать гостей уже с начала декабря.

“Ценовая политика почти не изменится. Может на 5-10 процентов вырастет, потому что расходы выросли”, — говорят организаторы.

В случае воздушной тревоги аттракционы будут прекращать работу, посетителей будут упорно просить пройти в укрытие. Одно из них – в центральном павильоне под знаменитым шпилем. Здесь есть питьевая вода, аптечка, туалет, холодильник и даже место для четырехлапых друзей.

ВДНХ уменьшила потребление электричества в два с половиной раза. Освещают только людные аллеи. Приобрели и альтернативные источники электричества. В "Оранжерею" на территории Экспоцентра, где растут экзотические растения, вернули уже подзабытые и списанные буржуйки. Большие стеклянные окна, через которые теплица теряла тепло, закрывают полотнами с пузырьковой пленкой. Даже в условиях полномасштабной войны потерять деревья, которым больше семи десятков лет, просто нельзя.

Самый большой каток

На парковке возле одного из торгово-развлекательных центров Киева монтируют еще один новогодний городок. Его изюминка — самый большой в Украине каток. Ее размер – почти как футбольное поле. Рядом зона обогрева с напитками и едой. В случае воздушной тревоги – укрытие на парковке ТРЦ. Питание – автомне, уверяют организаторы.

“Весь комплекс будет работать от дизель генераторов. Ни один киловатт из сети города не будет взят, чтобы зажечь эту иллюминацию”, — уверяют организаторы.

Софийская площадь

Именно здесь украинцы любовались главной елкой страны, начиная с декабря 2015 года. Сейчас на площади только остатки военной фотовыставки.

Киевсовет принял решение: будет или не будет на Софии традиционная елка, решат будут ближе к праздникам.

Но один из главных атрибутов праздника украинцы уже получили – обильный хлопья снега.

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