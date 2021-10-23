Столкновения с полицией, водометы и слезоточивый газ: как в Европе проходят акции протеста против вакцинации

В мире уже более 6,7 млрд людей получили прививки от COVID-19.

Коронавирус не спешит отступать. За два года пандемии лекарство от болезни так и не появилось и единственным способом борьбы с ней является лишь вакцинация, которая в мире и Европе началась почти год назад. Однако, несмотря на это, в европейских странах хватает антивакцинаторов, которые постоянно напоминают о себе, выходя на акции протеста.

ТСН.ua собрал в один материал все о том, как в странах Европы митингуют против вакцинации от COVID-19 и чем заканчиваются такие акции.

Стоит отметить, что пока вакцинация не стала для многих категорий населения обязательной, так массово на улицы недовольные люди не выходили. Однако после введения в ряде стран Европы обязательных прививок и усиления карантинных ограничений для невакцинованних граждан, акций протеста стало больше.

Франция

Так, в начале августа на улицы вышли около 237 тысяч недовольных французов. В сентябре во Франции более 120 тысяч людей вышло на протесты против "пропусков здоровья", наличие которых необходимо для посещения кафе, ресторанов и других общественных мест. Больше всего, а именно 19 тысяч демонстрантов вышли на улицы Парижа, где протесты переросли в столкновения с полицией. В итоге правоохранители арестовали 85 человек. По данным французского Министерства внутренних дел, во время акций трое силовиков получили легкие ранения.

Getty Images

Демонстрации против необходимости вакцинации или регулярного тестирования на коронавирус для посещения общественных мест во Франции происходили девять выходных подряд. Протестующие заявляют, что "пропуска здоровья" дискриминируют непривитых.

После того, как французские законодатели обязали всех медицинских работников вакцинироваться от COVID-19 до середины сентября и отстранили от работы более 3 тысяч медицинских работников, отказавшихся сделали прививки от COVID-19, на улицы городов Франции вышли врачи.

Associated Press

Associated Press

К слову, сейчас в стране уже полностью привиты более 80% взрослого населения.

Италия

Не исключение и Италия, где правительство ввело обязательные "зеленые пропуска" для всех без исключения работников. В документе должна быть информация о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, или же справка, что человек уже переболел. Всех, у кого не будет COVID-сертификата, отстранят от работы. А на тех, кто осмелится прийти на работу без документа, или же подделать его будут ждать штрафы.

Так, после таких правительственных решений, в Риме на площади Пьяцца-дель-Пополо более десятка тысяч протестующих, которые недовольны требованиями паспортов вакцинации, в начале октября штурмовали правительственные здания, а полиция применяла водометы. Известно о пострадавших и со стороны антивакцинаторов, и со стороны силовиков.

Как утверждают силовики, в столкновениях пострадал полицейский, получивший травму головы. Двое участников акции были арестованы. Глава ультраправой организации "Форца Нуова" Джулиано Кастеллино, по данным источников, получил ранение в голову.

"Это не протестующие, это преступники... Достаточно этого беспрецедентного насилия, использование вакцины и "зеленого пропуска" спасает жизни и позволяют избежать новых закрытий", — заверил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Associated Press

17 октября несанкционированный протест противников green pass (электронных COVID сертификатов — ред.) в итальянском Милане закончился несколькими небольшими стычками демонстрантов с полицией. В акции приняли участие около 15 тысяч человек, которые организовали шествие в центре Милана. Движение транспорта в этой части города было полностью блокировано. Манифестация шла мирно до момента, когда группа анархистов попыталась прорваться в здание администрации области Ломбардия. После этого, по свидетельствам очевидцев, еще несколько раз между протестующими и правоохранителями происходили небольшие стычки.

Полиция сообщила об одном арестованном и четырех задержанных. Кроме того, были установлены личности еще 16 манифестантов, которым позже придется давать объяснения в полиции. По информации СМИ, во время демонстрации одна девушка была ранена.

А уже 19 октября итальянская полиция жестко разогнала митингующих в портовом городе Триест, протестовавших против COVID-паспортов. Около тысячи демонстрантов, среди них и непривитые докеры, которых не пускают на работу, устроили сидячий протест, чем заблокировали один из входов в порт. После нескольких часов противостояния полицейские разогнали митинг.

К слову, обязательную вакцинацию для всех работников в Италии ввели первыми в Европе. Без нее отстраняют от работы, а еще могут взыскать штраф до полутора тысяч евро. Сейчас в Италии полностью привиты более 85% взрослых. По соцопросам, большинство населения поддерживают введение COVID-паспортов. Впрочем, протесты в стране не утихают.

Греция

Греческие медики объявили однодневную забастовку против обязательной вакцинации от коронавируса. А около полутысячи человек прошли по центру города до Министерства здравоохранения.

Getty Images

Люди требовали прекратить отстранения непривитых медиков от работы. Ведь, говорят, в больницах и так не хватает персонала, из-за чего приходится работать сверхурочно и не получать за это ни копейки.

Обязательная вакцинация медработников в Греции вступила в силу с 1 сентября. Сейчас в стране около 60% полностью вакцинированных граждан и фиксируется рост количества новых больных и смертей.

Словения

В Словении за месяц протесты противников антикоронавирусных ограничений происходили трижды. В начале октября сотни активистов собрались в центре столицы. Именно в то время в Любляну приезжали лидеры европейских стран на саммит ЕС. Поэтому митингующие решили воспользоваться случаем и привлечь внимание, в частности, прессы к себе. Сначала протест происходил мирно: люди держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги против введения COVID-сертификатов.

Впрочем, впоследствии на место прибыли около трех десятков автобусов с правоохранителями. Сразу же начались столкновения. Полиция задействовала спецсредства — водометы и слезоточивый газ. Несколько человек забрали в участки.

Associated Press

В конце сентября в Словении полиция также разогнала антиковидный митинг. В центре города собрались около десяти тысяч человек, возмущенных введением карантина. В частности, паспортов вакцинации. Местные также почтили память 20-летней женщины, которая умерла после прививки препаратом "Джонсон и Джонсон".

Кроме Европейский стран, массовые антивакцинальные акции проходят периодически и в США, Австралии, Канаде и других странах мира.

Associated Press

Напоминаем, что сейчас в мире нет другого способа борьбы с пандемией, кроме вакцинации. Поэтому призываем всех сознательных граждан не медлить и сделать прививку.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости мира: в ВОЗ озвучили предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку