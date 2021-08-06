Столкновение трамваев в Польше: шесть человек с серьезными травмами находятся в больнице

Среди них и машинист одного из транспортных средств.
Авария с участием трамваев в Познани. От столкновения пострадали более трех десятков человек.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 6 августа.
Шесть человек имеют серьезные травмы, их доставили в больницу. Среди них и машинист одного из транспортных средств. Мужчину пришлось вызволять с помощью специального гидравлического оборудования и вертолетом доставлять в больницу. Само ДТП произошла на круговой развязке. Водитель одного трамвая наехал на заднюю часть другого. Движение по рельсам в этом районе пришлось приостановить.
Напомним:
- Ранее в центре Харькова прямо во время движения загорелся трамвай с пассажирами внутри.
- А в Одессе косильщика газонов затянуло под переднюю тележку трамвайного вагона. Он отделался переломами ног.