"Столько там взял, п**ец": в Украине наказали оккупанта, который грабил и изнасиловал женщину

Российский оккупант. Фото иллюстративное / © Associated Press

В Украине к 10 годам лишения свободы приговорили российского оккупанта из Новосибирской области Российской Федерации за совершение военных преступлений на территории Сумской области.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

Россиянин угрожал автоматом, обокрал и изнасиловал женщину

Суд установил, что в марте 2022 года российские оккупанты заняли позиции на территории одного из сел Боромлянской территориальной громады Сумского района Сумской области. В частности, подразделения из состава 1 мотострелкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии Западного военного округа разместили боевую технику, установили комендантский час.

Тогда старший разведчик-оператор 1 танкового полка заметил местную жительницу. Он, угрожая автоматом, украл у нее мобильный телефон, а затем принудил украинку к сексуальному контакту.

Судебное разбирательство уголовного производства осуществлялось в отсутствие обвиняемого (inabsentia), и с обязательным участием защитника, который был обеспечен государством

Потерпевшая рассказала жуткие подробности

Потерпевшая женщина рассказала, что когда началась полномасштабная война, она была в г. Сумы, однако вместе с братом и сыном они отправились в Ахтырский район Сумской области, поскольку умер дедушка.

Впоследствии село оккупировали россияне и семья уже не смогла оттуда уехать. Женщина отметила, что она ходила на холм, поскольку только там ловила мобильную связь. Однажды ее там встретил оккупант. Он, угрожая автоматом, украл ее мобильный телефон.

«В какой-то момент он сказал ей: „может отс**еш?“ Она почувствовала как будто сердце у нее оборвалось, но ответила: „нет“. Он сказал, что прострелит колени. Она сказала, что не может это сделать так как ее стошнит, то есть физиологически не сможет это сделать. Затем он сказал: „пошли хоть по**очиш, здесь же не будет у тебя рвотного рефлекса“, взял ее за локоть и она пошла с ним, потому что не могла уже придумать какую-то отговорку, которая бы его остановила», — отметила потерпевшая.

В подвале детсада россиянин совершил в отношении украинки сексуальное насилие. После этого он еще и начал требовать алкоголя. Женщина отдала ему бутылку водки и убежала.

«Дома она собрала вещи, забрала ребенка и они побежали в соседнее село к тете, чтобы там переждать, поскольку боялась, что оккупант увидит все то, что у нее было в телефоне, в частности то, что у нее муж военный, увидит „мемы“, фото, истории, и вернется и убьет ее. К тому же у нее муж является участником АТО, поэтому она боялась за себя и за ребенка», — говорится в свидетельстве женщины.

Потерпевшая позвонила своему мужу и обо всем рассказала и попросила заблокировать ее соцсети. Впоследствии она узнала, что оккупанты покинули Сумскую область, воруя у местных золото и наличные.

«Когда она восстановила номер телефона, то смогла войти в гугл-аккаунт, зашла в гугл-фото и увидела фотографии, которые были сделаны не ею. Это последние фото, сделанные на украденный у нее телефон. Они автоматически загрузились в „облако“. Это были фото того парня, который забрал у нее телефон. Его лицо она хорошо запомнила. Она испугалась, что он получил доступ ко всем ее данным, фото. Затем она зашла в историю гугл-поиска и увидела, что он искал: „поменять гривны на рубли Белгород; продать золото Белгород; 16000 грн в рублях, сколько это; 32000 грн в рублях сколько это; календарь; как отказаться от СВО“, — отметила жительница Сум.

Местные жители подтвердили, потому что видели, что военный украл у потерпевшей телефон и угрожал ей автоматом.

Что решил суд

Следствие установило личность подозреваемого, а также его аккаунты в соцсетях и номер телефона его матери.

Кроме того в Сети опубликовали видео, на котором подсудимый заявляет: «Нет братик, я бы опять в Украину ездил, короче е.ть, столько там взял, п**ец, ты бы знал на**й. И короче приехал позавчера, я уже в России».

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Суд признал россиянина виновным по части 1 статьи 438 УК Украины. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

