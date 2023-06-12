Сторожево, Новодаровка, Благодатное, Макаровка, Нескучное – под флагом Украины: как ВСУ гнали оккупантов

За несколько дней украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты в Донецкой и Запорожской областях.

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать населенные пункты от оккупантов, теряющих свои позиции. Под контроль Украины вернулись Сторожево, Новодаровка, Благодатное, Макаровка, Нескучное. Украинские военные также преуспевают под Бахмутом.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Войска Украины успешно штурмуют северный и южный фланги Бахмута. На южных подступах ВСУ провели успешную операцию, где взяли с десяток пленных оккупантов. В основном свежемобилизованных 57-й мотострелковой бригады России, сдававшихся почти без боя.

В воздухе артиллерию ВСУ корректирует беспилотник с ночным видением, который купили благодаря собранию ТСН. На этом участке фронта 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожила вражеский грузовик, который привез пополнение российских солдат на позиции.

Сторожево, Нескучное, Благодатное, Макаровка и Новодаровка – эти села уже деоккупированы и под украинским флагом.

В Министерстве обороны сообщают, что нашим войскам удалось продвинуться вперед и на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища. Ожесточенные бои продолжаются и под Авдеевкой. Там наши десантники смогли захватить вражеские шанцы и выбить из них оккупантов.

Бои за Сторожево

В Сторожевом, что на Донетчине, впервые за год развевается украинский флаг. С марта 2022 года село было в оккупации. Наступление на населенный пункт морпехи 35-й отдельной бригады начали около 5 утра, смогли выбить врага и закрепиться на этом рубеже.

Сейчас Сторожево – это сплошные руины. Враг в попытке остановить продвижение наших войск разбил его из артиллерии. В этих руинах до сих пор остаются гражданские, которые на свой страх и риск не уехали.

Штурм Нескучного

На правом фланге подразделения 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" УДА штурмовали Нескучное. Для оккупантов, ожидавших нашу броню, стал неожиданностью пехотный штурм батальона Арей.

"Два дня штурмовали орки думали, что приедем на бронированной технике, а мы пришли пешком", — рассказал командир УДА "АРЕЙ".

Под звуки артиллерийской канонады на разбитой крыше здания добровольцы установили флаг Украины.

Освобождение Благодатного

Битой лестницей и разбитым коридором бойцы 68-й егерской бригады поднимаются на верхний этаж местного сельсовета Благодатного. Сквозь разбитые окна продвигают и укрепляют флаг.

Бои в Благодатном шли буквально за каждое здание. Военные штурмовали сельский клуб, из которого оккупанты сделали крепость.

Напомним, военный корреспондент Андрей Цаплиенко высказался о поврежденных Leopard и боях в Запорожье.

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