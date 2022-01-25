Стоял безумный крик, а пули едва не прошили окно: "борьба с коррупцией" в Киеве закончилась стрельбой

Стоял безумный крик, а пули едва не прошили окно: "борьба с коррупцией" в Киеве закончилась стрельбой

Всех участников происшествия полиция доставила в участок и изъяла оружие.

В центре Киева во вторник, 25 января, напротив Софии возле здания СБУ после обеда произошло столкновение между группой людей. Впоследствии один из мужчин выхватил автоматическое оружие и начал стрелять.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, около 16-ти прохожие заметили на месте инцидента группу людей, стоял безумный крик, а у одного из мужчин в руках был автомат, и, в конце концов, раздалось несколько выстрелов в воздух.

Выстрелы пришлись на здание. Еще немного и пули прошили бы окно. К счастью, потерпевших нет.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Как рассказали в полиции, вооруженный мужчина – представитель частной охранной фирмы. Приехал по вызову в учреждение, где находится обменник. Сюда пришла общественная организация, которая – говорит – борется против коррупции. Хотели зайти, наклеили наклейки, а работники вызвали охрану. Произошла схватка.

В настоящее время двое активных участников конфликта доставлены в районное управление полиции. Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следственные действия продолжаются.

Новости Киева: в центре города мужчина устроил стрельбу из автомата

Напомним:

В винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.

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