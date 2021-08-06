Столкновение трамваев в Польше: шесть человек с серьезными травмами находятся в больнице

Столкновение трамваев в Польше: шесть человек с серьезными травмами находятся в больнице

Среди них и машинист одного из транспортных средств.

Авария с участием трамваев в Познани. От столкновения пострадали более трех десятков человек.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 6 августа.

Новости мира: в Познани произошло ДТП с трамваями - пострадали более трех десятков человек

Шесть человек имеют серьезные травмы, их доставили в больницу. Среди них и машинист одного из транспортных средств. Мужчину пришлось вызволять с помощью специального гидравлического оборудования и вертолетом доставлять в больницу. Само ДТП произошла на круговой развязке. Водитель одного трамвая наехал на заднюю часть другого. Движение по рельсам в этом районе пришлось приостановить.

Напомним:

Ранее в центре Харькова прямо во время движения загорелся трамвай с пассажирами внутри.

с пассажирами внутри. А в Одессе косильщика газонов затянуло под переднюю тележку трамвайного вагона. Он отделался переломами ног.

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