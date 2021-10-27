Столкновения с полицией и перекрытый центр города: подробности пешеходного протеста перевозчиков в Киеве

Столкновения с полицией и перекрытый центр города: подробности пешеходного протеста перевозчиков в Киеве

Из Кабинета министров к возмущенным вышли, но ответ протестующих не устроил.

В центре столицы митинговали автоперевозчики и их водители. Требовали смягчить и отложить на позже карантинные правила, которые ввели для них с 21 октября — теперь водители и пассажиры должны быть либо вакцинированы, либо иметь на руках свежий тест.

О подробностях пешеходного протеста водителей — 27 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Всего на Европейской площади стояли два десятка автобусов, под Кабинетом министров — до сотни человек. Они возмущаются, что, несмотря на отсутствие в стране обязательного вакцинирования, водители должны быть привиты. Но больше всего возмущаются штрафами.

Проверять авторперевозчиков начали с 21 октября. Таких проверок проведено 15 тысяч, составили 69 админпротоколов, но пока ни один штраф не уплачен, потому что его размеры должен определить суд.

От Кабинета министров не вакцинированные перевозчики требовали, чтобы вышли представители министерств и выслушали. Представитель секретариата с протестующими пообщался.

В Киеве перевозчики требовали смягчить карантинные правила - как происходил протест | Новости Украины

Но автоперевозчиков беседа не устроила, и акция переместилась на улицу Грушевского, где митингующие остановили транспорт. Едва успела собраться пробка — пешеходов на переходе пыталась унять полиция. Началась толкотня и протест переместился на тротуар. Через полчаса взаимных толканий вырабатывают график — минуту автомобиля едут, три минуты автоперевозчики ходят.

Между тем, установленные правила перевозок остаются неизменными.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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