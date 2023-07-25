"Столкновения могут длиться десятилетиями": военный эксперт о сценариях завершения войны в Украине

Военный эксперт считает, что ВСУ могут уничтожить окупантов до осени 2024 года, но при одном условии.

Единственный сценарий завершения войны в Украине – это уничтожение российской армии на нашей территории, выход на государственные границы и развал Российской Федерации после этого.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в комментарии ТСН.ua.

“Без развала России на части об окончании войны говорить не приходится. Развал РФ будет продолжаться где-то в течение 10 лет после разгрома российской армии. То есть, эти процессы будут на десятилетия растянуты. Поэтому у нас латентная война вдоль границы, стычки и состояние боевого столкновения вдоль линии границы могут быть еще 10 лет”, – предполагает Свитан.

Военный эксперт считает, что ВСУ смогут уничтожить российскую армию на территории Украины и выйти на государственные границы к осени 2024, если мы быстро получим авиацию и оружие.

"Если авиация приходит в начале следующего года, то к осени мы сможем уничтожить российскую армию и выйти на государственную границу. Всё именно от этого зависит. После получения авиации в течение трех-четырех месяцев российская армия будет разбита. А дальше будем бороться с разваливающейся российской империей еще лет 10. Но это для экономики, для Украины уже не страшно. Это задача ВСУ, которые будут содержать тысячекилометровую госграницу между Украиной и Россией”, – говорит Свитан.

Он добавляет, что после разгрома российской армии и начала децентрализации власти уже в самой России им будет "не до ракет". То есть террор украинских гражданских прекратится.

Напомним, сайт ТСН.ua пообщался с военными экспертами Петром Черником, Романом Свитаном, Александром Коваленко и Александром Мусиенко. Мы собрали их прогнозы и сценарии – как и когда может закончиться война в Украине.

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